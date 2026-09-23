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vendégmunkások
Sárvár
Ukrajna
flex
költözés

Hivatalos nyilatkozatot tett az amerikai óriásgyár, tényleg átköltezteti-e Ukrajnába a termelést: filippínó vendégmunkások nélkül nem tudják kiszolgálni az igényeket – a következő 2-3 hét perdöntő lesz

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Megszólalt a sárvári Flex a gyár jövőjéről, miután felmerült, hogy termelést csökkenthetnek, és egyes gyártósorokat akár Ukrajnába is áthelyezhetnek. Az amerikai óriásgyár egyelőre azonban még nem erősítette meg sem a költözést, sem a több száz fős leépítést, azt viszont közölte: a telephely működését folyamatosan a vevői igényekhez és a piaci környezethez igazítják. A következő két-három hétben jöhet hivatalos döntés, miközben jelenleg mintegy 1400 ember dolgozik az üzemben.
VG
2026.09.23, 18:21
Frissítve: 2026.09.23, 18:35

Megszólalt a Flex a sárvári gyár jövőjéről, miután korábban olyan információk jelentek meg, hogy a vállalat csökkentheti a termelést, több száz munkahely kerülhet veszélybe, és egyes gyártósorokat akár Ukrajnába is áthelyezhetnek. Az amerikai óriásgyár egyelőre nem erősítette meg az Ukrajnába költözést, de nem is közölt végleges részleteket az esetleges létszámváltozásokról. A sárvári önkormányzat tájékoztatása szerint a következő két-három hétben érkezhet hivatalos információ a termelés átszervezéséről.

Hivatalos nyilatkozatot tett az amerikai óriásgyár, tényleg átköltezteti-e Ukrajnába a termelést: filippínó vendégmunkások nélkül nem tudják kiszolgálni az igényeket
Hivatalos nyilatkozatot tett az amerikai óriásgyár, tényleg átköltezteti-e Ukrajnába a termelést: filippínó vendégmunkások nélkül nem tudják kiszolgálni az igényeket / Fotó: Nyugat.hu

A Flex 1995 óta működik a Sárvári Ipari Parkban, és a város egyik jelentős iparűzésiadó-fizetője. A gyár létszáma az elmúlt három évtizedben jelentősen változott: volt időszak, amikor több ezer embert foglalkoztatott, máskor ezer fő körül alakult a dolgozók száma. Jelenleg mintegy 1400 munkavállaló dolgozik a telephelyen.

Az utóbbi években a munkaerőhiányt részben külföldi dolgozókkal kezelték. Ukrán és filippínó vendégmunkások is bekapcsolódtak a termelésbe, hogy a vállalat teljesíteni tudja a megrendelők igényeit. Ez azért fontos, mert a sárvári Flex szerződéses gyártóként működik, így a foglalkoztatotti létszámot és a termelés volumenét nagyrészt az határozza meg, hogy éppen mekkora megrendelésállománnyal rendelkezik – írja a Vaol.

A Flex egyelőre nem erősítette meg a költözést

A vállalat az önkormányzatnak azt közölte, hogy a vevői igények és a piaci környezet változásának megfelelően rendszeresen alakítja a sárvári telephely működését. Az esetleges létszámváltozásokról közvetlenül az érintett dolgozókat tájékoztatják, és minden döntésnél betartják a vonatkozó jogszabályokat és egyéb előírásokat.

Ez jelenleg azt jelenti, hogy sem a több száz fős leépítés, sem egy konkrét gyártósor Ukrajnába telepítése nem tekinthető hivatalosan megerősített döntésnek. A város és a Flex vezetése között ugyanakkor folyamatban vannak az egyeztetések, és az önkormányzat szerint két-három héten belül már pontosabb kép alakulhat ki.

A következő hetek ezért valóban meghatározóak lehetnek a sárvári üzem szempontjából. Ha termeléscsökkentés mellett dönt a vállalat, annak nemcsak a dolgozókra lehet hatása, hanem Sárvár gazdaságára is, hiszen a Flex hosszú ideje a város egyik jelentős foglalkoztatója és adófizetője.

Egyre nagyobb szerepet kap az automatizáció

A Flex nyilatkozatának másik fontos eleme, hogy a sárvári telephely hosszú távú stratégiájának része a fejlett gyártási technológiák használata és az automatizáció további erősítése. 

A vállalat szerint ezekkel a beruházásokkal javítható a működés hatékonysága.

Ez azonban önmagában még nem mondja meg, hogyan változik a sárvári foglalkoztatás. A Flex egyelőre azt hangsúlyozza, hogy a létszámról és a termelés nagyságáról minden esetben a vevői igények és az üzleti szempontok alapján dönt.

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