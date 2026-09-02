Nagy változás jön a villanyszámláknál: dinamikus tarifát vezet be az MVM – aki jókor kapcsolja be a gépeket, sokat spórolhat
Szeptember 1-jétől igényelhető az MVM új, dinamikus áramtarifája, amely azoknak lehet különösen érdekes, akik a kedvezményes fogyasztási határ fölött is jelentős mennyiségű villamos energiát használnak. A tarifa lényege, hogy a sávhatár feletti áram ára a piaci változásokhoz igazodik, így tudatos fogyasztással olcsóbb időszakokra lehet időzíteni a nagyobb energiaigényű berendezések működését.
Szeptember 1-jétől új lehetőség nyílik az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfelek előtt: igényelhető az MVM dinamikus tarifája, vagyis a D árszabás.
A konstrukció azok számára lehet igazán érdekes, akik átlépik az éves kedvezményes áramfogyasztási határt, és képesek nagyobb energiaigényű berendezéseik használatát tudatosan az olcsóbb időszakokra áthelyezni.
Az MVM közleménye szerint a dinamikus tarifa 2027. január 1-jétől lép életbe, ugyanakkor már 2026. szeptember 1-jétől kérhető. A választás önkéntes, ráadásul aki később mégsem találja kedvezőnek a konstrukciót, visszatérhet az egyetemes árazáshoz.
Az új tarifa egyik legfontosabb sajátossága, hogy nem változtatja meg a kedvezményes fogyasztási sáv elszámolását. Lakossági ügyfeleknél ez évente 2523 kilowattóra, az egyetemes szolgáltatásban vételező mikrovállalkozásoknál pedig 4606 kilowattóra. Eddig a mennyiségig továbbra is az adott területen érvényes, kedvezményes A1 árszabás szerinti ár marad érvényben.
A változás a sávhatár fölötti fogyasztást érinti. Az erre felhasznált villamos energiát már nem fix áron számolják el, hanem olyan D egységáron, amely követi a villamosenergia-piaci árak alakulását. Ez egyszerre jelenthet lehetőséget és kockázatot: amikor a piaci ár alacsony, a fogyasztó kedvezőbb árat érhet el, magasabb árak mellett viszont a fizetendő összeg is emelkedhet.
Nem mindegy, mikor történik az áramfogyasztás
A rendszer bevezetése mögött alapvetően a villamosenergia-termelés átalakulása áll. A naperőművek térnyerésével egyre nagyobb különbségek alakulhatnak ki az egyes napszakokban rendelkezésre álló villamos energia mennyisége és piaci ára között. Napközben például a jelentős napenergia-termelés miatt bizonyos időszakokban nagyobb kínálat állhat rendelkezésre, ami alacsonyabb piaci árakat eredményezhet.
Ezt használhatják ki azok a fogyasztók, akiknek van mozgásterük az energiafelhasználás időzítésében. Egy elektromos autó töltése, a klímaberendezés működtetése vagy más nagyobb energiaigényű eszköz használata adott esetben áttehető olyan időszakra, amikor kedvezőbb az áram piaci ára.
A dinamikus tarifa ezért elsősorban nem annak jelent automatikusan olcsóbb áramot, aki egyszerűen bekapcsolja, hanem annak, aki képes alkalmazkodni a változó árakhoz. A konstrukció lényegében arra ösztönöz, hogy a fogyasztó ne csak azt figyelje, mennyi áramot használ, hanem azt is, mikor használja fel.
A D árszabás így különösen azok számára lehet érdekes, akik rendszeresen túllépik a kedvezményes sávhatárt.
Ha ugyanis a sáv fölötti fogyasztás jelentős részét sikerül az alacsonyabb piaci árú időszakokra áttenni, az kedvezőbb egységárat eredményezhet.
A megoldás ugyanakkor nem való mindenkinek. Aki nem tudja rugalmasan alakítani a fogyasztását, annak kevésbé lehet előnyös a piaci árhoz igazodó tarifa. Ráadásul az ár nem fix, ezért a fogyasztónak számolnia kell azzal is, hogy kedvezőtlenebb piaci környezetben magasabb költséggel szembesülhet.
A konstrukció bevezetése ugyanakkor túlmutat az egyéni számlákon. Ha a fogyasztók egy része a nagyobb energiaigényű eszközök használatát olyan időszakokra helyezi át, amikor nagyobb a termelés és alacsonyabb a rendszer terhelése, az az egész villamosenergia-rendszer működésének is kedvezhet.
Ez különösen fontos a naperőművek gyors terjedése mellett. A dinamikus tarifa így egyszerre lehet új megtakarítási lehetőség a fogyasztóknak és eszköz az egyre rugalmasabb villamosenergia-rendszer kialakításához. A kulcs azonban az időzítés: a jövőben nemcsak az számíthat, mennyi áramot fogyasztunk, hanem az is, hogy mikor tesszük.
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