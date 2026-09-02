Nagy változás jön a villanyszámláknál: dinamikus tarifát vezet be az MVM – aki jókor kapcsolja be a gépeket, sokat spórolhat

Szeptember 1-jétől igényelhető az MVM új, dinamikus áramtarifája, amely azoknak lehet különösen érdekes, akik a kedvezményes fogyasztási határ fölött is jelentős mennyiségű villamos energiát használnak. A tarifa lényege, hogy a sávhatár feletti áram ára a piaci változásokhoz igazodik, így tudatos fogyasztással olcsóbb időszakokra lehet időzíteni a nagyobb energiaigényű berendezések működését.

Az áram ára egyre inkább attól is függhet, mikor használjuk fel: szeptembertől választható az MVM dinamikus tarifája / Fotó: AlexandrMusuc

Szeptember 1-jétől új lehetőség nyílik az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfelek előtt: igényelhető az MVM dinamikus tarifája, vagyis a D árszabás.

A konstrukció azok számára lehet igazán érdekes, akik átlépik az éves kedvezményes áramfogyasztási határt, és képesek nagyobb energiaigényű berendezéseik használatát tudatosan az olcsóbb időszakokra áthelyezni.

Az MVM közleménye szerint a dinamikus tarifa 2027. január 1-jétől lép életbe, ugyanakkor már 2026. szeptember 1-jétől kérhető. A választás önkéntes, ráadásul aki később mégsem találja kedvezőnek a konstrukciót, visszatérhet az egyetemes árazáshoz.

Az új tarifa egyik legfontosabb sajátossága, hogy nem változtatja meg a kedvezményes fogyasztási sáv elszámolását. Lakossági ügyfeleknél ez évente 2523 kilowattóra, az egyetemes szolgáltatásban vételező mikrovállalkozásoknál pedig 4606 kilowattóra. Eddig a mennyiségig továbbra is az adott területen érvényes, kedvezményes A1 árszabás szerinti ár marad érvényben.

A változás a sávhatár fölötti fogyasztást érinti. Az erre felhasznált villamos energiát már nem fix áron számolják el, hanem olyan D egységáron, amely követi a villamosenergia-piaci árak alakulását. Ez egyszerre jelenthet lehetőséget és kockázatot: amikor a piaci ár alacsony, a fogyasztó kedvezőbb árat érhet el, magasabb árak mellett viszont a fizetendő összeg is emelkedhet.

Nem mindegy, mikor történik az áramfogyasztás

A rendszer bevezetése mögött alapvetően a villamosenergia-termelés átalakulása áll. A naperőművek térnyerésével egyre nagyobb különbségek alakulhatnak ki az egyes napszakokban rendelkezésre álló villamos energia mennyisége és piaci ára között. Napközben például a jelentős napenergia-termelés miatt bizonyos időszakokban nagyobb kínálat állhat rendelkezésre, ami alacsonyabb piaci árakat eredményezhet.