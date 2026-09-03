Matolcsy György sokkal jobban szerette az aranyat, mint Varga Mihály, és ehhez Orbán Viktornak is volt némi köze: kérdés, a nyomába lép-e Magyar Péter?

Ki szereti jobban a sárga fém fizikai megjelenéseit személyesen, nem tudhatjuk, de hogyan adta-vette az aranyat a három utolsó MNB-elnök, és miként duzzadt hatalmasra a magyar tartalék, az kiolvasható a számokból. Ez egyben alkalmat ad arra is, hogy megvizsgáljuk, előrelátóak voltak-e ebben a Magyarország számára is fontos kérdésben a jegybankelnökök és a miniszterelnök – miközben a világ maga sebesen változott és veszélyesebbé vált.

Aranytartalék – ne vegyük nyilvánvalónak, hogy a jegybankok felduzzasztják: most igen, de Matolcsy György különleges dolgot hajtott végre Fotó: NurPhoto via AFP

A magyar történet leegyszerűsítve:

Simor András nem vásárolta az aranyat, Matolcsy György ebben követte, aztán meggondolta magát és jól bevásárolt, a tavaly márciusban hivatalba lépett Varga Mihály ebben eddig nem követte, de azt nem adta el, amit elődje vett.

Mindennek a következményeként állt elő az a helyzet, hogy

miközben Simor András elnöksége (2007-2013) idején szinte észrevehetetlen volt az arany a nemzetközi tartalékokon belül,

a legutóbbi, júliusi adatok szerint Magyarországnak 12,5 milliárd euró értékű aranytartaléka van. Alig kevesebb, mint Simor hivatalának kezdetén a teljes magyar nemzetközi tartalék volt.

Aranytartalék: hogy kapott rá mégis Matolcsy György az aranyra?

Ne gondoljuk, hogy természetes dolog, hogy egy jegybank aranyrudakat halmoz. A nemzetközi tartalék java a jegybankoknál ma is deviza, és voltak olyan időszakok is, amikor – nem úgy, mint ma – inkább adták, mint vették az aranyat.

Pont egy ilyen időszakba "csöppent" annak idején Simor András is a jegybank elnökeként. A 2000-es évek úgy indultak, hogy a világ jegybankjai minden évben eladtak összesen nettó 4-5-600 tonnányi aranyat. Aztán 2010-ben – ne feledjük, nagy válságok közepénél tartottunk –, egyszer csak elkezdtek ugyanekkora mennyiségeket vásárolni.

Nem mindenki. A magyarok – eladósodás, kormányváltás, csata az IMF-től való függetlenedésért – például nem. Majd, amikor 2013-ban a Szabadság térre költözött Matolcsy, még mindig nem. 2018-ban azonban valami történt.

A "valami": Orbán Viktor miniszterelnök beavatkozása.

Orbán Viktor és Matolcs György már állást foglalt: most Varga Mihály és Magyar Péter jön

A beavatkozás szó a független jegybankok világában természetesen szalonképtelen, tulajdonképpen tiltott is. De az, hogy a kormányzat konzultál a jegybankkal arról, hogy milyen legyen az ország tartalékolási politikája, egyáltalán nem számít szentségtörésnek. Sőt, ajánlatos.