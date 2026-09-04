Hivatalos bejelentés, fordulat történt: Varga Mihályék döntöttek Magyarország aranytartalékáról, eldőlt a vásárlás kérdése – 13,6 milliárd euró gyűlt össze a trezorban

Fontos döntés született a Monetáris Tanács részéről a közelmúltban, amikor felülvizsgálta Magyarország aranytartalék-stratégiáját – erről a Magyar Nemzeti Bank sajtóosztálya tájékoztatta a Világgazdaságot.

Aranytartalék: fordulat történt, Varga Mihályék döntöttek, eldőlt a vásárlás / Fotó: KALLUS GYOERGY

Lapunk azért érdeklődött a jegybanknál, mert még az év elején az MNB elnöke, Varga Mihály emlékeztes nyilatkozatott tett Magyarország aranytartalékáról. Egészen pontosan azt mondta akkor, hogy bár nincs olyan javaslat, hogy a 110 tonnás aranykészletet tovább növeljék, de gondolkodnak ezen.

Személyesen nem tartanám ördögtől valónak, hogy ezt az aranytartalékot esetleg még növeljük

– emelte ki. Azóta eltelt csaknem kilenc hónap, de nem érekezett jelzés arról, hogyan döntött a Magyar Nemzeti Bank az aranyvásárlásról.

Így változott Magyarország aranytartaléka

Még áprilisban hívtuk fel arra a figyelmet, hogy történelmi szinten is kiemelkedő a magyar aranytartalék és most van az első alkalom a modern történelemben, hogy Magyarország nagyobb aranytartalékkal rendelkezik, mint Románia. Mindez nem egyik napról a másikra alakult ki, hosszú folyamat előzte meg.

A rendszerváltás idején Magyarország aranytartaléka mindössze 3,1 tonnára zsugorodott, ami rendkívül alacsony szintnek számított. Innen indult az a tudatos építkezés, amely az elmúlt években felgyorsult.

2018-ban a jegybank több mint tízszeresére, 31,5 tonnára növelte a tartalékot.

Ezt követte 2021-ben egy újabb ugrás, amikor az állomány 94,5 tonnára emelkedett.

A 2024-es bővítéssel pedig elérte a jelenlegi, rekordszintű 110 tonnát.

A növekedés nemcsak abszolút értékben jelentős: az egy főre jutó aranytartalék is emelkedett: 0,32 unciáról 0,37 unciára nőtt, amivel Magyarország jelenleg a kelet-közép-európai régió élére került ebben a mutatóban is. Ez különösen fontos, mert az arany a jegybanki tartalékok egyik legstabilabb eleme, amely válsághelyzetekben is megőrzi értékét.

Egy 2020-as MNB-tanulmányban írta le Palotai Dániel és Veres István, hogy esett a fordulat a sárga fém irányába. A Monetáris Tanács azt követően hozta meg a döntést – írták – hogy „Orbán Viktor miniszterelnök úr felvetésére megvizsgálta az aranytartalék növelésének lehetőségeit”. Ezután döntöttek előbb a meglévő arany hazaszállításáról, majd az állomány megtízszerezéséről.