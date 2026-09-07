Több nagy importőr is bejelentette, hogy nem ad üzemanyagot a hazai kutaknak: a szakértő figyelmeztet – „Szinte egyáltalán nincs benzin és gázolaj a kis piaci szereplők számára"

Az importból származó hazai üzemanyagpiaci kínálat jelentősen szűkülhetett amiatt Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője szerint, hogy a Mol kiskereskedelmi ára tonnánként 150 -200 dollárral alacsonyabb annál, mint amennyit a nemzetközi piac diktál. Igaz, ezen az árképzésen a kiskereskedelemben maga az olajtársaság is bukik, de kibírja: az ország mintegy 2000 benzinkútjából csak 450 az övé, viszont jó árrése van a hazai piac mintegy 70 százalékát lefedő üzemanyag-nagykereskedelmen és még a finomításon.

Rövid távon jó az autósoknak az üzemanyag mostani árképzése, de bajba kerülhet az ellátás/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Az autósok egyelőre jól járnak az árképzéssel

Mivel a hazai kiskereskedelemben most csak veszteséggel adható el üzemanyag, nem éri meg importálni. (Arról, hogy az elmúlt hónapban a hazai benzin és gázolaj olcsóbb volt a térséginél, a KSH alapján nemrég írt a Világgazdaság.)

A piac ellátása most jórészt a Mol-Slovnaft csoportra maradt. Igaz, hogy hamarosan ismét teljesen kapacitással termelhet a Mol százhalombattai finomítója, amelyet a múlt évi tűz után kellett megjavítani, de Egri Gábor szerint ez túl sokat nem segít az erősen importfüggő belpiacon. Ráadásul két nagy importőr most jelentette be, hogy egyelőre nem számíthatnak rájuk a kiskereskedők. A két társaságot a szakember nem kívánta megnevezni, de elmondta, hogy

az egyik arról tájékoztatta a vevőit, hogy a jelenleg ismert piaci körülmények miatt nem áll módjában kiszolgálni őket,

míg a másik arról, hogy várhatóan szeptember végéig semennyi, vagy csak korlátozott mennyiségű üzemanyagot remélhetnek tőle, ugyanis a finomítójában egy műszaki hiba elhárítása tovább tart a tervezettnél.

Piacidegen döntések egymás után

„Már nem az a probléma, hogy kevés a benzin és a gázolaj, hanem, hogy szinte egyáltalán nincs a kis piaci szereplők számára" – jelentette ki Egri Gábor. Mint felidézte, a kis benzinkutasok kiszolgálása először az Orbán-kormány alatt, 2021 novemberében, a literenként 480 forintos ársapka bevezetésével akadozott, mert emiatt alakult ki az a helyzet, hogy a nagykereskedők veszítettek a drága import olcsó hazai eladásán. Ezután az ukrajnai háború kitörése szűkítette a piacot 2022-től, majd a védett ár 2026 márciusi bevezetése újból gazdaságtalanná tette a behozatalt. Igaz az új kormány kivezette a védett árat 2026 júliusában, de hiába. A kivezetés hatását semlegesíti a Mol említett, a nemzetközi gyakorlattól elrugaszkodott árképzése.