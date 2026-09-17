Az árrésstop végórája közeledhet, a kamara még időben szólt Varga Mihály MNB-jének

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szerint a kedvezőbb inflációs és piaci környezet már lehetővé teszi az árrésstop fokozatos megszüntetését, a további fenntartás ugyanis egyre nagyobb versenyképességi kockázatokat okoz. A szervezet úgy látja, hogy az árrésstop tartós fenntartása már nem szolgálja hatékonyan sem az infláció elleni küzdelmet, sem a magyar vállalkozások versenyképességét. A kamara az érintett ágazat valamennyi vállalkozói érdekképviseletével egyetértésben az intézkedés kivezetését támogatja.

Az MKIK újra az árrésstop kivezetesét szorgalmazza (illusztráció)

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Kedvezőbb inflációs környezet segítheti az árrésstop kivezetését

Az MKIK álláspontja szerint az árrésstop bevezetése rendkívüli inflációs helyzetben rövid távon indokolható eszköz volt, ugyanakkor a közvetlen állami árszabályozás nem válhat a gazdaság tartós működési modelljévé. A kamara szerint a jelenlegi gazdasági környezetben már adottak a feltételek a szabályozás megszüntetésének megkezdéséhez.

A szakmai szervezet érvelése szerint

az inflációs folyamatok,

a termelői árak alakulása,

és a jegybank értékelései egyaránt nagyobb mozgásteret biztosítanak az árrésstop kivezetéséhez.

A Központi Statisztikai Hivatal júliusi adatai szerint az élelmiszerek ára éves összevetésben 4,4 százalékkal csökkent, miközben a mezőgazdasági termelői árak 13,9 százalékkal mérséklődtek. Az MKIK szerint ez a piaci környezet kedvező lehetőséget teremt arra, hogy egy eredetileg átmenetinek szánt intézkedést fokozatosan kivezessenek.

A kamara már korábban is hasonló álláspontot képviselt. 2026 februárjában, az Európai Bizottság delegációjával folytatott egyeztetést követően úgy fogalmazott, hogy az árrésstop és az ahhoz hasonló közvetlen árszabályozási beavatkozások rövid távon mérsékelhetik a fogyasztói árakat, tartós alkalmazásuk azonban torzíthatja a versenyt és gyengítheti a piaci mechanizmusokat.

Ha arról kormányzati döntés születik, a Magyar Nemzeti Bank döntése előtt is fontos lehet bejelentése

A kivezetés időzítése azért is lehet fontos, mert kedden ismét kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A piaci várakozások között felmerült, hogy a jegybank leállíthatja a kamatcsökkentési folyamatot.