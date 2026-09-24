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GDP

Kiszámolták, mekkora kárt okozott az idei aszály: elvitte az afrikai szárazság a GDP közel 1 százalékát, egyből üzentek a kormánynak – „Határozottan kérjük”

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Már több mint 1,5 millió hektárra jelentettek be aszálykárt Magyarországon. A szaktárca becslése szerint csak a növénytermesztésben 600–800 milliárd forintos kár keletkezhetett, ezért most a gazdaszervezetek jelentős pluszforrást kérnek a kárenyhítésre. Az idei aszály a 2022-es évi válságnál is nagyobb gondokat okoz az agráriumban.
Zováthi Domokos
2026.09.24, 08:03
Frissítve: 2026.09.24, 08:34

Minden korábbinál súlyosabb képet fest az idei aszályról az agártárca friss összesítése. Az aratási koordiánciós bizottságon elhanzott adatokat közlő Magosz szerint, az aszálykárral bejelentett terület már meghaladta az 1,5 millió hektárt, mintegy 100 ezer hektárral felülmúlva a 2022-es értéket. Emellett 65 ezer hektárra fagykárt is bejelentettek.

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Már több mint 1,5 millió hektárra jelentettek be aszálykárt Magyarországon / Fotó: Havran Zoltán

A szaktárca becslése szerint mindez csak a növénytermesztési ágazat számára legalább 600–800 milliárd forintos veszteséget jelent. Nagyságrendjét tekintve ez már megközelíti a magyar GDP egy százalékát, bár nem azonos a GDP-ben ténylegesen jelentkező veszteséggel.

A KSH adatai már eddig is jelezték az aszály gazdasági hatását: a mezőgazdaság hozzáadott értéke 2026 második negyedévében 12,4 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

Egyből üzentek a kormánynak az aszálykár miatt

A Magosz szerint a költségvetésben jelenleg rögzített hazai forrás 28,4 milliárd forint, ezért további pénzek bevonását sürgetik.

„Határozottan kérjük a döntéshozókat, hogy minél több forrást csoportosítsanak át a kárenyhítési alapba, mivel ez sokaknak a túlélést jelentheti!” – írták.

A helyzet súlyosságára az agrárszervezetek már korábban is figyelmeztettek. A Világgazdaság szeptember elején arról írt, hogy a MOSZ szerint a termelők jelentős része felélte pénzügyi tartalékait, miközben az aszály hatása a növénytermesztés mellett a takarmányhiányon keresztül már az állattartást is elérte. Bóna Szabolcs agrárminiszter akkor arról beszélt, hogy augusztus végéig már több mint 1,4 millió hektárra jelentettek be aszálykárt, vagyis az érintett terület már akkor meghaladta a 2022-es történelmi aszály idején regisztrált nagyságot.

Azóta tovább romlott a helyzet: a most közölt 1,5 millió hektáros adat alapján újabb legalább százezer hektárral nőtt a bejelentett aszálykáros terület.

Történelmi válság sújtja a magyar mezőgazdaságot: így mentették meg a gazdákat 2022-ben – az idén még hiányzik a segítség

Noha már az agrárminiszter is elismerte, hogy a mostani aszály a 2022-es évi válságnál is nagyobb gondokat okoz a gazdálkodóknak az akkori kormányzati segítséget legalább megközelítő mentőcsomagról egyelőre szó sincs. A négy évvel ezelőtti aszály után több százmilliárd forintot mogosított az akkori kormány a gazdák megsegítésére.

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