Deviza
EUR/HUF364,7 -0,44% USD/HUF319,8 -0,67% GBP/HUF423,73 -0,38% CHF/HUF385,8 -0,77% PLN/HUF83,4 -0,2% RON/HUF69,15 -0,38% CZK/HUF14,99 -0,09% EUR/HUF364,7 -0,44% USD/HUF319,8 -0,67% GBP/HUF423,73 -0,38% CHF/HUF385,8 -0,77% PLN/HUF83,4 -0,2% RON/HUF69,15 -0,38% CZK/HUF14,99 -0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX151 975,52 +0,31% MTELEKOM2 552 +0,31% MOL5 195 -1,06% OTP46 000 +1,52% RICHTER12 550 -0,8% OPUS280 0% ANY6 310 +0,63% AUTOWALLIS124 0% WABERERS4 470 0% BUMIX9 101,37 -0,4% CETOP4 975,3 -0,14% CETOP NTR3 232,92 +0,54% BUX151 975,52 +0,31% MTELEKOM2 552 +0,31% MOL5 195 -1,06% OTP46 000 +1,52% RICHTER12 550 -0,8% OPUS280 0% ANY6 310 +0,63% AUTOWALLIS124 0% WABERERS4 470 0% BUMIX9 101,37 -0,4% CETOP4 975,3 -0,14% CETOP NTR3 232,92 +0,54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Új szereplő érkezhet a magyar ATM-piacra, több száz új bankautomata jöhet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Megtorpant a hazai ATM-hálózat bővülése. 2026 második negyedévében huszonkilenccel csökkent az országban működő bankautomaták száma, annak ellenére, hogy a szabályozás éppen a hálózat bővítésére ösztönzi a bankokat. A visszaesés várhatóan átmeneti lehet, jövőre ugyanis a Revolut is bekapcsolódhat az ATM-telepítési programba, ami újabb több száz automatával növelheti a hazai hálózatot.
VG
2026.09.25, 10:42

2026 második negyedévében csökkent a hazai bankautomaták száma annak ellenére, hogy a bankokat jogszabályi kötelezettség terheli a hálózat bővítésére. A visszaesés vélhetően csak átmeneti, jövőre ugyanis már várhatóan a Revolutnak is be kell szállnia az ATM-telepítési programba, ami újra lendületet adhat a bővülésnek – írja a Bankmonitor.

A Revolutnak is be kell szállnia az ATM-telepítési programba
A Revolutnak is be kell szállnia az ATM-telepítési programba/Fotó: Székelyhidi Balázs/Mediaworks

Fordulat az ATM-piacon, megtorpant a bővülés

A jegybanki statisztikák szerint 2026 első negyedévének végén még 5688 ATM működött az országban, a második negyedév végére 5659-re csökkent a darabszám, 29 automatával kevesebb, mint három hónappal korábban. Ez volt az első visszaesés azóta, hogy a 2023-as MNB-rendelet bankonkénti minimum darabszámhoz kötötte az automaták üzemeltetését. 

A jogszabály főszabályként megtiltja a már működő ATM-ek végleges megszüntetését, csere és azonos településen belüli áthelyezés viszont megengedett, tehát nem várható, hogy a következő negyedévben folytatódjon a csökkenés.

A visszaesés főleg a budapesti régióhoz köthető. A következő negyedévtől a növekedés folytatása várható, ugyanis 2026 végéig az 500 fő feletti településeken is kötelező lesz legalább egy ATM-et üzemeltetni. Ráadásul a közeljövőben egy teljesen új szereplő is bekapcsolódhat a hálózatfejlesztésbe, méghozzá a Revolut.

Miért kell a Revolutnak is ATM-et telepítenie?

A hatályos szabályozás szerint minden olyan pénzforgalmi szolgáltatónak, amelynek kibocsátott bankkártyái elérik a piac 1 százalékát, kötelező minimum számú ATM-et üzemeltetnie, méghozzá úgy elosztva, hogy a vidéki, kisebb településekre is jusson belőle. A Revolutnak mintegy kétmillió magyar ügyfele van, bőven a küszöb fölött, a cég mégsem esett eddig e kötelezettség alá, ugyanis nem számított hazai pénzforgalmi szolgáltatónak.

A helyzet idén megváltozott, ugyanis a Revolut magyarországi fióktelepet nyitott, és 2026 májusától elkezdte ebbe migrálni a meglévő magyar ügyfeleit. Emiatt 2025-re és 2026-ra még nem tudott rá kvótát megállapítani az MNB, hiszen korábban nem volt idehaza jelentendő kártyaállománya. 

Most azonban a jegybank hivatalosan is megerősítette, a Revolutnak a jövőben be kell szállnia az ATM-telepítési programba, így a jegybank jövőre több száz automata telepítésére kötelezheti a vállalatot.

Egyelőre nincs változás a készpénzfelvételben

A fejlemény azonban nem okoz egyelőre változást a Revolut kártyákkal való készpénzfelvételt tekintve. A kvóták tényleges kialakítása és a gépek telepítése időbe telik majd, így a mostani Revolut ügyfelek napi készpénzfelvételi lehetőségei rövid távon nem változnak. A fintech cég bankkártyái továbbra is külföldi kibocsátású bankkártyáknak számítanak, emiatt az Erste és az OTP automaták továbbra is 1200, illetve 1999 forintos díjat számítanak fel a Revolut bankkártyás pénzfelvétel esetében. Más bankok automatáinál ugyanakkor továbbra sincs ilyen különdíj, a Revolut saját ATM-jeinek megjelenésével pedig tovább bővülhet a választék.

Ugyanakkor hosszabb távon a bankautomaták telepítési és üzemelési költségei megjelenhetnek a Revolut díjszabásában is valamilyen formában.

Hiába a készpénzbarát intézkedések, tovább nő a kártyahasználat

Az elmúlt két évben sorra születtek olyan intézkedések, amelyek kifejezetten a készpénzhasználatot könnyítik. Többek között:

  • alkotmányos jog lett a fizikai pénzzel fizetés, 
  • kistelepüléseken is kötelező az ATM elhelyezés, 
  • az ingyenes felvételi limit pedig februártól megduplázódott 300 ezer forintra. 

Ennek ellenére az MNB 2025-re vonatkozó jelentése szerint az elektronikus tranzakciók aránya történelmi csúcson van, az egész évet tekintve elérte az 50 százalékot a készpénzes fizetésekkel szemben.

Ennek egyik oka, hogy a kártyás és elektronikus fizetés nemcsak kényelmesebb, hanem egyre olcsóbb is. 2025-ben már a lakossági utalások 48 százaléka volt ingyenes, szemben a 2023-as 37 százalékkal.

Mennyit bukhat, ha csak az utaláson spórol?

Az, hogy az utalások egyre nagyobb hányada ingyenes, még nem jelenti azt, hogy a bankszámlán ne maradhatna más, felesleges költség. Az MNB adatai szerint a lakossági számlák éves költsége fizetési szokásoktól függően 0 és 287 000 forint.

bankautomata
készpénzforgalom
Revolut
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu