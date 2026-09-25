Új szereplő érkezhet a magyar ATM-piacra, több száz új bankautomata jöhet

2026 második negyedévében csökkent a hazai bankautomaták száma annak ellenére, hogy a bankokat jogszabályi kötelezettség terheli a hálózat bővítésére. A visszaesés vélhetően csak átmeneti, jövőre ugyanis már várhatóan a Revolutnak is be kell szállnia az ATM-telepítési programba, ami újra lendületet adhat a bővülésnek – írja a Bankmonitor.

A Revolutnak is be kell szállnia az ATM-telepítési programba/Fotó: Székelyhidi Balázs/Mediaworks

Fordulat az ATM-piacon, megtorpant a bővülés

A jegybanki statisztikák szerint 2026 első negyedévének végén még 5688 ATM működött az országban, a második negyedév végére 5659-re csökkent a darabszám, 29 automatával kevesebb, mint három hónappal korábban. Ez volt az első visszaesés azóta, hogy a 2023-as MNB-rendelet bankonkénti minimum darabszámhoz kötötte az automaták üzemeltetését.

A jogszabály főszabályként megtiltja a már működő ATM-ek végleges megszüntetését, csere és azonos településen belüli áthelyezés viszont megengedett, tehát nem várható, hogy a következő negyedévben folytatódjon a csökkenés.

A visszaesés főleg a budapesti régióhoz köthető. A következő negyedévtől a növekedés folytatása várható, ugyanis 2026 végéig az 500 fő feletti településeken is kötelező lesz legalább egy ATM-et üzemeltetni. Ráadásul a közeljövőben egy teljesen új szereplő is bekapcsolódhat a hálózatfejlesztésbe, méghozzá a Revolut.

Miért kell a Revolutnak is ATM-et telepítenie?

A hatályos szabályozás szerint minden olyan pénzforgalmi szolgáltatónak, amelynek kibocsátott bankkártyái elérik a piac 1 százalékát, kötelező minimum számú ATM-et üzemeltetnie, méghozzá úgy elosztva, hogy a vidéki, kisebb településekre is jusson belőle. A Revolutnak mintegy kétmillió magyar ügyfele van, bőven a küszöb fölött, a cég mégsem esett eddig e kötelezettség alá, ugyanis nem számított hazai pénzforgalmi szolgáltatónak.

A helyzet idén megváltozott, ugyanis a Revolut magyarországi fióktelepet nyitott, és 2026 májusától elkezdte ebbe migrálni a meglévő magyar ügyfeleit. Emiatt 2025-re és 2026-ra még nem tudott rá kvótát megállapítani az MNB, hiszen korábban nem volt idehaza jelentendő kártyaállománya.

Most azonban a jegybank hivatalosan is megerősítette, a Revolutnak a jövőben be kell szállnia az ATM-telepítési programba, így a jegybank jövőre több száz automata telepítésére kötelezheti a vállalatot.

Egyelőre nincs változás a készpénzfelvételben

A fejlemény azonban nem okoz egyelőre változást a Revolut kártyákkal való készpénzfelvételt tekintve. A kvóták tényleges kialakítása és a gépek telepítése időbe telik majd, így a mostani Revolut ügyfelek napi készpénzfelvételi lehetőségei rövid távon nem változnak. A fintech cég bankkártyái továbbra is külföldi kibocsátású bankkártyáknak számítanak, emiatt az Erste és az OTP automaták továbbra is 1200, illetve 1999 forintos díjat számítanak fel a Revolut bankkártyás pénzfelvétel esetében. Más bankok automatáinál ugyanakkor továbbra sincs ilyen különdíj, a Revolut saját ATM-jeinek megjelenésével pedig tovább bővülhet a választék.