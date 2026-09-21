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energia
MVM Paksi Atomerőmű Zrt
MVM

Új hírek érkeztek a Paksi Atomerőműről a meghibásodás után: napokra leállították a 2-es blokkot, de változott a helyet

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Elhárították a Paksi Atomerőmű 2. blokkján vasárnap történt meghibásodást, a blokk hétfőn ismét elérte névleges teljesítményét – közölte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Lengyel Gabriella
2026.09.21, 14:51
Frissítve: 2026.09.21, 15:11

Az MVM tájékoztatása szerint szeptember 21-én 12:13-tól a 2. blokk ismét elérte névleges teljesítményét, miután a szakemberek elhárították az előző nap jelentkező gépészeti meghibásodást. 

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                                  Újra a maximális teljesítményen termel a Paksi Atomerőmű/Fotó: AFP /  AFP

A Világgazdaság is megírta, hogy vasárnap reggel 7 óra 35 perctől a blokk teljesítményét 150 megawattal kellett csökkenteni, miután meghibásodott egy gépészeti berendezés. Az MVM akkor azt közölte, hogy a szakemberek megkezdték a hiba elhárítását. A javítás így valamivel több mint egy napot vett igénybe, hétfő kora délutánra pedig helyreállt a blokk névleges teljesítménye.

A társaság nem közölt részleteket arról, pontosan melyik berendezés hibásodott meg. Annyit lehet tudni, hogy a mostani esemény nem kapcsolódik a Paksi Atomerőmű 4. blokkjának leállításához. Utóbbit az MVM előre bejelentette: a blokkot szeptember 18-án éjfélkor állították le, hogy megkezdődhessen a tervezett főjavítása. Az Országos Atomenergia Hivatal tájékoztatása szerint ennek keretében a fűtőelemek üzemszerű cseréjét és a tervszerű karbantartási munkákat is elvégzik.

 

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