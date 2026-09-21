Új hírek érkeztek a Paksi Atomerőműről a meghibásodás után: napokra leállították a 2-es blokkot, de változott a helyet

Az MVM tájékoztatása szerint szeptember 21-én 12:13-tól a 2. blokk ismét elérte névleges teljesítményét, miután a szakemberek elhárították az előző nap jelentkező gépészeti meghibásodást.

Újra a maximális teljesítményen termel a Paksi Atomerőmű/Fotó: AFP / AFP

A Világgazdaság is megírta, hogy vasárnap reggel 7 óra 35 perctől a blokk teljesítményét 150 megawattal kellett csökkenteni, miután meghibásodott egy gépészeti berendezés. Az MVM akkor azt közölte, hogy a szakemberek megkezdték a hiba elhárítását. A javítás így valamivel több mint egy napot vett igénybe, hétfő kora délutánra pedig helyreállt a blokk névleges teljesítménye.

A társaság nem közölt részleteket arról, pontosan melyik berendezés hibásodott meg. Annyit lehet tudni, hogy a mostani esemény nem kapcsolódik a Paksi Atomerőmű 4. blokkjának leállításához. Utóbbit az MVM előre bejelentette: a blokkot szeptember 18-án éjfélkor állították le, hogy megkezdődhessen a tervezett főjavítása. Az Országos Atomenergia Hivatal tájékoztatása szerint ennek keretében a fűtőelemek üzemszerű cseréjét és a tervszerű karbantartási munkákat is elvégzik.