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Magyarország
Audi
autóipar
leépítés

Vége a találgatásoknak: megszólalt a győri Audi a gyárbezárásról, teljes az összhang a németek akaratával – új stratégiát állított fel a Volkswagen

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egyre nagyobb a gond a Volkswagen-csoportnál. A vállalat ötvenezer álláshely megszüntetését tervezi miközben több telephelyén is megszűnhet a termelés. A napokban felröppent annak a híre is, hogy a drasztikus átalakításoknak a győri Audi-gyár is áldozatául eshet. Ezt később a cég vezetése cáfolta, most pedig az is kiderült, hogy miért ragaszkodnak a magyar üzemhez.
VG
2026.09.07, 20:28
Frissítve: 2026.09.07, 20:31

Ahogy azt a Világgazdaság korábban megírta a Volkswagen-csoport működésének gyökeres átalakítása nem lesz hatással a vállalat győri üzemére. Gernot Döllner, az Audi vezérigazgatója szerint a létesítmény jövője biztosított, mivel fontos szerepe van a konszern termelési láncában.

A győri Audi-gyár egyik bejárata
A győri Audi-gyár egyik bejárata / Fotó: AFP /  AFP

Az esetleges gyárbezárásokról már hónapok óta terjednek a hírek, azonban a Volkswagen-csoport felügyelőbizottsági ülésén meghatározták a stratégiai irányvonalat. Ennek alapja pedig a túlságosan magas gyártókapacitás csökkentése.

A győri Audi egyelőre megmenekült

A Volkswagen-csoport felügyelőbizottsága szeptember 3-án hagyta jóvá a 2030-ig szóló stratégiáját. A programra elsősorban azért volt szükség, mivel

az európai gyártókapacitás évente több mint 500 ezer autóval haladja meg a keresletet.

Ebből adódóan vállalat nemcsak leépítéseket hajt végre, de egyszerűsíti modellkínálatát is és jelentősen csökkenti a gyártás összetettségét. A terv a konszern összes márkájára vonatkozik.

Az Audi számára az irány egyértelmű: a vállalatnak jelentősen javítania kell versenyképességét. Ennek érdekében csökkentenie kell költségeit és működésének komplexitását, fókuszálnia kell termékportfólióját, valamint egyértelmű prioritások mentén kell terveznie és megvalósítania jövőbeni beruházásait

− olvasható a vállalat tájékoztatójában.

A közleményből az is kiderült, hogy az Audi erősíti regionális jelenlétének stratégiai fókuszát. Ennek keretében Észak-Amerikában még nagyobb hangsúlyt helyez a SUV-modellekre, valamint következetesen folytatja a beszállítók lokalizálását. A vállalat kiemelt a  neckarsulmi gyárat, aminek versenyképességét jelentősen javítani kell, valamint a munkavállalói érdekképviseletekkel együtt egy fenntartható jövőképet kell kidolgozni. Ennek érdekében

az Audi tovább karcsúsítja szervezeti felépítését, csökkenti a párhuzamos folyamatokból adódó munkavégzést, és még következetesebben alkalmazza az automatizáció és a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket.

Az Audi igazgatósága közölte, hogy hamarosan megkezdődnek az egyeztetések a szakszervezetekkel. Hangsúlyozták, hogy a tárgyalások bizalmas keretek között, belső fórumokon, valamint a közös döntési folyamatok jegyében zajlanak majd, a cél pedig egy hosszú távú és fenntartható megoldás kidolgozása lesz.

A győri üzem szerepe

A magyar telephely helyzete azért különleges, mert nem egyszerűen egy autógyárról van szó. Az Audi Hungaria 2025-ben közel 1,59 millió hajtásláncot gyártott, amelyek közül csaknem 265 ezer elektromos volt. Emellett több mint 200 ezer jármű készült Győrben, miközben a vállalat mintegy 11 430 embert foglalkoztatott.

A gyár elektromobilitásban betöltött szerepe is egyre jelentősebb: idén elindult az új MEBeco elektromos hajtások sorozatgyártása, amelyek több elektromos modellben is megjelennek.

Győr így egyszerre fontos helyszíne a jármű- és hajtásláncgyártásnak. Ez komoly versenyelőnyt jelent a konszern számos üzemével szemben.

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