Újrakezdte működését, a piac átalakítására törekvő magyar autómosó – kiderült, hogy tudták megmenteni a projektet
Tavaly októberben arról számoltunk be, hogy öt év után bezárt a magyar mobil autómosó, a Cleango, és szolgáltatásuk végleg megszűnik. A vállalkozás éltétében azonban hamarosan új, sokkal pozitívabb fordulat következett be, és a vízmentes autómosásra specializálódott cég egy ideje már újból működik.
Ugyan a korábbi üzemeltető valóban bezárt, a szolgáltatást megvásárolták, és egy új cég, a Cleango Plus Kft égisze alatt, és immár új, Cleango+ néven működik tovább.
Az új többégi tulajdonos, Gáspár Gábor a Világgazdaságot arról tájékoztatta, hogy 2026 februárjában vásárolta meg ezt a szolgáltatást, márciusban újraindította azt, és a környezetbarát, vízmentes autómosásra specializálódott vállalat egy új cégben azóta is működik.
„Használtuk ezt a szolgáltatást, és amikor jött a levél, hogy bezár, nagyon szomorú voltam” – nyilatkozta a vásárlás motivációiról korábban a Forbesnak Gáspár Gábor, aki számára egy vállalat vezetése és felfuttatása nem ismeretlen kihívás, mivel a prémium étel-házhozszállító Food Revolution alapítója is. Elmondta, hogy a régi cég átvilágítása után derült ki számára az, hogy ez egy jó üzlet tud lenni, csak nem volt jól menedzselve, emiatt is döntött úgy, hogy megvásárolja.
Naponta jelennek meg új kínai autók a magyar utakon, már azt sem tudjuk, mit látunk: Európát letarolták, most mi következünk – ezek a legnépszerűbb márkák
Miközben Európa legnagyobb autógyártói költségcsökkentéssel, gyárbezárásokkal és kereslethiánnyal küzdenek, a legnagyobb a kínai versenytársaik nagy nyomást helyeznek rájuk a globálisan és Európában is egyre észrevehetőbb piaci részesedésükkel. A következő néhány évben eldőlhet, hogy a mostani exportboom egy új korszak kezdetét jelzi-e, vagy csupán egy olyan időszak, amikor a túlkapacitást a világpiacon próbálják meg eladni a gyártók.
A kínai autóipar gigantikus konszolidáció előtt áll; az állami támogatások megszűnése miatt a hazai piacon öldöklő az árháború, így kényszerré vált a külföldi terjeszkedés.