Újrakezdte működését, a piac átalakítására törekvő magyar autómosó – kiderült, hogy tudták megmenteni a projektet

Tavaly októberben arról számoltunk be, hogy öt év után bezárt a magyar mobil autómosó, a Cleango, és szolgáltatásuk végleg megszűnik. A vállalkozás éltétében azonban hamarosan új, sokkal pozitívabb fordulat következett be, és a vízmentes autómosásra specializálódott cég egy ideje már újból működik.

Ismét működik a Cleango+ autómosó vállalat / Fotó: Shutterstock

Ugyan a korábbi üzemeltető valóban bezárt, a szolgáltatást megvásárolták, és egy új cég, a Cleango Plus Kft égisze alatt, és immár új, Cleango+ néven működik tovább.

Az új többégi tulajdonos, Gáspár Gábor a Világgazdaságot arról tájékoztatta, hogy 2026 februárjában vásárolta meg ezt a szolgáltatást, márciusban újraindította azt, és a környezetbarát, vízmentes autómosásra specializálódott vállalat egy új cégben azóta is működik.

„Használtuk ezt a szolgáltatást, és amikor jött a levél, hogy bezár, nagyon szomorú voltam” – nyilatkozta a vásárlás motivációiról korábban a Forbesnak Gáspár Gábor, aki számára egy vállalat vezetése és felfuttatása nem ismeretlen kihívás, mivel a prémium étel-házhozszállító Food Revolution alapítója is. Elmondta, hogy a régi cég átvilágítása után derült ki számára az, hogy ez egy jó üzlet tud lenni, csak nem volt jól menedzselve, emiatt is döntött úgy, hogy megvásárolja.