Vitézy Dávid erre a napra mindig emlékezni fog: egyszerre lehelt életet Lázár János halottnak hitt közbeszerzéseibe – száznál is több vadi új buszt szerezhet a Volán

A tárca szerint a keretmegállapodás lehetőséget ad a regionális és elővárosi járműpark megújítására. A Magyar Busz portál információi szerint a Volán az erre vonatkozó előterjesztést már korábban benyújtotta a minisztériumnak az autóbuszok kapcsán.

Egy 160 darabos autóbusz beszerzési program folytatódhat a Volánnál (illusztráció)

Fotó: Bujdos Tibor / VG

Új közbeszerzési eljárás nélkül érkezhetnek új autóbuszok

A beszerzés egyik fontos előnye, hogy nem kell új közbeszerzési eljárást indítani.

A két nyertes keretszállító között versenyújranyitással választhatják ki a 160 autóbusz szállítóját, ami a korábbi számítások szerint akár 7–9 hónappal is lerövidítheti a folyamatot.

A keretmegállapodásban

az Iveco Crossway LE típusokat kínáló ECO-Tech Vision Kft. nettó 83,8 millió, míg

a Setra MultiClass buszokkal pályázó Omnibus Hungária Kft. nettó 119,9 millió forintos maximális egységárat rögzített.

Az utóbbi társaság időközben az ITK Holdinghoz került, majd beolvadt az ITE Bus & Truck Kft.-be, amely így a szerződéses kötelezettségeket is átvette.

A végleges árat ugyanakkor a versenyújranyitás határozza meg. A két szállító egymással versenyez a megrendelésért, így a 2023-ban rögzített összegek felső árkorlátként szolgálnak, a tényleges vételár pedig ennél alacsonyabb is lehet.

A minisztérium egyelőre nem közölt további részleteket a beszerzés időzítéséről és feltételeiről. Arról viszont annél inkább, hogy a buszok mellett új mozdonyok beszerzésére is lehetőség nyílik. Erről részletesen itt írtunk.

Három éves program fordulhat célegyenesbe

A Volánbusz jármű-fiatalítási programjának keretében még 2023 októberében írták alá azt a 160 darabos, elővárosi/helyközi dízelüzemű autóbuszok beszerzésére vonatkozó keretmegállapodást, amelynek nyertesei a Setra és Mercedes-Benz buszokat forgalmazó Omnibus Hungária Kft., valamint az Iveco voltak. A megállapodás értelmében a Volán kedvező áron hívhatott volna le új, alacsony padlós járműveket.

Bár a keretszerződés létrejött, a hazai közösségi közlekedés finanszírozási nehézségei, a szűkös költségvetési források, valamint a MÁV-Volán-csoport átszervezései és forráselvonásai miatt a beszerzés az elmúlt években holtpontra jutott.

A megkötött szerződés ellenére érdemi lehívások nem történtek, így a projekt évekre parkolópályára került, és komoly esély látszott arra, hogy a tender teljesen kihasználatlanul lejár.

A holtpont után 2026 nyarán (többek között Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter látogatásait és nyilatkozatait követően) ismét napirendre került a kérdés. Mivel a kedvező árú, 160 darabos keretmegállapodás jogi értelemben még életben van, a minisztérium zöld utat adhat a Volánnak, hogy a hónapok helyett akár rövidebb idő alatt lehívhassa a régóta várt új autóbuszokat.