Európa fékez, Kína padlógázt ad: egy óra alatt több mint negyvenezer vevőt talált a Geely új szörnyetege
Mindössze kilenc perc kellett ahhoz, hogy tízezer előrendelés érkezzen a Geely Galaxy Cruiser 700-ra Kínában, az első óra végére pedig már 43 900 érdeklődőt regisztráltak – közölte a kínai autógyártó. A hétszáz darabos, Land Ark névre keresztelt bevezető széria szinte azonnal elfogyott.
Az adat egyelőre előrendeléseket, nem pedig leszállított és kifizetett autókat jelent, ráadásul a gyártó a modell végleges árát sem közölte. Az indulás így is komoly figyelmeztetés lehet az európai versenytársaknak: a kínai vállalatok már nem csupán kedvező árú villanyautókkal, hanem nagy teljesítményű, technológiai bemutatódarabnak szánt modellekkel is egyre nagyobb tömegeket érnek el.
Egyre látványosabb az európai és a kínai autóipar közötti különbség
A Geely lendülete éles kontrasztban áll a Volkswagen nehézségeivel:
Európa legnagyobb autóipari konszernjének részvényárfolyama egy év alatt 27 százalékkal esett, miközben a kínai konkurencia, valamint a dráguló szerkezetátalakítás is nyomás alatt tartja a vállalatot.
A Volkswagen újabb csapásként kiesett a vezető európai részvényeket tömörítő Euro Stoxx 50 indexből, ami további eladói nyomást hozhat a papír piacán.
A kínai autógyártók eközben gyors modellváltásokkal, látványos műszaki megoldásokkal és agresszív árazással támadják a hagyományos szereplőket. Már nem elégednek meg a hazai piaccal: Európában és Magyarországon is egyre több márka épít értékesítési hálózatot, miközben a korábban megszokott autókereskedelmi csatornákat is átírják.
A Geely 2026 tavaszán jelent meg saját márkájával Magyarországon. Augusztusban a Schiller Autó Családdal és a MediaMarkttal együtt mini autószalont nyitott a Pólus Centerben, modelljei pedig az áruházlánc webshopjában is megjelentek. A Világgazdaság kérdésére a bemutatón elárulták, hogy a kísérlet sikere esetén további magyarországi, később pedig regionális helyszíneken is folytatódhat a terjeszkedés.
Több mint ezer lóerő és közel 1200 kilométeres hatótáv
A Galaxy Cruiser 700 a hagyományos, létravázas terepjárók világát ötvözi a plug-in hibrid technológiával. A három villanymotoros összkerékhajtáshoz 1,5 vagy 2 literes turbómotor társulhat, a rendszer összteljesítménye pedig a gyártó szerint elérheti a 830 kilowattot, vagyis az 1113 lóerőt. Az ötméteres jármű 3,95 másodperc alatt gyorsulhat száz kilométer per órára.
A 47,14 kilowattórás lítium-vasfoszfát akkumulátort 800 voltos rendszer szolgálja ki. A Geely a kínai CLTC-ciklus alapján mintegy 300 kilométeres elektromos és csaknem 1200 kilométeres kombinált hatótávot ígér. Az európai WLTP-szabvány szerinti hivatalos adatok még nem állnak rendelkezésre, a gyártó becslése alapján a tisztán elektromos hatótáv ebben a mérési rendszerben kétszáz kilométer körül alakulhat.
A terepjáró 22,9 centiméteres hasmagasságot, mechanikus hátsó differenciálzárat és 79 centiméteres gázlómélységet kapott. Ha a víz ennél mélyebb, egy vészhelyzeti lebegő üzemmód a gyártó állítása szerint akár negyven percig is képes mozgásban tartani az autót.
A jármű helyben megfordulhat, oldalirányban is mozoghat, a mesterséges intelligenciával vezérelt digitális alváz pedig 17 vezetési módot kezel.
Magyarországon az árakkal is támad a Geely
Egyelőre nem tudni, hogy a Galaxy Cruiser 700 megjelenik-e Európában. A közlemény szerint a kínai fogadtatás erősítheti a Geely szándékát, hogy később más piacokra is elvigye a modellt, de konkrét országokat és időpontokat nem neveztek meg.
A gyártó európai stratégiája ugyanakkor már Magyarországon is látható. A Geely E2 elektromos kisautó kedvezményes belépőára 7 499 000 forint, míg a csúcsváltozat 10 249 000 forintért kerül piacra. A 252, illetve 345 kilométeres hatótávú modellel a márka az egyik legárérzékenyebb szegmensben szoríthatja meg
- európai
- és kínai
riválisait. A Cruiser 700 más vásárlói körnek készül, de ugyanazt az üzenetet hordozza: miközben az európai autógyártók a korábbi pozícióik megőrzéséért küzdenek, a kínai vállalatok már az ártól a technológiai látványosságokig egyszerre több fronton diktálják a tempót.