Európa fékez, Kína padlógázt ad: egy óra alatt több mint negyvenezer vevőt talált a Geely új szörnyetege

Mindössze kilenc perc kellett ahhoz, hogy tízezer előrendelés érkezzen a Geely Galaxy Cruiser 700-ra Kínában, az első óra végére pedig már 43 900 érdeklődőt regisztráltak – közölte a kínai autógyártó. A hétszáz darabos, Land Ark névre keresztelt bevezető széria szinte azonnal elfogyott.

A jármű helyben megfordulhat, oldalirányban is mozoghat, és vészhelyzeti lebegő üzemmóddal is rendekezik / Fotó: Geely

Az adat egyelőre előrendeléseket, nem pedig leszállított és kifizetett autókat jelent, ráadásul a gyártó a modell végleges árát sem közölte. Az indulás így is komoly figyelmeztetés lehet az európai versenytársaknak: a kínai vállalatok már nem csupán kedvező árú villanyautókkal, hanem nagy teljesítményű, technológiai bemutatódarabnak szánt modellekkel is egyre nagyobb tömegeket érnek el.

Egyre látványosabb az európai és a kínai autóipar közötti különbség

A Geely lendülete éles kontrasztban áll a Volkswagen nehézségeivel:

Európa legnagyobb autóipari konszernjének részvényárfolyama egy év alatt 27 százalékkal esett, miközben a kínai konkurencia, valamint a dráguló szerkezetátalakítás is nyomás alatt tartja a vállalatot.

A Volkswagen újabb csapásként kiesett a vezető európai részvényeket tömörítő Euro Stoxx 50 indexből, ami további eladói nyomást hozhat a papír piacán.

A kínai autógyártók eközben gyors modellváltásokkal, látványos műszaki megoldásokkal és agresszív árazással támadják a hagyományos szereplőket. Már nem elégednek meg a hazai piaccal: Európában és Magyarországon is egyre több márka épít értékesítési hálózatot, miközben a korábban megszokott autókereskedelmi csatornákat is átírják.

A Geely 2026 tavaszán jelent meg saját márkájával Magyarországon. Augusztusban a Schiller Autó Családdal és a MediaMarkttal együtt mini autószalont nyitott a Pólus Centerben, modelljei pedig az áruházlánc webshopjában is megjelentek. A Világgazdaság kérdésére a bemutatón elárulták, hogy a kísérlet sikere esetén további magyarországi, később pedig regionális helyszíneken is folytatódhat a terjeszkedés.

Már a MediaMarktban is lehet kapni az autómárkát / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Több mint ezer lóerő és közel 1200 kilométeres hatótáv

A Galaxy Cruiser 700 a hagyományos, létravázas terepjárók világát ötvözi a plug-in hibrid technológiával. A három villanymotoros összkerékhajtáshoz 1,5 vagy 2 literes turbómotor társulhat, a rendszer összteljesítménye pedig a gyártó szerint elérheti a 830 kilowattot, vagyis az 1113 lóerőt. Az ötméteres jármű 3,95 másodperc alatt gyorsulhat száz kilométer per órára.