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Zsámbék
autóipar
Törökország
beruházás

Ez lehet a Tisza-kormány első nagy autóipari beruházása: 6000 fős kisváros mellett épülhet új gyár, ez sem nyugati befektető – megszólalt a polgármester

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Új autóipari beruházás körvonalazódik Zsámbék mellett, ahol egy jelentős török beszállító keres gyárhelyszínt a HIPA közreműködésével. A zsámbéki beruházás még csak tárgyalási szakaszban van, de a polgármester szerint már a második egyeztetési körnél tartanak. Ha létrejön a projekt, ez lehet a Tisza-kormány egyik első nagyobb autóipari befektetése.
VG
2026.09.09, 22:00

Török autóipari beszállító érdeklődik egy zsámbéki beruházási helyszín iránt, a tárgyalásokba pedig a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) is bekapcsolódott – közölte Horváth László, Zsámbék polgármestere. A városvezető szerint már a második egyeztetési körnél tartanak, de egyelőre sem beruházási döntés, sem konkrét megállapodás nem született.

Ez lehet a Tisza-kormány első nagy autóipari beruházása: 6000 fős kisváros mellett épülhet új gyár, ez sem nyugati befektető – megszólalt a polgármester
Ez lehet a Tisza-kormány első nagy autóipari beruházása: 6000 fős kisváros mellett épülhet új gyár, ez sem nyugati befektető – megszólalt a polgármester / Fotó: Horváth László / Facebook

A polgármester azt írta, hogy a kapcsolatfelvételben egy zsámbéki lakos segített, ennek nyomán kereste meg a települést a jelentős török autóipari beszállító. A cég nevét, a tervezett beruházás értékét, az esetleges munkahelyek számát és a gyártás pontos profilját egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Horváth László külön kiemelte, hogy 

nem akkumulátorgyártásról van szó. 

A vállalat a HIPA támogatásával keres magyarországi helyszínt egy új gyár számára, Zsámbék pedig a lehetséges telephelyek között szerepel.

A mostani tárgyalások azért is lehetnek fontosak a település számára, mert az érintett terület fejlesztésére korábban pályázati forrásokat fordítottak. A polgármester szerint ezek a beruházások hosszabb távon jelentősen növelhetik az önkormányzat birtokában lévő ingatlan értékét, még akkor is, ha a terület eredetileg tervezett hasznosítási iránya eltért a most felmerült ipari lehetőségtől.

A városvezetés ezért egyelőre nyitva hagyja a különböző hasznosítási lehetőségeket. Horváth László szerint a gyorsan változó gazdasági környezetben nem lenne célszerű előre kizárni egy olyan beruházást, amely megfelelő feltételek mellett gazdasági előnyt hozhat Zsámbéknak.

A terület értékére már készült becslés is. A polgármester közlése szerint 

a jelenlegi fejlesztési projekt befejezése után egy hektár hozzávetőleg 200 millió forintot érhet. 

Arról azonban egyelőre nincs információ, hogy a török vállalat mekkora területet igényelne, így abból sem lehet még következtetni, milyen nagyságrendű ingatlanügyletről lehetne szó egy esetleges megállapodás esetén.

A tárgyalások következő szakaszában várhatóan az derülhet ki, megfelel-e a zsámbéki terület a vállalat műszaki, infrastrukturális és logisztikai követelményeinek. Egy autóipari beszállító telephelyválasztásánál általában a közlekedési kapcsolatok, a munkaerő rendelkezésre állása, az energiaellátás és a beszállítói hálózat közelsége is meghatározó szempont lehet.

Pihenőpark is épül a területen

A fejlesztési terület egy részén közben más beruházás is zajlik: a polgármester beszámolója szerint pihenőpark kialakításán dolgoznak. A jelenleg építési területként működő egykori laktanya környezetében ugyanakkor biztonsági kockázatok is vannak.

Horváth László arra figyelmeztetett, hogy a munkálatok során több második világháborús lőszer és lövedék került elő. A terület nem közterület, ezért az önkormányzat azt kéri, hogy az építési területet engedély nélkül senki ne látogassa.

A török autóipari beruházás sorsa egyelőre nyitott. A zsámbéki egyeztetések már túl vannak az első kapcsolatfelvételen, de a polgármester hangsúlyozta, hogy a második tárgyalási kör még nem jelent konkrét beruházási döntést.

Új vezetővel vadászik beruházásokra a HIPA

A zsámbéki tárgyalásokban részt vevő HIPA irányításában nyáron fontos változás történt, miután Buday Bence került az állami befektetési ügynökség élére. Az új vezérigazgató korábban a Wallis Csoportnál dolgozott, előtte pedig a McKinsey & Company és a Vodafone vezetői csapataiban szerzett tapasztalatot. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a kinevezéskor azt hangsúlyozta, hogy a HIPA-nak a következő időszakban elsősorban magas hozzáadott értékű beruházásokat kell Magyarországra hoznia. 

A tárcavezető emellett nyitottabb befektetői kiszolgálást, erősebb stratégiai támogatást és új gazdasági partnerségek kiépítését várja az ügynökségtől. A zsámbéki török autóipari projekt azért is érdekes ebből a szempontból, mert már az új vezetés alatt körvonalazódhat az egyik első látványosabb beruházási ügylet. Egyelőre azonban itt is csak tárgyalásokról van szó, így az még nem látszik, hogy a HIPA közreműködésével valóban megszületik-e a végleges befektetési döntés.

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