Török autóipari beszállító érdeklődik egy zsámbéki beruházási helyszín iránt, a tárgyalásokba pedig a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) is bekapcsolódott – közölte Horváth László, Zsámbék polgármestere. A városvezető szerint már a második egyeztetési körnél tartanak, de egyelőre sem beruházási döntés, sem konkrét megállapodás nem született.

Ez lehet a Tisza-kormány első nagy autóipari beruházása: 6000 fős kisváros mellett épülhet új gyár, ez sem nyugati befektető – megszólalt a polgármester / Fotó: Horváth László / Facebook

A polgármester azt írta, hogy a kapcsolatfelvételben egy zsámbéki lakos segített, ennek nyomán kereste meg a települést a jelentős török autóipari beszállító. A cég nevét, a tervezett beruházás értékét, az esetleges munkahelyek számát és a gyártás pontos profilját egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Horváth László külön kiemelte, hogy

nem akkumulátorgyártásról van szó.

A vállalat a HIPA támogatásával keres magyarországi helyszínt egy új gyár számára, Zsámbék pedig a lehetséges telephelyek között szerepel.

A mostani tárgyalások azért is lehetnek fontosak a település számára, mert az érintett terület fejlesztésére korábban pályázati forrásokat fordítottak. A polgármester szerint ezek a beruházások hosszabb távon jelentősen növelhetik az önkormányzat birtokában lévő ingatlan értékét, még akkor is, ha a terület eredetileg tervezett hasznosítási iránya eltért a most felmerült ipari lehetőségtől.

A városvezetés ezért egyelőre nyitva hagyja a különböző hasznosítási lehetőségeket. Horváth László szerint a gyorsan változó gazdasági környezetben nem lenne célszerű előre kizárni egy olyan beruházást, amely megfelelő feltételek mellett gazdasági előnyt hozhat Zsámbéknak.

A terület értékére már készült becslés is. A polgármester közlése szerint

a jelenlegi fejlesztési projekt befejezése után egy hektár hozzávetőleg 200 millió forintot érhet.

Arról azonban egyelőre nincs információ, hogy a török vállalat mekkora területet igényelne, így abból sem lehet még következtetni, milyen nagyságrendű ingatlanügyletről lehetne szó egy esetleges megállapodás esetén.

A tárgyalások következő szakaszában várhatóan az derülhet ki, megfelel-e a zsámbéki terület a vállalat műszaki, infrastrukturális és logisztikai követelményeinek. Egy autóipari beszállító telephelyválasztásánál általában a közlekedési kapcsolatok, a munkaerő rendelkezésre állása, az energiaellátás és a beszállítói hálózat közelsége is meghatározó szempont lehet.