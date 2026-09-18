Ez gyors volt: alighogy bejelentették, máris megjelent a határozat Mészáros Lőrinc autópálya koncessziójának felszámolásáról

A kormány kezdeményezi a 2022-ben megkötött, 35 évre szóló autópálya-koncessziós szerződés megszüntetését. A kabinet szerint a konstrukció súlyos jogi és gazdasági aggályokat vet fel, miközben az állam szerint a megállapodás fenntartása hosszú távon jelentős terhet róna a költségvetésre – ez derült ki abból a kormányhatározatból, ami péntek este jelent meg a Magyar Közlönyben.

Megjelent az autópálya-koncesszióval kapcsolatos kormányhatározat (illusztráció)

Fotó: AFP / AFP

Autópálya-koncesszió: a kormány oldaláról Vitézy Dávid kapta az első feladatot

A kormányhatározat szerint a kabinet álláspontja alapján a koncessziós szerződés gazdaságilag hátrányos a magyar állam számára. Felmerülhet a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás feltűnő értékaránytalansága, emellett a kormány szerint magyar és uniós jogi aggályok is kapcsolódnak a konstrukcióhoz.

A közlekedési és beruházási minisztert, Vitézy Dávidot a kormányhatározat arra hívja fel, hogy haladéktalanul tájékoztassa a koncesszorokat és az MKIF Zrt.-t az állam jogi és gazdasági álláspontjáról, majd kezdjen tárgyalásokat a szerződés lezárásáról.

Ha ezek nem vezetnek eredményre, intézkedési javaslatot kell tennie a kormánynak a jogviszony megszüntetésére. A kormány pénteki tájékoztatóján ennél is határozottabban fogalmazott: Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a szerződést meg kívánják szüntetni, és az ügyben feljelentést is tesznek.

Több mint 23 ezer milliárd forintról van szó

A koncesszió értékét a kormány 23 196 milliárd forintra teszi. A megállapodás 2057-ig, vagyis kilenc parlamenti cikluson keresztül határozná meg a magyar gyorsforgalmi utak jelentős részének üzemeltetését és fejlesztését. Az MKIF jelenleg a magyar autópálya-hálózat mintegy kétharmadának működtetésében érintett.

A konstrukciót 2022-ben, az Orbán-kormány idején kötötték meg az MKIF-fel. A koncessziós társaság mögött több, Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető befektetői érdekeltség állt. A kormány most azt állítja, hogy a szerződés számos ponton sértheti a közbeszerzési szabályokat, illetve az uniós koncessziós előírásokat. Az Európai Bizottság egyébként már kötelezettségszegési eljárást is folytat Magyarországgal szemben az autópálya-koncesszió miatt.