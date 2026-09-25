Mindenki Mészáros Lőrincre és az MKIF-re figyelt, pedig van egy sokkal durvább autópálya-koncesszió Magyarországon: 460 millió forintot fizet érte kilométerenként az állam

Drágább lehet az autópályák új rendszere – erről beszélt a Világgazdaságnak Palóc André. Arra figyelmeztetett, hogy a működő autópálya-koncesszió felszámolása nem egyszerű szerződésmódosítás lenne, hanem beruházások állhatnak le, évekig elhúzódhat az M1-es felújítása, miközben a magyar cégek helyére drágábban dolgozó külföldi szereplők kerülhetnek.

Mindenki Mészáros Lőrincre és az MKIF-re figyelt, pedig van egy sokkal durvább autópálya-koncesszió Magyarországon / Fotó: AFP / AFP

A Fidesz gazdasági szakpolitikusa szerint a rendelkezésre álló számok alapján nehezen magyarázható, hogy mindez hogyan szolgálná az autósok, a költségvetés vagy a magyar gazdaság érdekeit. "Az autópályák ügyében könnyű hangzatos politikai jelszavakat megfogalmazni, de a végén mindig ugyanazok a kérdések maradnak:

mennyibe kerül a rendszer,

milyen minőségű utakon közlekedhetnek az autósok,

és ki finanszírozza a szükséges fejlesztéseket

– sorolta. Megítélése szerint a jelenlegi koncessziós modellt, tehát a Mészáros Lőrinc és a Szijj László érdekeltségébe sorolt, az MKIF Zrt. által üzemeltetett rendszer bírálói ezekre egyelőre nem adtak megnyugtató választ.

Mindenki az MKIF-re figyelt, pedig van egy sokkal durvább autópálya-koncesszió

A hozzáférhető adatok ugyanis éppen azt mutatják, hogy a magyar koncesszor által működtetett rendszer nemcsak nagyobb hálózatot kezel, hanem kilométerenként lényegesen kedvezőbb költséggel teszi ezt, mint a külföldi tulajdonú M5-ös és M6-os koncesszió.

Merthogy a külföldi autópálya-koncessziók hatvan százalékkal drágábbak.

Az M5-ös és az M6-os autópálya együttesen 390 kilométeres hálózatot jelent.

A két pálya után kilométerenként 460 millió forintos költséggel számolhat az állam. Ezzel szemben az MKIF 1315 kilométernyi gyorsforgalmi utat kezel, kilométerenként 288 millió forintért. A különbség 172 millió forint kilométerenként.

Másként fogalmazva a külföldi tulajdonban lévő M5-ös és M6-os fajlagos költsége csaknem 60 százalékkal magasabb a magyar koncesszorénál – hívta fel a figyelmet Palóc André lapunknak.

Sőt. Az M5-ös és az M6-os konstrukciója euróalapú, az árfolyamkockázatot pedig a magyar állam viseli. Ha a forint gyengül, a költségvetés terhei emelkednek. A külföldi modell így nemcsak kilométerenként drágább, hanem devizakockázatot is terhel a magyar adófizetőkre.