Mindenki Mészáros Lőrincre és az MKIF-re figyelt, pedig van egy sokkal durvább autópálya-koncesszió Magyarországon: 460 millió forintot fizet érte kilométerenként az állam
Drágább lehet az autópályák új rendszere – erről beszélt a Világgazdaságnak Palóc André. Arra figyelmeztetett, hogy a működő autópálya-koncesszió felszámolása nem egyszerű szerződésmódosítás lenne, hanem beruházások állhatnak le, évekig elhúzódhat az M1-es felújítása, miközben a magyar cégek helyére drágábban dolgozó külföldi szereplők kerülhetnek.
A Fidesz gazdasági szakpolitikusa szerint a rendelkezésre álló számok alapján nehezen magyarázható, hogy mindez hogyan szolgálná az autósok, a költségvetés vagy a magyar gazdaság érdekeit. "Az autópályák ügyében könnyű hangzatos politikai jelszavakat megfogalmazni, de a végén mindig ugyanazok a kérdések maradnak:
- mennyibe kerül a rendszer,
- milyen minőségű utakon közlekedhetnek az autósok,
- és ki finanszírozza a szükséges fejlesztéseket
– sorolta. Megítélése szerint a jelenlegi koncessziós modellt, tehát a Mészáros Lőrinc és a Szijj László érdekeltségébe sorolt, az MKIF Zrt. által üzemeltetett rendszer bírálói ezekre egyelőre nem adtak megnyugtató választ.
Mindenki az MKIF-re figyelt, pedig van egy sokkal durvább autópálya-koncesszió
A hozzáférhető adatok ugyanis éppen azt mutatják, hogy a magyar koncesszor által működtetett rendszer nemcsak nagyobb hálózatot kezel, hanem kilométerenként lényegesen kedvezőbb költséggel teszi ezt, mint a külföldi tulajdonú M5-ös és M6-os koncesszió.
Merthogy a külföldi autópálya-koncessziók hatvan százalékkal drágábbak.
Az M5-ös és az M6-os autópálya együttesen 390 kilométeres hálózatot jelent.
- A két pálya után kilométerenként 460 millió forintos költséggel számolhat az állam.
- Ezzel szemben az MKIF 1315 kilométernyi gyorsforgalmi utat kezel, kilométerenként 288 millió forintért.
- A különbség 172 millió forint kilométerenként.
Másként fogalmazva a külföldi tulajdonban lévő M5-ös és M6-os fajlagos költsége csaknem 60 százalékkal magasabb a magyar koncesszorénál – hívta fel a figyelmet Palóc André lapunknak.
Sőt. Az M5-ös és az M6-os konstrukciója euróalapú, az árfolyamkockázatot pedig a magyar állam viseli. Ha a forint gyengül, a költségvetés terhei emelkednek. A külföldi modell így nemcsak kilométerenként drágább, hanem devizakockázatot is terhel a magyar adófizetőkre.
Szerinte éppen ezért nehezen védhető az az elképzelés, amely a jelenlegi rendszer megbontása után ismét külföldi szereplőknek adná az autópályák építését és felújítását. Ha a cél valóban a takarékosabb állami működés, akkor először azt kellene megmagyarázni, miért lenne előnyös lecserélni a kilométerenként 288 millió forintos modellt egy olyan irányra, amelynek már létező hazai példája kilométerenként 460 millió forintba kerül. "A számok alapján ez nem költségcsökkentésnek, hanem drágításnak látszik."
Mit adott Magyarországnak az MKIF?
A vita ráadásul nem csupán az üzemeltetési díjakról szól. A koncessziós hálózaton 2022 óta 700 kilométernyi autópálya-szakasz újult meg. Az ötévesnél fiatalabb burkolattal rendelkező pályák aránya 25 százalékról 66 százalékra emelkedett. Ez 41 százalékpontos javulás alig néhány év alatt. Ma már a hálózat mintegy kétharmadán öt évnél fiatalabb burkolaton közlekedhetnek az autósok.
A koncessziós társaság nettó 673 milliárd forintot kapott az államtól, miközben a rendelkezésre álló adatok szerint megközelítőleg 100 milliárd forinttal többet fordított az autópályák felújítására.
Vagyis nem az történt, hogy a koncesszor felvette az állami pénzt, majd leállította a beruházásokat. Éppen ellenkezőleg: a kifizetett összegnél nagyobb volumenű munka valósult meg a hálózaton. "Ennek a programnak a megtörése nem elméleti vita lenne. Az autósok rosszabb utakkal, elhúzódó munkálatokkal és hosszabb ideig fennmaradó forgalomkorlátozásokkal fizetnék meg az árát" – vélekedik az ellenzéki párt országgyűlési politikusa.
Mi lesz az M1-es autópálya bővítésével, ha megszűnik az autópálya-koncesszió?
Palóc André szerint a legnagyobb kockázat az M1-es autópálya fejlesztését érinti. A pálya jelentős részének háromsávosra bővítése és felújítása már folyamatban van. Ez Magyarország egyik legfontosabb gazdasági infrastruktúra-beruházása, hiszen az M1-es köti össze Budapestet az ország nyugati ipari térségeivel, Ausztriával és a nyugat-európai piacokkal.
A beruházást a koncesszor tulajdonosai saját forrásból és hitelből előlegezik meg. Az állam csak az elkészült fejlesztés után kezdi meg annak kifizetését. A finanszírozási és kivitelezési kockázat jelentős részét tehát nem előre a költségvetés, hanem a koncesszor viseli.
Ennek a konstrukciónak a politikai indíttatású leállítása évekre káoszt okozhatna az M1-esen.
- Félbehagyott vagy újraütemezett munkák,
- tartós terelések,
- növekvő menetidő
- és kiszámíthatatlan teherszállítás lehetne a következmény
– érvel, ami így már már nem egyszerűen közlekedéspolitikai hiba volna. Az ország legfontosabb nyugati gazdasági folyosójának megbénítása rontaná a magyar vállalatok versenyképességét, növelné a fuvarozók költségeit és gyengítené Magyarország logisztikai pozícióját. "Az országépítés leállítása ezen a ponton közvetlenül országromboló gazdaságpolitikává válhat."
Megéri, ha külföldiek veszik át a magyar autópályák üzemeltetését az MKIF-től?
A jelenlegi koncesszióval szemben gyakran elhangzó kifogás, hogy ugyanaz a szereplő végzi az autópályák építését és üzemeltetését. Csakhogy ez nem magyar sajátosság.
A már említett, külföldi tulajdonú M5-ös és M6-os szerződése szintén együtt kezeli az építést és az üzemeltetést. Az M5-ös koncessziója eleve 35 éves, az M6-osé pedig az eredeti koncesszorral történt hosszabbítás után 33 éves lett. A több évtizedes futamidő és az összevont feladatellátás tehát a külföldi koncesszióknál is a rendszer része.
Miért kellene a munkát külföldi kézbe adni? – tette fel a kérdést Palóc André. Szerinte a koncesszió körüli vita egyik legérzékenyebb pontja, hogy Vitézy Dávid az autópálya-építési és -felújítási munkákat várhatóan külföldi cégeknek adná.
Ez pedig nem egyszerű tulajdonosi kérdés. Ha a magyar cégek helyére külföldi vállalatok lépnek, akkor a beruházásokon keletkező vállalati nyereség, a mérnöki tudás és a későbbi megrendelések gazdasági hasznának nagyobb része is elhagyhatja az országot. Mindezt úgy, hogy a már működő külföldi autópálya-koncessziók kilométerenként többe kerülnek a magyar rendszernél.
A kormánynak ezért világos választ kellene adnia arra, mi indokolja a kedvezőbb fajlagos költséggel működő magyar modell megbontását.
- Miért kellene leállítani egy olyan felújítási programot, amely 700 kilométernyi pályát érintett?
- Miért kellene kockára tenni az M1-es bővítését?
- És miért kellene a munkákat külföldi cégeknek átadni, ha a külföldi konstrukció már ma is drágább az állam számára?
A Fidesz politikusa azt elismeri, hogy egyetlen koncessziós szerződés sem lehet érinthetetlen. Az államnak joga és kötelessége ellenőrizni, hogy az adófizetők pénzéért megfelelő szolgáltatást kap-e. Ha vannak indokolatlan költségek vagy nem teljesített vállalások, azokat fel kell tárni.
De arra is rámutatott, hogy nem csak a szerződés, hanem a gazdasági eredmény is számít. Egy működő rendszer szétveréséhez nem elegendő a politikai ellenszenv, ahhoz számszerűen bizonyítani kellene, hogy az új modell olcsóbb, gyorsabb és jobb lesz.
A jelenleg ismert adatok ennek éppen az ellenkezőjét mutatják.
A magyar koncesszor kilométerenként olcsóbban működteti a hálózatot, jelentős felújításokat végzett, és saját forrásból előlegezi meg az M1-es bővítését. A felvázolt alternatíva ezzel szemben drágább külföldi szereplőket, leálló fejlesztéseket és éveken át tartó közlekedési káoszt hozhat.
Ez nem korszerűsítés. Ez az országépítés feladása lenne – zárta a lapunknak adott nyilatkozatát Palóc André.
Óriási ára lehet a kormány Mészáros Lőrinc elleni háborújának: Vitézy Dávid egy mozdulattal kidobhatja az M7-es bővítését és az M0-ás alternatíváját – hiába van a Tisza programjában
Múlt pénteken jelentette be Magyar Péter és Vitézy Dávid, hogy az állam felmondja az MKIF-fel kötött koncessziós szerződést. Az üzemeltetésen túl azonban van egy sokkal negatívabb hozadéka a kormány lépésének: évekre kukába kerülhetnek azok a fejlesztések, amelyeket a 35 évre szóló koncessziós szerződés tartalmaz. Ilyen az M1-es folyamatban lévő bővítése mellett az M200-as és az M8-as gyorsforgalmi út megépítése, valamint az M7-es autópálya jövőre induló bővítése. Azt ugyanis nagyon nehéz elképzelni, hogy az állam egyik pillanatról a másikra felmondja a szerződést, majd hirtelen Vitézy Dávid több ezer milliárd forintot költ egyszerre ezekre a beruházásokra.