Autópálya-koncesszió: Vitézy Dávid 5000 milliárd forintos okot talált a szerződés megszüntetésére
A kormány által felszámolni tervezett, 35 évre szóló autópálya-koncesszióról posztolt vsárnap Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, aki szerint az úgynevezett háborús beruházási többletköltség-kompenzáció jelentős többletterhet rótt az államra.
A tárcavezető friss bejegyzésében arról ír, hogy
legalább ötezer milliárd forinttal növelte meg az állam által kifizetendő összeget az MKIF-fel megkötött autópálya-koncessziós szerződés egy későbbi módosítása.
Vitézy arról számolt be, hogy a magyar állam alig másfél évvel a szerződés megkötése után, 2023 decemberében egy Rogán Antal által aláírt szerződésmódosítással átvállalta az építőipari áremelkedés és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét. Mindezt úgy, hogy addig egyetlen négyzetméter új autópálya sem épült.
Az állam átvállalta az MKIF kockázatait, nagyot drágult az autópálya-koncesszió
Mindennek egy veszélyhelyzeti kormányrendelet ágyazott meg, amelynek lényege az volt, hogy kimondta: a háború elhúzódó gazdasági hatásai 2022 második felétől jelentkeztek, azok előre nem voltak láthatóak, és kellő gondossággal eljárva sem lehetett őket előre látni. Erre hivatkozva lehetőséget teremtettek bizonyos szerződések módosítására.
A miniszter szerint a szerződésmódosítást végül arra hivatkozva lépték meg, hogy az MKIF-nek jelentős mértékben nőttek többek között a kamatterhei és a költségei. Ez volt az úgynevezett háborús beruházási többletköltség-kompenzáció.
A szépséghiba Vitézy szerint az, hogy a koncessziós szerződést már a háború kitörése után, 2022. május 17-én írták alá.
A Tisza felszámolná a 35 évre szóló koncessziót
A Tisza-kormány a szerződés átvizsgálása után egyértelműen bizonyítottnak látja, hogy ez a szerződés túlárazott és jogszerűtlen, ezért kezdeményezték annak megszüntetését.
Az erre vonatkozó kormányhatározat pénteken már meg is jelent a Magyar Közlönyben. Az autópálya-koncesszió másik oldalán a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó MKIF Zrt. áll.
A koncessziós társaság szombaton jogi kifogásokat fogalmazott meg a 35 éves autópálya-szerződés tervezett megszüntetésével szemben, Vitézy Dávid azonban azt üzente: akár pereskedés, akár megállapodás következik, a kormány nem kívánja kifizetni a szerződés alapján a következő évtizedekben esedékes, összesen mintegy 23 ezer milliárd forintot.