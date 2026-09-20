Autópálya-koncesszió: Vitézy Dávid 5000 milliárd forintos okot talált a szerződés megszüntetésére

A kormány által felszámolni tervezett, 35 évre szóló autópálya-koncesszióról posztolt vsárnap Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, aki szerint az úgynevezett háborús beruházási többletköltség-kompenzáció jelentős többletterhet rótt az államra.

A Tisza-kormány megszüntetné a 35 évre szóló autópálya-koncessziós szerződést / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A tárcavezető friss bejegyzésében arról ír, hogy

legalább ötezer milliárd forinttal növelte meg az állam által kifizetendő összeget az MKIF-fel megkötött autópálya-koncessziós szerződés egy későbbi módosítása.

Vitézy arról számolt be, hogy a magyar állam alig másfél évvel a szerződés megkötése után, 2023 decemberében egy Rogán Antal által aláírt szerződésmódosítással átvállalta az építőipari áremelkedés és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét. Mindezt úgy, hogy addig egyetlen négyzetméter új autópálya sem épült.

Az állam átvállalta az MKIF kockázatait, nagyot drágult az autópálya-koncesszió

Mindennek egy veszélyhelyzeti kormányrendelet ágyazott meg, amelynek lényege az volt, hogy kimondta: a háború elhúzódó gazdasági hatásai 2022 második felétől jelentkeztek, azok előre nem voltak láthatóak, és kellő gondossággal eljárva sem lehetett őket előre látni. Erre hivatkozva lehetőséget teremtettek bizonyos szerződések módosítására.

A miniszter szerint a szerződésmódosítást végül arra hivatkozva lépték meg, hogy az MKIF-nek jelentős mértékben nőttek többek között a kamatterhei és a költségei. Ez volt az úgynevezett háborús beruházási többletköltség-kompenzáció.

A szépséghiba Vitézy szerint az, hogy a koncessziós szerződést már a háború kitörése után, 2022. május 17-én írták alá.

A Tisza felszámolná a 35 évre szóló koncessziót

A Tisza-kormány a szerződés átvizsgálása után egyértelműen bizonyítottnak látja, hogy ez a szerződés túlárazott és jogszerűtlen, ezért kezdeményezték annak megszüntetését.

Az erre vonatkozó kormányhatározat pénteken már meg is jelent a Magyar Közlönyben. Az autópálya-koncesszió másik oldalán a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó MKIF Zrt. áll.

A koncessziós társaság szombaton jogi kifogásokat fogalmazott meg a 35 éves autópálya-szerződés tervezett megszüntetésével szemben, Vitézy Dávid azonban azt üzente: akár pereskedés, akár megállapodás következik, a kormány nem kívánja kifizetni a szerződés alapján a következő évtizedekben esedékes, összesen mintegy 23 ezer milliárd forintot.