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Hivatalos: ennyivel drágul 2027 januárjától az autópálya-matrica Magyarországon, itt vannak az új árak – így emeli a díjakat a Tisza-kormány

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hecker Flórián
2026.09.08, 08:32
Frissítve: 2026.09.08, 08:52

Kedden reggel közzétette a KSH az augusztusi inflációs adatot, ami nem csak makrogazdasági szempontból fontos, hanem több konkrét árváltozás és állami kifizetés mértékének alakulása is ehhez kötött. Így például az autópáyla-matrica jövő évi árát is ez alapján számolják ki.

autópálya-matrica
Hivatalos: ennyivel drágul 2027 januárjától az autópálya-matrica Magyarországon, itt vannak az új árak / Fotó: Szakony Attila

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, 2026. augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 1,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Az autópálya-matricák 2027-re érvényes árai kapcsán így már ismert, hogyan alakul a kalkuláció.

Ezt ugyanis konkrét törvény is rögzíti. Ennek lényege, hogy a következő év autópályamatrica-árait az azt megelőző év augusztusának inflációs adatai mentén számítják ki. Esetünkben most tehát a 2026-os augusztusi pénzromlás a mérvadó, ami tehát 1,3 százalékos mutatót hozott, így 2027 januárjától ennyivel kell többet fizetni az autópálya-matricákért Magyarországon.

Hivatalos: ennyivel drágul 2027 januárjától az autópálya-matrica Magyarországon

A Nemzetiútdíj táblázatából pontosal előrejelezhető, mekkora drágulás lesz az autópálya-matricáknál jövőre. A 2026. január 1-től érvényes díjtáblázat szerint 

  • D1M kategóriában az országos napi 2 770, a heti 3 450, a havi 5 590 forintba kerül. Az éves országos 61 760, a vármegyei 7 1 90 forint.
  • D1-nél ugyanez, ugyanebben a sorrendben: 5 550, 6 900, 11 170, 61 760 és 7 190 forint.
  • D2-nél 7 890, 10 040, 15 820, 87 650 és 14 370.
  • az U-nél pedig 5 550, 6 900, 11 170, 61 760 és 7 190 forint.

Ezek az árak emelkednek tehát 2027-től 1,3 százalékkal, ami a következőket jelenti:

  • D1M – az országos napi 2 806, a heti 3 495, a havi 5 663, az éves országos 62 563, a vármegyei pedig 7 283 forint.
  • D1, ugyanebben a sorrendben – 5 622, 6 990, 11 315, 62 563, 7 283 forint.
  • D2, ugyanebben a sorrendben – 7 993, 10 171, 16 026, 88 789, 14 557 forint.
  • U, ugyanebben a sorrendben – 5 622, 6 990, 11 315, 62 563, 7 283 forint.

Tehát mint látszik, az alacsony inflációs környezetnek köszönhetően néhány tíz forintos, legfeljebb pár száz forintos drágulást hajt végre az egyes autópálya-matricás jogosultságoknál a Tisza-kormány jövőre. Ez akkor válik hivatalossá, amikor megjelenik a rendelet a Magyar Közlönyben.

Valószínűleg ezzel sokan tisztában vannak, de érdemes lehet átvenni, hogy az egyes díjkategóriák, pontosan milyen járművekre vonatkoznak.

  1. A D1M a motorkerékpárokat jelöli.
  2. A D1-be azok a legfeljebb 3,5 tonnás személygépkocsik tartoznak, amelyek a vezetővel együtt legfeljebb hét személy szállítására alkalmasak, és a forgalmi engedélyben M1 vagy M1G járműkategóriaként szerepelnek. A D1-es jármű által vontatott pótkocsihoz nem szükséges külön e-matricát vásárolni.
  3. A D2 azoké a gépkocsiké, amelyek egyik másik e-matricás kategóriába sem sorolhatók, és nem tartoznak az útdíjköteles járművek közé. Ilyenek például az N1 vagy N1G besorolású járművek – függetlenül attól, hány személy szállítására alkalmasak –, valamint a legalább nyolc személy szállítására alkalmas gépkocsik.
  4. A D2 kategóriájú járművek által vontatott pótkocsik, például utánfutók és lakókocsik az U díjkategóriába tartoznak.

 

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