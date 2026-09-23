Baka András köztársasági elnök a magyar-svájci gazdasági együttműködésről és a Magyarországnak járó svájci fejlesztési pénzekről is tárgyalt Guy Parmelin svájci államfővel. A találkozó egyik központi témája a Svájci-Magyar Együttműködési Program volt, amelyből 87,6 millió svájci frank, jelenlegi árfolyamon mintegy 34,1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás jut Magyarországnak. A magyar társfinanszírozással együtt több mint 103 millió svájci frankból, vagyis nagyjából 40 milliárd forintból valósulhatnak meg fejlesztések az országban.

Svájci pénz jön Magyarországra: Baka András személyesen tárgyalt 34 milliárd forint sorsáról, erre lehet elkölteni – közleményt adott ki a Sándor-palota / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A két államfő annak is külön jelentőséget adott, hogy Magyarország és Svájc szinte napra pontosan nyolcvan éve állította helyre diplomáciai kapcsolatait. A történelmi kapcsolat egyik fontos fejezete 1956 volt: a forradalom leverése után mintegy 14 ezer magyar menekült talált új otthonra Svájcban. A mostani találkozó azért különösen érdekes, mert a svájci támogatási program már konkrét magyarországi beruházásokat és pályázatokat finanszíroz.

Több mint 34 milliárd forintot ad Svájc

A Svájci Alap nem uniós támogatás. Svájc nem tagja az Európai Uniónak, ugyanakkor külön hozzájárulási rendszerrel támogatja a 2004 óta csatlakozott tagállamok gazdasági és társadalmi felzárkózását. A konstrukció célja az országok és régiók közötti fejlettségi különbségek mérséklése, miközben a kétoldalú svájci kapcsolatok is erősödnek.

A jelenlegi, második támogatási időszakban

Svájc tíz év alatt összesen mintegy 1,3 milliárd svájci frankot biztosít a kedvezményezett országoknak.

Magyarország ebből 87,6 millió frankot kap, amelyhez hazai társfinanszírozás társul, így a teljes magyar keret meghaladja a 103 millió frankot. A programokat és projekteket 2029. december 3-ig kell megvalósítani.

A pénz nyolc területre jut. Finanszíroznak szakképzési, kutatási és innovációs programokat, kis- és középvállalkozásokat, az emberkereskedelem elleni fellépést, energiahatékonysági és megújulóenergetikai fejlesztéseket, valamint víz- és szennyvízkezelési beruházásokat. Emellett egészségügyi, szociális és hátrányos helyzetű közösségeket segítő projektekre is jut forrás.