Váratlan helyen kezdene új életet Balásy Gyula? – jól bevásárolt a vállalkozó, már a New Land Media leánya is megjelent

A cikk szerint Balásy Gyula egy közel 106 négyzetméteres, kétszobás luxuslakást vásárolt Dubaj egyik legismertebb és legdrágább városrészében, a Dubai Marinában. Az is kiderült, hogy az ingatlan az 52/42 Tower 1. számú épületében található, vételára pedig körülbelül hárommillió emirátusi dirham, az akkori árfolyamon nagyjából 310 millió forint volt.

Balásy Gyula Dubaj legdrágább részén vett luxuslakást/Fotó: AFP

A dubaji ingatlan nyilvántartás szerint Balásy 2023 májusában vásárolta meg a lakást. Az üzlet úgynevezett halasztott értékesítés keretében valósult meg, amelynél a tulajdonjog csak az utolsó vételárrészlet kifizetése után kerül a vevő nevére. A dokumentumok szerint Balásy ezért csak 2025-ben kapta meg a végleges tulajdoni lapot.

Az Átlátszó és az OCCRP a dubaji nyilvántartásokban feltüntetett név és születési dátum alapján azonosította Balásyt, majd a helyi földhivatali dokumentumokkal is megerősítette, hogy valóban ő az ingatlan tulajdonosa. A lakás 2024 szeptembere óta „blokkolt” státuszban van. A lap szerint ez helyi bürokratikus eljárással, például vízumügyintézéssel függhet össze.

Dubaj egyik legdrágább negyedében található Balásy Gyula lakása

A Dubai Marina mesterséges jachtkikötőiről, tengerparti sétányairól, felhőkarcolóiról, luxuslakásairól ismert. A városrész különösen népszerű a külföldi befektetők, üzletemberek és az Emírségekben élő külföldiek körében, egy bizonyos értékhatárt elérő ingatlan mellé ugyanis tartózkodási engedély is járhat. A cikk kiemelte, nem ez az egyetlen külföldi ingatlan, amely Balásy Gyulához köthető. A 444 korábban arról számolt be, hogy egy Balásy és felesége tulajdonában álló cég 2023-ban közel 6,5 millió dollárért vásárolt két luxuslakást a floridai Miami Beachen.

A New Land Media is megjelent Dubajban

Az Átlátszó és az OCCRP által megszerzett dokumentumok szerint Balásy először magánszemélyként jelent meg a dubaji ingatlanpiacon, majd körülbelül másfél évvel később a New Land Media is céget alapított az Emírségekben. A cégnyilvántartás szerint a New Land Media 2024 októberében hozta létre a Lounge Holding Ltd. nevű dubaji leányvállalatot, amelynek igazgatójaként ugyancsak Balásy Gyulát tüntették fel. Ezt a Lounge Holding 2026 júniusában kiállított cégkivonata is tartalmazza.