Váratlan helyen kezdene új életet Balásy Gyula? – jól bevásárolt a vállalkozó, már a New Land Media leánya is megjelent
A cikk szerint Balásy Gyula egy közel 106 négyzetméteres, kétszobás luxuslakást vásárolt Dubaj egyik legismertebb és legdrágább városrészében, a Dubai Marinában. Az is kiderült, hogy az ingatlan az 52/42 Tower 1. számú épületében található, vételára pedig körülbelül hárommillió emirátusi dirham, az akkori árfolyamon nagyjából 310 millió forint volt.
A dubaji ingatlan nyilvántartás szerint Balásy 2023 májusában vásárolta meg a lakást. Az üzlet úgynevezett halasztott értékesítés keretében valósult meg, amelynél a tulajdonjog csak az utolsó vételárrészlet kifizetése után kerül a vevő nevére. A dokumentumok szerint Balásy ezért csak 2025-ben kapta meg a végleges tulajdoni lapot.
Az Átlátszó és az OCCRP a dubaji nyilvántartásokban feltüntetett név és születési dátum alapján azonosította Balásyt, majd a helyi földhivatali dokumentumokkal is megerősítette, hogy valóban ő az ingatlan tulajdonosa. A lakás 2024 szeptembere óta „blokkolt” státuszban van. A lap szerint ez helyi bürokratikus eljárással, például vízumügyintézéssel függhet össze.
Dubaj egyik legdrágább negyedében található Balásy Gyula lakása
A Dubai Marina mesterséges jachtkikötőiről, tengerparti sétányairól, felhőkarcolóiról, luxuslakásairól ismert. A városrész különösen népszerű a külföldi befektetők, üzletemberek és az Emírségekben élő külföldiek körében, egy bizonyos értékhatárt elérő ingatlan mellé ugyanis tartózkodási engedély is járhat. A cikk kiemelte, nem ez az egyetlen külföldi ingatlan, amely Balásy Gyulához köthető. A 444 korábban arról számolt be, hogy egy Balásy és felesége tulajdonában álló cég 2023-ban közel 6,5 millió dollárért vásárolt két luxuslakást a floridai Miami Beachen.
A New Land Media is megjelent Dubajban
Az Átlátszó és az OCCRP által megszerzett dokumentumok szerint Balásy először magánszemélyként jelent meg a dubaji ingatlanpiacon, majd körülbelül másfél évvel később a New Land Media is céget alapított az Emírségekben. A cégnyilvántartás szerint a New Land Media 2024 októberében hozta létre a Lounge Holding Ltd. nevű dubaji leányvállalatot, amelynek igazgatójaként ugyancsak Balásy Gyulát tüntették fel. Ezt a Lounge Holding 2026 júniusában kiállított cégkivonata is tartalmazza.
A dubaji leányvállalat megalapítására nagyjából fél évvel azután került sor, hogy a Fidesz-kormány idején a Nemzeti Nyomozó Iroda eljárást indított Balásy és cégei ellen az állami kommunikációs szerződések feltételezett túlárazása miatt – írják. Az emirátusi érdekeltséget a New Land Media 2024-es éves beszámolója még nem említette, noha a leányvállalat már abban az üzleti évben létrejött. A következő évi beszámoló szerint azonban a New Land Media mintegy 1,3 milliárd forint értékű, hosszú lejáratú kölcsönt nyújtott saját leányvállalatainak, a magyarországi Visual Europe-nak és a dubaji Lounge Holdingnak. A Visual Europe beszámolóiban az Átlátszó szerint nem látható ilyen nagyságrendű kölcsön, ezért a lap arra következtetett, hogy az 1,3 milliárd forint nagy része a dubaji vállalkozáshoz kerülhetett.
Pénzmosás gyanúja miatt is vizsgálódnak
A 2026-os választások után a hatóságok befagyasztották a Balásy-birodalom egyes vállalkozásainak bankszámláit. A rendőrség az Átlátszó megkeresésére megerősítette, hogy az intézkedés közpénzekkel kapcsolatos visszaélés és pénzmosás gyanúja miatt vált szükségessé. Külön vizsgálat indult a Balásy-cégekhez köthető, túlárazottnak tartott műanyag játékmotorok ügyében is. A Kulturális és Innovációs Minisztérium 2025-ben 12 ezer ilyen játékmotort vásárolt Balásy vállalkozásaitól, darabonként a piaci ár többszöröséért. A játékokat később fideszes országgyűlési képviselők osztogatták kampányrendezvényeken. Ebben az ügyben az Átlátszó cikkének megjelenését megelőző héten házkutatásokat is tartottak Balásy cégeinél. A NAV és a rendőrség azt közölte a lappal, hogy az eljárások jelenleg is tartanak, ezért további tájékoztatást egyelőre nem adnak.
Balásy visszautasította a vagyonkimentés gyanúját
Balásy Gyula nem cáfolta az Átlátszó és az OCCRP értesüléseit, a tranzakciók részleteiről azonban nem kívánt nyilatkozni. Azt közölte, hogy a cégei között, illetve cégei és külső partnereik között lebonyolított valamennyi tranzakció ellenőrzött, jóváhagyott és megfelel a hatályos jogi, valamint pénzügyi előírásoknak. Állítása szerint cégei teljes körűen együttműködnek a magyar hatóságokkal, minden kért információt és dokumentumot átadtak, ő pedig személyesen is folyamatosan rendelkezésre áll. Balásy arra is kitért, hogy több hónapja tart az általa a magyar államnak felajánlott vagyon teljes körű átvilágítása. Ez szerinte a vagyonra, a cégek működésére és a kapcsolódó tranzakciókra egyaránt kiterjed. Határozottan visszautasította, hogy vagyont menekített vagy rejtett volna el.
A tűzijátékot elvették a cégtől
Balásy Gyula neve a 2026-os augusztus 20-i állami ünnepség kapcsán is felmerült, miután az érdekeltségébe tartozó Lounge Event Kft. összesen 17,5 milliárd forintért nyerte el a tűzijáték és a kapcsolódó rendezvénysorozat megszervezését, amelyből sajtóértesülések szerint 8,7 milliárd forintot előlegként ki is fizettek. A cégcsoport elleni nyomozás, a bankszámlák zárolása és a NAV végrehajtása miatt azonban az állami rendezvényszervező felmondta a szerződéseket, a csökkentett program lebonyolítását pedig bruttó 3,91 milliárd forintért a Lounge Event korábbi alvállalkozója, a Hardrock Szolgáltató Kft. kapta meg.
A kiválasztás körül korrupciógyanú is megfogalmazódott. A G7 által megszerzett levelezés szerint a későbbi nyertes már hetekkel a meghívásos tender kiírása, sőt a Lounge szerződésének felmondása előtt egyeztetett a rendezvény átvételéről Tisza-közeli szereplőkkel és a korábbi szervezővel, amelytől költségvetési, alvállalkozói és műszaki információkat is kapott. A rendkívül rövid határidejű eljárásra három céget hívtak meg, de csak az előzetesen egyeztető Hardrock tett ajánlatot, ezért felmerült, hogy a pályázatot előre lejátszhatták; szabálytalanságot vagy korrupciót ugyanakkor hatósági döntés nem állapított meg.
A Balásy Gyula utáni nyomozásban az Átlátszó partnere az OCCRP nevű szervezet, melynek tevékenysége túlterjed a hagyományos értelemben vett újságíráson, sokkal inkább politikai aktornak nevezhetők, ahogy a Soros György által támogatott szervezetek mindegyikéről ez elmondható. A szervezet kifejezetten arra törekszik, hogy a cikkei hatósági eljárásokat, vagyonlefoglalásokat, szankciókat, jogszabályváltozásokat és politikai következményeket váltsanak ki, olyan adatokhoz férnek hozzá, amelyhez újságírók ritkán. Jelentős részben nyugati kormányzati és magánalapítványi támogatásokból működő szervezetről van szó. A finanszírozók között megtalálható az amerikai, a brit és a francia külügy, a Soros György által alapított Open Society Foundations, de az OCCRP támogatói köre ennél jóval szélesebb. Természetesen függetlennek nevezik magukat, de a finanszírozási hátteret tekintve láthatóan ennél ezért árnyaltabb a helyzet.