Vitézy elintézte, Forsthoffer bejelentette: lekerült a védőkéz a vitatott balatoni beruházásról – további terveket is megakadályozhatnak

Megszűnik a Club Aliga területére tervezett beruházás kiemelt státusza – közölte Forsthoffer Ágnes a Facebook-oldalán.

Balaton térségében más, vitákat kiváltó fejlesztések felülvizsgálatán is dolgoznak / Fotó: NurPhoto / AFP (illusztráció)

Mint írta, a balatonaligai civilek hat éven keresztül küzdöttek és pereskedtek azért, hogy a területen ne valósulhasson meg egy szerintük környezetkárosító, a tájképet kedvezőtlenül befolyásoló, valamint a vízpartot a helyiektől elzáró, nagy volumenű építési beruházás.

A Club Aliga területére tervezett projektet egy 2018-ban elfogadott kormányrendelet nyilvánította kiemelt beruházássá.

Forsthoffer Ágnes szerint ez lehetővé tette volna, hogy a fejlesztés figyelmen kívül hagyja a helyi építési szabályokat és jelentősen túllépje a terület adottságaihoz igazodó beépítés mértékét.

„Egy ilyen projekt kiemelése azt üzente nekünk, hogy vannak az egyenlőknél egyenlőbbek. Van, akinek mindent lehet, miközben közérdekről szó sincs” – fogalmazott.

Közlése szerint Vitézy Dávid miniszter intézkedett arról, hogy a projekt kiemelt státusza megszűnjön. Forsthoffer Ágnes úgy értékelte, hogy a döntéssel jelképesen is lezárult egy olyan korszak, amelyben egyes beruházók a helyi szabályoknál kedvezőbb feltételek mellett valósíthatták meg fejlesztéseiket.

„Mi azt vállaltuk, hogy meghalljuk és képviseljük a helyi civilek hangját, majd eljuttatjuk azt a döntéshozókhoz” – írta.

Csatári Ernő, a térség országgyűlési képviselője korábban arról beszélt, hogy az Aligai Fürdőegyesület elnöke már másfél évvel ezelőtt tájékoztatta a tervezett fejlesztésről. Hozzátette, hogy a Balaton körül más vitatott beruházások megakadályozásán is dolgoznak.

Fotó: Forsthoffer Ágnes oldala﻿ / Facebook

Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta: a munka a Club Aliga ügyének rendezésével nem ért véget. Az építésügyi szabályozásban is olyan megoldásokat keresnek, amelyek segítségével megőrizhetik a Balaton természeti és táji értékeit a következő generációk számára.

Mi jöhet most?

A döntés elsősorban jogi és ingatlanfejlesztési következményekkel jár.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások rendszerét azért hozták létre, hogy egyes projektek engedélyezését és megvalósítását felgyorsítsák.

A kormány így rendeletekben határozhatott meg hatósági, településrendezési vagy építési előírásokat, ezzel segítve a beruházások megvalósítását.