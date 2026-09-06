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beruházás
kiemelt beruházás
Balaton

Vitézy elintézte, Forsthoffer bejelentette: lekerült a védőkéz a vitatott balatoni beruházásról – további terveket is megakadályozhatnak

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Vitézy Dávid intézkedése nyomán megszűnik a vitatott beruházás kiemelt státusza – jelentette be Forsthoffer Ágnes. Balaton térségében más, vitákat kiváltó fejlesztések felülvizsgálatán is dolgoznak.
VG
2026.09.06, 15:28
Frissítve: 2026.09.06, 16:04

Megszűnik a Club Aliga területére tervezett beruházás kiemelt státusza – közölte Forsthoffer Ágnes a Facebook-oldalán. 

Balaton Lake During Storm
Balaton térségében más, vitákat kiváltó fejlesztések felülvizsgálatán is dolgoznak / Fotó: NurPhoto / AFP (illusztráció)

Mint írta, a balatonaligai civilek hat éven keresztül küzdöttek és pereskedtek azért, hogy a területen ne valósulhasson meg egy szerintük környezetkárosító, a tájképet kedvezőtlenül befolyásoló, valamint a vízpartot a helyiektől elzáró, nagy volumenű építési beruházás.

A Club Aliga területére tervezett projektet egy 2018-ban elfogadott kormányrendelet nyilvánította kiemelt beruházássá.

Forsthoffer Ágnes szerint ez lehetővé tette volna, hogy a fejlesztés figyelmen kívül hagyja a helyi építési szabályokat és jelentősen túllépje a terület adottságaihoz igazodó beépítés mértékét.

„Egy ilyen projekt kiemelése azt üzente nekünk, hogy vannak az egyenlőknél egyenlőbbek. Van, akinek mindent lehet, miközben közérdekről szó sincs” – fogalmazott.

Közlése szerint Vitézy Dávid miniszter intézkedett arról, hogy a projekt kiemelt státusza megszűnjön. Forsthoffer Ágnes úgy értékelte, hogy a döntéssel jelképesen is lezárult egy olyan korszak, amelyben egyes beruházók a helyi szabályoknál kedvezőbb feltételek mellett valósíthatták meg fejlesztéseiket.

„Mi azt vállaltuk, hogy meghalljuk és képviseljük a helyi civilek hangját, majd eljuttatjuk azt a döntéshozókhoz” – írta.

Csatári Ernő, a térség országgyűlési képviselője korábban arról beszélt, hogy az Aligai Fürdőegyesület elnöke már másfél évvel ezelőtt tájékoztatta a tervezett fejlesztésről. Hozzátette, hogy a Balaton körül más vitatott beruházások megakadályozásán is dolgoznak.

Fotó: Forsthoffer Ágnes oldala﻿ / Facebook

Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta: a munka a Club Aliga ügyének rendezésével nem ért véget. Az építésügyi szabályozásban is olyan megoldásokat keresnek, amelyek segítségével megőrizhetik a Balaton természeti és táji értékeit a következő generációk számára.

Mi jöhet most?

A döntés elsősorban jogi és ingatlanfejlesztési következményekkel jár.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások rendszerét azért hozták létre, hogy egyes projektek engedélyezését és megvalósítását felgyorsítsák.

A kormány így rendeletekben határozhatott meg hatósági, településrendezési vagy építési előírásokat, ezzel segítve a beruházások megvalósítását.

A rendeletek visszavonása ugyanakkor nem feltétlenül jelenti a beruházások leállítását. Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy a már kiadott építési engedéllyel rendelkező projektek esetében nem lesz változás, mivel ennek túlságosan magas költségei lennének.

A tervek módosítására azonban már nem lesz mód a kiemelt státusszal.

A legfontosabb változás, hogy a projektek a jövőben nem élvezhetik a kiemelő rendeletek előnyeit. Ezáltal a beruházóknak többet kell majd egyeztetniük a helyi önkormányzatokkal, ami a szubszidiaritás elvét tekintve előnyös lehet, azonban lelassíthatja a tervek megvalósítását.

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