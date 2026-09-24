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Balaton

Pont azt a részét verték szét a megalomán építkezésekkel a Balatonnak, ami a legfontosabb az élővilágnak: most még van esély megmenteni, de kompromisszumot kell kötni a természettel

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A beépülő partok és növekvő ökológiai terhelés is kihívás a legnagyobb tavunk számára. A szakértő szerint a Balaton már nagyon messze van a természetes állapotától, azonban még lenne lehetőség javítani a helyzeten.
T. M.
2026.09.24, 10:15
Frissítve: 2026.09.24, 10:50

Meddig bírja a Balaton a beépülő partokat és a növekvő ökológiai terhelést? Ezt a kérdést járta körül a Másfélfok, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet és a Balaton Science projekt közös sajtótájékoztatója. Az esemény egyik apropóját a nyári aszály és a hőhullámok erősödése szolgáltatta.

Balaton, Siófok építkezés
A beépülő partok és növekvő ökológiai terhelés is kihívás a Balaton számára / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója elmondta, hogy sekély vízű nagy tavaink (Balaton, Fertő-tó, Velencei-tó, Tisza-tó) érzékenyek az időjárás okozta kihívásokra. Ezekből az elmúlt években is ízelítőt kaptunk, azonban az idei nyár különösen rávilágított a problémákra. Hozzátette, hogy a Balaton vízgyűjtőterülete teljes egészében Magyarországon fekszik, így bármi történik, a mi felelősségünk, nem lehet másokra mutogatni.

A kutató szerint a Balaton nemcsak turisztikai desztináció, hanem jelentős vízkészlet és fontos élőhely is egyben.

A hőhullámok próbára tették a Balatont

Kiemelte, hogy a Balaton számos kihívással néz szembe, az egyik legfontosabb az éghajlatváltozás. A víz átlaghőmérséklete jelentősen nőtt az utóbbi ötven évben. A 25 Celsius-foknál melegebb vízű napok száma drasztikusan emelkedett, idén meg meghaladta a 70-et

A 2026-os első hőhullám és hőkupola azt eredményezte, hogy 3-4 méteres mélységig 30 fok környékére melegedett a víz.

Megfigyelhető az elfolyás helyett a párolgás, ezzel tömörödik a tó vize, és a sókoncentráció emelkedik. A vízállás most is rendkívül alacsony, de még nem értük el a 2003-as szintet. Ami nem számít rekordnak, mivel az évszázad elején is előfordultak olyan aszályos időszakok, amikor még alacsonyabb vízállás volt.

Az alacsony vízszintnél nagyobb probléma a Balaton kedvezőtlen vízmérlege. 1921 óta idén már tizedik alkalommal ért el negatív értéket a természetes vízkészlet, és mindegyik 2000 után következett be. Ennél alacsonyabb vízszint már többször is volt, de ennyire negatív vízmérlegünk még soha. A kiépített parvonaltól való távolodás miatt az alacsony vízszint látványosabb, mint korábban.

Vasas Gábor arról is beszélt, hogy az alacsony vízszint nem kedvez az algásodásnak. Ebből a szempontól jól indult az év, télen jegesedés is volt, amire 9 éve nem volt példa. A tavasz is kedvezően alakult, a nyár azonban itt is fordulatot hozott. A hőkupola, és az azzal összefüggő vízhőmérséklet-emelkedés erősíti az algásodást.

Ebben a tekintetben az 1990-es évektől 2015-ig nagyon jó időszak volt, 2015 után kezdődött el a klímaváltozás-vezérelt algásodás. A Balatonban még nem jelentős az invazív algafajok terjedése. Vasas Gábor ennek kapcsán megjegyezte, hogy megjelent egy-két faj, amire a szakembereknek figyelni kell, de problémát ezek nem okoznak.

2024 óta feltételezhetően a tartósan magas vízhőmérsékletnek és a tó egészében megfigyelhető algásodásnak köszönhetően jelentős az árvaszúnyog-rajzás. Tavaly és idén is mintegy 10 ezer tonnányi árvaszúnyog rajzott ki a vízből.

A társadalom szemében negatív a vízszint látványos mozgása is, azonban a tó és a környezet szempontjából az ingadozás hasznos. A sajtóban és a közösségi médiában megjelenő száraz kiemelkedések apokaliptikusnak lettek beállítva, azonban a homokpadok és az úgy nevezett majomsziget a növényzet gyors térhódításával együtt a Balatonnak kedvez.

A beépítés alapjaiban formálta át a Balaton környékét

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója úgy véli, hogy a Déli vasút megépítése nemcsak az üdülőtelepek létrejöttét tette lehetővé, de a berekterületek levágásával a teljes parti régiót is átalakította.

Az utóbbi időszak egyik vitás beruházása a Pogányvölgyi-víz befolyó torkolatának beépítése. Ez különösen azért érzékeny, mert a befolyó a vízpótlás szempontjából is fontos, főleg az elmúlt években tapasztalt csapadékmentes időszakok során.

Ennek kapcsán a kutató elmondta, hogy a tó partján található több, nem túl jó állapotú, de ki energiabefektetéssel és kis költséggel természetes zöldterületté lehetne alakítani. Úgy véli, hogy sok helyen a strandok és a nádasok együttesen is elő tudnának fordulni.

siófok építkezés
Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A hullámzástól védett mély vízű kikötők számának növekedése is kedvezőtlenül hat az ökoszisztémára, ugyanis az inváziós halfajok legfontosabb balatoni élőhelyeivé válnak. Ilyen például a törpeharcsa.

Vasas Gábor megjegyezte, hogy a Balaton élővilágának a nagyrésze a parti részen szeretne élni. Ez a rész nagyon gazdag lenne élővilágban, ha hagynák. A nagy kiterjedésű nádasok hiánya azonban komoly probléma, és nem csupán az élővilág számára, hanem a víztisztaság szempontjából is.

A szakértő szerint a Balaton már nagyon messze van a természetes állapotától. A part menti sáv beépítésének szent és sérthetetlennek kellene lennie. A tó már most is túl van építve. A társadalom és a tó között még lehetnének kompromisszumok.

Pozitívumként kiemelte, hogy a Balatonnak nagy a biológiai sokfélesége, emiatt vannak és működnek a regenerációs, és elhárító mechanizmusai.

Velencei-tó kapcsán Vasas Gábor elmondta, hogy a vízminősége rosszabb mint a Balatoné. Ráadásul a vízállása is alacsonyabb, így összességében jóval drasztikusabb a helyzet ott. A Velencei-tó jelenlegi helyzete intő jel kell, hogy legyen a Balaton számára is.

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója zárásként az új klímatörvény-tervezet kapcsán megjegyezte, hogy az jónak és előremutatónak tűnik. Úgy gondolja, hogy ha az abban leírtak elindulnak és működnek, az jelentős előrelépést eredményezhet.

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