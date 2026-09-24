Pont azt a részét verték szét a megalomán építkezésekkel a Balatonnak, ami a legfontosabb az élővilágnak: most még van esély megmenteni, de kompromisszumot kell kötni a természettel

Meddig bírja a Balaton a beépülő partokat és a növekvő ökológiai terhelést? Ezt a kérdést járta körül a Másfélfok, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet és a Balaton Science projekt közös sajtótájékoztatója. Az esemény egyik apropóját a nyári aszály és a hőhullámok erősödése szolgáltatta.

A beépülő partok és növekvő ökológiai terhelés is kihívás a Balaton számára / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója elmondta, hogy sekély vízű nagy tavaink (Balaton, Fertő-tó, Velencei-tó, Tisza-tó) érzékenyek az időjárás okozta kihívásokra. Ezekből az elmúlt években is ízelítőt kaptunk, azonban az idei nyár különösen rávilágított a problémákra. Hozzátette, hogy a Balaton vízgyűjtőterülete teljes egészében Magyarországon fekszik, így bármi történik, a mi felelősségünk, nem lehet másokra mutogatni.

A kutató szerint a Balaton nemcsak turisztikai desztináció, hanem jelentős vízkészlet és fontos élőhely is egyben.

A hőhullámok próbára tették a Balatont

Kiemelte, hogy a Balaton számos kihívással néz szembe, az egyik legfontosabb az éghajlatváltozás. A víz átlaghőmérséklete jelentősen nőtt az utóbbi ötven évben. A 25 Celsius-foknál melegebb vízű napok száma drasztikusan emelkedett, idén meg meghaladta a 70-et

A 2026-os első hőhullám és hőkupola azt eredményezte, hogy 3-4 méteres mélységig 30 fok környékére melegedett a víz.

Megfigyelhető az elfolyás helyett a párolgás, ezzel tömörödik a tó vize, és a sókoncentráció emelkedik. A vízállás most is rendkívül alacsony, de még nem értük el a 2003-as szintet. Ami nem számít rekordnak, mivel az évszázad elején is előfordultak olyan aszályos időszakok, amikor még alacsonyabb vízállás volt.

Az alacsony vízszintnél nagyobb probléma a Balaton kedvezőtlen vízmérlege. 1921 óta idén már tizedik alkalommal ért el negatív értéket a természetes vízkészlet, és mindegyik 2000 után következett be. Ennél alacsonyabb vízszint már többször is volt, de ennyire negatív vízmérlegünk még soha. A kiépített parvonaltól való távolodás miatt az alacsony vízszint látványosabb, mint korábban.

Vasas Gábor arról is beszélt, hogy az alacsony vízszint nem kedvez az algásodásnak. Ebből a szempontól jól indult az év, télen jegesedés is volt, amire 9 éve nem volt példa. A tavasz is kedvezően alakult, a nyár azonban itt is fordulatot hozott. A hőkupola, és az azzal összefüggő vízhőmérséklet-emelkedés erősíti az algásodást.