Váratlan: lemondott minden tisztségéről az egyik leggazdagabb magyar vállalkozó jobbkeze és ez az egész gazdaságot érinti – "Most véget ér"

A mai nappal lemondok kamarai tisztségeimről – jelentette be szerdán LinkedIn profilján Balog Ádám, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke.

Lemondott Balog Ádám, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke/Fotó: MKIK / Facebook

Balog Ádám tapasztalatot visz magával

A szakember azzal folytatja: "az elmúlt években megtiszteltetés volt a magyar gazdaság és a vállalkozói közösség érdekében dolgozni. Számos értékes szakmai és emberi kapcsolatot, közös eredményt és tapasztalatot viszek magammal ebből az időszakból. Köszönöm mindazok munkáját és támogatását, akikkel közösen dolgozhattunk a hazai vállalkozások megerősítéséért"

– írta Balog Ádám.

"Kamarai szerepvállalásom most véget ér, de azoktól az ügyektől, amelyeket ezekben az években képviseltem, nem távolodom el. Ahogy eddig, úgy a jövőben vállalkozóként is a magyar KKV szektor, a vállalkozásfinanszírozás és a gazdaságfejlesztés érdekében kívánok dolgozni, tudásommal és tapasztalatommal továbbra is ezeket a célokat szolgálva"

– vetítette előre rövid tájékoztatásában.

Balog Ádám 2016 óta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagja, 2024 októberétől alelnöke, 2020 óta pedig a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke; emellett 2024-ben a KAVOSZ Széchenyi Kártya Program Zrt. igazgatótanácsának elnökévé választották – írja a Portfolio.

Nagy Elek az ország 24. leggazdagabb üzletembere, a Főtaxi és a BÁV tulajdonosa. Balog Ádám a legszorosabb kollégája volt, akivel közösen kezdte el megújítani az MKIK-t Parragh László távozását követően.

Mi történik a kamaránál?

Nemrégiben jelent meg a hír, hogy Nagy Elek, az MKIK elnöke augusztus 18-i hatállyal felmentette Bánfi Zoltánt a vezérigazgatói és igazgatósági tisztségéből, miközben az iparkamara teljes körű átvilágítást folytat az alapkezelőnél. Azt is hozzátették akkor, hogy "a jövőben változnak a feladatok, ezért más típusú vezetés szolgálja jobban a hazai vállalkozói közösség érdekeit".

Az MKIK múlt héten azt közölte, hogy a vizsgálatot még júniusban indították, ügyvédi, számviteli és informatikai szakértők bevonásával, és annak első szakasza várhatóan a következő héten zárul le.

Felmentése után interjút adott Bánfi Zoltán, melyben azt állította: indoklás nélkül, azonnali hatállyal távolították el pozíciójából, miután konfliktusba került Nagy Elekkel.

A személyi változás azért vált különösen érdekessé, mert az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. kezeli a Demján Sándor Tőkeprogramhoz kapcsolódó befektetéseket. Ez a program kkv-k finanszírozását szolgálja, a konstrukcióban az MFB biztosítja a forrást, az MKIK tulajdonában álló alapkezelő pedig a befektetések lebonyolításáért, a szerződéskötésekért és a pénzek vállalkozásokhoz juttatásáért felel. Az MKIK augusztus 27-i közlése szerint az MFB 2026. augusztus 26-án vállalta, hogy biztosítja a feltételeknek megfelelő cégek hitel- és tőkefinanszírozását, és négy hónappal meghosszabbította a befektetési időszakot.