Rendőrségi nyomozás indult az Eximbank ügyeiben: több ezer oldalnyi iratot foglaltak le

Nyomozást indított a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a Magyar Export-Import Bank Zrt.-nél feltárt ügyekben – közölte a rendőrség kedden.

Az Eximbanknál már nyáron komoly személyi változások történtek / Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A police.hu-n megjelent tájékoztatás szerint a Gazdasági és Energetikai Minisztérium összesen négy feljelentést tett. Az elsőt még július közepén nyújtotta be a tárca parlamenti államtitkára az Eximbank átvilágítása során feltárt adatok alapján.

A nyomozók hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt folytatnak büntetőeljárást. A bizonyítékgyűjtés részeként hétfőn több ezer oldalnyi iratanyagot foglaltak le a minisztériumtól. Ezeket a dokumentumokat a tárca belső vizsgálata során szerezték be, és a feljelentésekben szereplő cselekmények tisztázásához szolgáltathatnak további adatokat.

Több mint ezermilliárd forintot érintenek az Eximbank ügyei

A Miniszterelnökség augusztus végén jelentette be, hogy a kormányzati átvilágítások során feltárt ügyekben tett feljelentéseket egy folyamatosan frissülő weboldalon teszik közzé.

Az összesítésben eddig huszonegy feljelentés szerepel. Az ezeket megelőző vizsgálatok összesen 2103 milliárd forint, vagyis több mint kétbillió forint közpénz felhasználását érintették. A kormány korábbi közlése szerint ennek több mint a fele az Eximbankhoz kapcsolódó ügyekre jut.

Ez alapján a pénzintézetnél vizsgált döntések és ügyletek értéke meghaladhatja az ezermilliárd forintot.

Az átvilágítást vezetőváltás előzte meg

Az Eximbanknál már nyáron komoly személyi változások történtek. Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter július elején visszahívta Berta Adriennt az Eximbank és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. vezérigazgatói tisztségéből, valamint valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásából.

A tárcavezető korábban átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítást rendelt el az Eximbanknál, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökségnél és a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökségnél. A vizsgálat kiterjedt az intézmények működési folyamataira, szerződésállományára, irányítási struktúrájára és a közpénzek felhasználásának hatékonyságára is.