Lasszóval fogják a bankok az új ügyfeleket, százezreket lehet összeszedni néhány ajánlással

Az új lakossági számla megnyitását, államilag támogatott babaváró vagy Otthon Start hitel felvételét szinte már mindegyik bank vaskos ajándékpénzzel jutalmazza. Ennek sikeressége újabb akciókat szült: egyre jobban terjednek azok az ajánlóprogramok, amelyekben a meglévő ügyfelek akkor kapnak extra jóváírást, ha új ügyfeleket hoznak – derül ki a BiztosDöntés.hu összesítéséből. Ha a bankjával elégedett ügyfél jól kihasználja a felkínált lehetőséget, a meglévő bankszámlája segítségével több tízezer, sőt, akár több százezer forint egyszeri jóváírást is összegyűjthet.

Már nem csak számlanyitásért és hitelfelvételért szórják az ajándékpénzeket a bankok/Fotó: Mehes Daniel

Egy ügyféltől több sikeres ajánlást is befogadnak a bankok

Az ajánlóprogramok logikája egyszerű: a sikeres bankszámlanyitást követően mind az ajánló, mind az ajánlott ügyfél egyszeri jóváírást kap. Az ajánlást a régi ügyfél kódjával lehet megoldani. Egy ügyféltől több sikeres ajánlást is befogadnak a bankok, alkalmanként 10-20 ezer forintért.

Annak érdekében, hogy az ajánlóprogramok ne váljanak puszta pénzszerzéssé, a bankok több korlátot is beépítenek az akciókba. Az egyik, hogy meghatározott időszakban csak bizonyos számú ajánlást fogadnak be egy, már meglévő számla tulajdonosától. Továbbá az ajánlónak és az új ügyfélnek is teljesítenie kell bizonyos feltételeket ahhoz, hogy a jóváírás valóban megtörténjen. Az új ügyfélnek kell többet, és ezek arra irányulnak, hogy a friss számlatulajdonos minél aktívabban használja a bank szolgáltatásait. Így például gyakori, hogy az új ügyfélnek bankkártyát is igényelnie kell az ígért jóváírásért. Sokszor valamekkora kártyás vásárlási forgalmat is előírnak számára az ajándékpénzért. Rendszerint kikötés az is, hogy az új ügyfél a marketing célú megkeresésekhez is hozzájáruljon.

Több pénzintézetnél már nemcsak a lakossági, hanem a kisvállalati ügyfelek sikeres ajánlása is jóváírást érhet, sőt, a rövid időn belüli hitelfelvétel is.