Megjöttek az új üzemanyagárak: rosszul indul a hét a kutakon – ennyiért tankolhatnak az autósok hétfőn

Rosszul indul a hét a benzineseknek, a dízelautósokra pedig továbbra is súlyos teher vár a kutakon. A Holtankoljak adatközlése szerint hétfőn egy forinttal emelkedett a 95-ös benzin országos átlagára, a gázolajé viszont nem változott.

A benzin és a gázolaj ára közötti különbség most 73 forint. / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Araszol felefelé a benzin ára, a gázolaj változatlanul 700 forint felett

A hét elején így egy liter 95-ös benzin átlagosan 636 forintba kerül, a gázolajért pedig továbbra is 709 forintot kell fizetni.

Az üzemanyagok országos átlagára hétfőn:

95-ös benzin: 636 forint literenként

gázolaj: 709 forint literenként

A két üzemanyagtípus között 73 forint a különbség, továbbra is a dízelautósok tankolhatnak lényegesen drágábban.

Kiújultak a harcok a Közel-keleten, a piacok mégis a diplomáciai közeledésben bíznak

A hétvégén felerősödtek a közel-keleti harcok, ugyanis az Irán által támogatott húszik rakétákkal és drónokkal támadták Szaúd-Arábiát, rijádi és olajipari célpontokat is elérve.

Teherán újabb amerikai csapás veszélyére figyelmeztetett, és súlyos megtorlást ígért.

Donald Trump katonai és gazdasági következményekkel fenyegette meg Iránt, de jelezte: az ENSZ-közgyűlés idején találkozna Maszúd Peszeskján iráni elnökkel.

Kína ezzel párhuzamosan a húszik megfékezésére szólította fel Teheránt.

Irán továbbra is fenntartja a Hormuzi-szoros blokádját, a forgalom azonban nem állt le. A hétvégén körülbelül 12 nyersanyagszállító hajó jutott át, az előző hétvégi 35 után. Összehasonlításképp a háború előtt naponta mintegy 120-130 nagy hajó használta az útvonalat.

A szaúdiak a blokádot úgy próbálják megkerülni, hogy az ománi Sohar közelében hajóról hajóra fejtik át az olajat. A szállítás költsége egyes útvonalakon hordónként 30 dollár fölé emelkedett.

A diplomáciai közeledés reménye ugyanakkor hétfőn mégis lenyomta az olajárakat; a Brent 102 dollár, a WTI 98 dollár közelébe süllyedt.