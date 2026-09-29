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Most fog az autósok utolsó reménye is elveszni: újra áttörte a kritikus szintet az olaj ára, jöhet az újabb üzemanyag-áremelkedés a hazai kutakon

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Ismét felfelé indult az olaj ára, miután a közel-keleti ellátással kapcsolatos félelmek felülírták a régióból érkező kedvezőbb híreket. Ez a magyar autósok számára sem jó hír: miközben hétfőn még az üzemanyagárak stabilizálódása, később pedig akár mérsékelt csökkenése is elképzelhetőnek tűnt, a Brent újabb drágulása ismét növeli az áremelkedés kockázatát. Így nem kizárt az újabb, hogy drágább lesz az üzemanyag a hazai benzinkutakon sem.
VG
2026.09.29, 08:34

Már második egymást követő kereskedési napján emelkedik az olaj ára. A Reuters keddi beszámolója szerint a Brent határidős jegyzése magyar idő szerint kora reggel 1,49 dollárral, 1,4 százalékkal 106,77 dollárra emelkedett hordónként. Az amerikai WTI 1,5 százalékos drágulás után 93,94 dolláron állt. Mindkét olajfajta közel egy dollárral drágult már az előző kereskedési napon is, így a benzin ára is emelkedhet a hazai kutakon.

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Tegnap még benzinárcsökkenésben reménykedhettek a magyar autósok / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A piac továbbra is elsősorban a közel-keleti konfliktusra figyel. Bár a térségből érkező olaj mennyisége növekedett, az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus, illetve a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság továbbra is komoly kockázatot jelent a világpiaci kínálatra.

A KCM Trade vezető elemzője, Tim Waterer szerint már tisztábban látszik, hogy több olaj hagyja el az Öböl térségét, a növekedés jelentős része azonban továbbra is kerülő megoldásokra, például hajók közötti átrakodásra támaszkodik. Ezek drágábbak és kevésbé hatékonyak a normál működésnél, ami magasan tartja az olaj árát.

Több olaj érkezik, mégsem nyugodott meg a piac

A Kpler előzetes adatai szerint a legfontosabb közel-keleti termelők exportja szeptemberben jelentősen helyreállt. Ebben elsősorban Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek játszott szerepet.

A javulás ellenére a régió exportja még mindig elmarad a háború előtti szinttől. A Kpler számításai szerint a közel-keleti nyersolajexport jelenleg valamivel a konfliktus előtti mennyiség 80 százaléka alatt jár.

A legnagyobb bizonytalansági tényező továbbra is a Hormuzi-szoros. A háború előtt a világ napi olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-ellátásának mintegy ötöde haladt keresztül ezen az útvonalon. Az amerikai és iráni tisztviselők közvetítőkön keresztül ismét tárgyalnak a hét hónapja tartó konfliktus lezárásáról, egyelőre azonban nincs áttörés.

Tegnap még benzinárcsökkenésben reménykedhettek a magyar autósok

Az olajpiaci fordulat különösen rosszkor érkezhet a magyar autósok számára. Ahogy azt tegnap megírtuk, a 95-ös benzin országos átlagára 636 forint, míg a gázolajé 709 forint volt literenként. A két üzemanyag között így már 73 forintos különbség alakult ki.

A hét elején még az látszott, hogy a nemzetközi olajár korábbi mérséklődése és a hazai nagykereskedelmi árak stagnálása megállíthatja a drágulást. Hétvégén még a piac azzal számolt, hogy a WTI 92, a Brent pedig 104 dollár körüli hordónkénti árral kezdheti a hetet, ami stabilizálódást, kedvező esetben pedig kisebb árcsökkenést is lehetővé tehetett volna a magyar kutakon.

Ehhez képest a Brent kedden reggel már 106,77 dollárnál járt. Ha a mostani olajár-emelkedés tartós marad, az ismét felfelé mutató nyomást jelenthet a hazai üzemanyagárakra is.

A magyarországi árak szempontjából ugyanakkor nem kizárólag az olaj világpiaci ára számít. Fontos tényező a forint dollárral szembeni árfolyama, valamint a finomított termékek nemzetközi jegyzése is. Emiatt a Brent keddi megugrásából önmagában még nem következik automatikusan, hogy azonnal emelkedni fog a benzin vagy a dízel ára Magyarországon.

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