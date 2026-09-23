Most jelentették be a benzinkutasok, a Kossuth térre mennek: letáboroznak a parlament előtt, válaszokat várnak a Tisza-kormánytól – a Mol rekordnyereséget tesz el, őket csődbe taszítják

„Négy éve hangoztatjuk már, hogy a magyar üzemanyagpiacon kialakított szabályozási környezet rendkívül nehéz helyzetbe hozza a független üzemanyag-szolgáltatókat” − írta közleményében az FBSZ, amelyben közölték, hogy egyhetes demonstrációt tartanak az Országház előtt, a Kossuth téren.

Egyhetes demonstrációt tartanak a benzinkutasok az Országház előtt / Fotó: NurPhoto via AFP

A benzinkutasok szerint a magyar politika nem képes megfelelő választ adni a szektor problémáira és hangsúlyozzák, hogy „rövidtávú propaganda szempontok” érdekében nem lehet egy teljes kkv-szektor fennmaradását kockáztatni. Elfogadhatatlannak tartják azt is, hogy miközben a részben állami olajvállalat a gázolajválság miatt rekordnyereséget realizál, a független kiskereskedők a csőd szélére sodródtak.

Választ várnak a benzinkutasok

Az FBSZ közleményében egyértelművé tette, hogy választ vár arra, hogy a kormány a szektor monopolizálására törekszik-e, vagy biztosítani kívánja a valódi és tisztességes versenyt.

Be kívánjuk mutatni a független családi kisvállalkozások üzemanyagpiaci helyzetét, és a teljes magyar kkv-szektor nélkülözhetetlen szerepét a magyar gazdaságban, a munkalehetőségek megtartásában, helyi közösségek kiszolgálásában, a családok megélhetésében. Fel akarjuk hívni a kormány és a társadalom figyelmét a kkv-k döntő szerepére a gazdaság működtetésében, és az állami apparátus működtetésében, ezen belül is a független benzinkutak sokszínű részvételét a gazdaság vérkeringésében

− részletezik a bejelentett megmozdulás célját.

Az FBSZ Kossuth téri fórumának résztvevői válaszokat várnak a korábbi nyílt leveleikben megfogalmazott kérdéseikre, és szívesen látnak minden döntéshozó politikust, valamint állampolgárt, hogy közös megoldás születhessen a magyar kkv-k jövőjét veszélyeztető kihívásokra, kiemelt figyelmet szentelve a családi kisbenzinkutak nehézségeinek.

Az FBSZ nem kér kiváltságokat, csak tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást, valódi szakmai párbeszédet, és annak elismerését, hogy az erős magyar kkv-szektor Magyarország gazdasági érdeke

− zárul a közlemény.

Korábban egynapos bezárással tiltakoztak

Ahogy a Világgazdaság megírta, az FBSZ júniusban egynapos akciót szervezett, melynek keretében 120-150 egység szüneteltette az üzemanyagértékesítést. Néhány kút csak pár órára zárt be, de voltak olyanok is, amelyeken több napig szünetelt a kiszolgálás.

A megmozdulás oka elsősorban az volt, hogy a szövetség szerint az előző kormány összesen 6 milliárd forintnyi kompenzációt ígért a kis, úgynevezett fehér kutaknak, mert kénytelenek voltak veszteséggel üzemelni az idén tavasszal bevezetett védett árazás hatálya idején.

Az ellentételezés alapja az előző év azonos időszakában elért forgalom 80 százaléka, a forrásból egy-egy cégnek maximum 300 ezer euró juthat, de a jogosultságnak felső határa is van.