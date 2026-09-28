Magyar Péter kegyetlenül kiosztotta a Kossuth téren tüntető benzinkutasokat: „Nem megyek ki közéjük, 150 milliós luxusautóval jött tárgyalni a vezetőjük” – a tiltakozók nagyon másról beszélnek

Néhány méterre az Országháztól felállított sátorban kezdte meg hétfőn konzultációs fórumát a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ). A szeptember 28. és október 1. közötti rendezvény célja a szervezet szerint, hogy a független kutak problémáit közvetlenül vigyék a döntéshozók elé. A Világgazdaság a nyitónapon, az üzemanyagpiaci körképen járt.

A Független Benzinkutak Szövetsége egész héten tiltakozik a Parlament előtt / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A fórumon többször is elhangzott mondat – „Beszéljünk hangosan, hogy a Parlamentben is hallják!” – végül gyorsan új értelmet kapott. Az Országgyűlésben Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke ugyanis arról kérdezte Magyar Péter miniszterelnököt, hogy kimegy-e a demonstrálókhoz.

A kormányfő közölte, hogy aznap nem megy ki hozzájuk, ugyanakkor azt mondta, a kormány másnap fogadja a fuvarozók és más demonstrálók képviselőit. Ezután arról beszélt, hogy szívesen megmutatná Toroczkainak azt a „100-150 milliós luxusautóról” készült fényképet, amely szerinte a Független Benzinkutak Szövetségének egyik vezetőjéhez köthető. A miniszterelnök ebből azt a következtetést vonta le, hogy „a magyar embereknek nem ezeket a százmilliós vagy milliárdos üzletembereket kell megmenteniük”.

Magyar Péter nem nevezte meg, hogy a szövetség melyik vezetőjéről beszélt, így azt sem lehet biztosan kijelenteni, kire utalt.

A Kossuth téren egészen más képet festettek a kutasok

A Parlament előtti sátorban eközben éppen arról beszéltek a független kutasok, hogy szerintük nem luxusprofitról, hanem sok esetben a családi vállalkozások túléléséről van szó. Az FBSZ 2022-ben jött létre a független töltőállomások érdekképviseletére. A szervezet képviselői a megnyitón azt mondták,

Magyarországon nagyjából kétezer benzinkút működik, amelyek mintegy fele nagy hálózatokhoz tartozik, a másik fele pedig független töltőállomás.

Az elmúlt években többször próbáltak egyeztetni a kormányzattal, a mostani Kossuth téri megjelenést pedig azért szervezték meg, mert álláspontjuk szerint ezek a próbálkozások nem hoztak megfelelő eredményt. A rendezvény meghirdetésekor az FBSZ azt közölte: nem kiváltságokat kér,

hanem tisztességes versenyfeltételeket,

kiszámítható szabályozást

és szakmai párbeszédet.

A négynapos fórumot szeptember 28. és október 1. között tartják.