Béremelés nem lesz idén: forrnak az indulatok a Zsaruellátóban – „Az ígérgetésekkel már tele van a padlás, ez rosszabb, mint az előző banda!"

Rendkívüli ülésre hívta össze szeptember 3-án a Belügyminisztérium a Belügyi Érdekegyeztető Tanácsot. A hivatalos meghívó szerint a tanácskozást délelőtt tíz órától tartották a tárca budavári központjának Kossuth Lajos tanácstermében. A meghívót nyolc rendvédelmi érdekképviselet vezetőjének küldték meg. A szakszervezetek részletesen beszámoltak az eseményekről, de a BM és Pósfai Gábor belügyminiszter szűkszavú volt. A rendőrök forronganak a Facebookon, nem ezt várták a kormányváltástól, nem értik, miért csúszik a béremelés, ha ezt ígérték a Tisza politikusai.

A béremelés fel sem került a napirendre egyelőre, a rendőrök csalódtak az új belügyi tárcában/Fotó: NurPhoto via AFP

A dokumentum alapján a tanácskozás javasolt napirendje mindössze két pontból állt: a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavállalói érdekegyeztetési rendszeréről szóló együttműködési megállapodás aláírásából; valamint az „Egyebek” pontból. A rendvédelmi béremelés, az új életpályamodell, a szolgálati nyugdíjkedvezmény és a szervezeti átalakítások nem szerepeltek külön a hivatalos napirendben. Ezekről a tárgyaláson részt vevő érdekképviseletek beszámolóiból lehet megismerni a részleteket.

A BM vezérkar jelen volt

A megbeszélésen a jelek szerint Pósfai Gábor belügyminiszter, Tóth Gábor rendészeti államtitkár, Halmai Ferenc Tibor parlamenti államtitkár és Czene Csaba személyügyi helyettes államtitkár vett részt. Bár a meghívó első napirendi pontja még a Belügyminisztérium és a rendvédelmi szakszervezetek közötti új együttműködési megállapodás aláírását tartalmazta, erre végül nem került sor.

A szakszervezeti tájékoztatások szerint a dokumentum kidolgozása tovább folytatódik, az aláírást október 15-re tervezik. A tárca szeptember végéig várja az érdekképviseletek javaslatait, többek között a szakszervezeti jogok és az alkalmassági vizsgálatok szabályozásáról. A Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete (HTFSZ) a Facebookon arról számolt be, hogy jelezték: azt szeretnék, hogy a reformokat előkészítő munkacsoportokban ne csak vezetők és főtisztek, hanem az egyes területekhez értő szakemberek, például munkavédelmi szakértők is helyet kapjanak. A HTFSZ feljegyzése szerint Kucsera Miklós, a büntetés-végrehajtási dolgozókat képviselő érdekképviselet vezetője azt mondta, a szakszervezetek és az állomány is többet várt a tanácskozástól.