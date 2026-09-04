Ezeket az adatokat eddig nem láthattuk így: nyilvános a kórházi fertőzések adatbázisa

Jelentős mérföldkőhöz érkezett a hazai betegbiztonság átláthatóságának erősítése: a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a vonatkozó kormányrendelet alapján nyilvánosan elérhetővé teszi az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések (EEÖF) intézményi adatait. Az új, felhasználóbarát interaktív adatközlési felületen a lakosság, a betegek, az egészségügyi dolgozók, kórházhigiénés és egyéb szakemberek, valamint a sajtó egyaránt megismerheti az intézményi adatokat, azok időbeli alakulását. Az eligazodást közérthető magyarázatok, grafikonok és az adatok helyes értelmezését segítő szakmai mutatók támogatják – írja közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

Mérföldkőhöz érkezett a hazai betegbiztonság átláthatóságának erősítése/Fotó: Purger Tamás

A betegbiztonság a cél

A dashboard formájában megvalósuló nyilvános adatközlés egy hosszabb fejlesztési folyamat eredménye. A dashboard kialakítását több hónapos intenzív módszertani munka, adatellenőrzés és -strukturálás, valamint szakmai és informatikai fókuszú egyeztetés előzte meg. A fejlesztés célja kezdettől túlmutatott az adatok egyszerű közzétételén. Az NNGYK olyan adatközlési rendszert alakított ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenekelőtt a betegbiztonság további erősítését. A hiteles és érthető tájékoztatás egyúttal hozzájárulhat az egészségügyi ellátásba vetett bizalom erősítéséhez is.

Az NNGYK a nyilvános indulást több lépcsőben készítette elő. A módszertan közzétételét követően szakmai háttérbeszélgetésen mutatta be az adatközlés szakmai alapjait a sajtónak, majd szakmai, kamarai, beteg- és civil szervezetek képviselőivel egyeztetett. A nyilvános élesítést közvetlenül megelőzően a kórházigazgatók, a vármegyei tisztifőorvosok és a betegjogi képviselők is megismerhették a dashboard működését, az intézményi adatokat és azok értelmezésének szempontjait.

A fokozatos felkészítés célja az volt, hogy a nyilvánosságra kerülő adatok ne önmagukban, hanem megfelelő szakmai összefüggésben váljanak értelmezhetővé. A transzparencia ugyanis nem pusztán az adatok hozzáférhetőségét jelenti:

legalább ilyen fontos, hogy azok érthetően, megfelelő módszertani háttérrel és a félreértelmezést megelőző információkkal együtt váljanak nyilvánossá.

Mit mutat meg az új közzétételi felület?

A nyilvános adatközlés több ütemben valósul meg. Az első szakaszban az aktív fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmények által bejelentett egészségügyi ellátással összefüggő járványok, a Clostridioides difficile (C. difficile) okozta fertőzések, valamint az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések pontprevalencia-vizsgálatából származó intézményi adatok és indikátorok válnak nyilvánosan elérhetővé. Az intézményi adatok összesítése alapján országos helyzetkép is megjelenik.