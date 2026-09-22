Deviza
EUR/HUF362,32 +0,22% USD/HUF316,86 +0,48% GBP/HUF422,3 +0,17% CHF/HUF385,51 +0,35% PLN/HUF83,3 +0,12% RON/HUF68,67 -0,03% CZK/HUF14,88 +0,1% EUR/HUF362,32 +0,22% USD/HUF316,86 +0,48% GBP/HUF422,3 +0,17% CHF/HUF385,51 +0,35% PLN/HUF83,3 +0,12% RON/HUF68,67 -0,03% CZK/HUF14,88 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX151 342,76 -1,08% MTELEKOM2 548 -0,23% MOL5 110 -1,26% OTP45 850 -0,84% RICHTER12 600 -2,33% OPUS290 +1,05% ANY6 340 -0,94% AUTOWALLIS124,5 -0,4% WABERERS4 500 +0,9% BUMIX9 230,57 -0,46% CETOP5 026,53 -0,28% CETOP NTR3 248,41 -0,29% BUX151 342,76 -1,08% MTELEKOM2 548 -0,23% MOL5 110 -1,26% OTP45 850 -0,84% RICHTER12 600 -2,33% OPUS290 +1,05% ANY6 340 -0,94% AUTOWALLIS124,5 -0,4% WABERERS4 500 +0,9% BUMIX9 230,57 -0,46% CETOP5 026,53 -0,28% CETOP NTR3 248,41 -0,29%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ortopédia
várólista
műtét

Bejelentés már van, új protokoll még nincs: változhat az elhízott betegek protézisműtéteinek szabályozása

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hamarosan megváltozhat az elhízott betegek csípő- és térdprotézis-műtéteinek szabályozása. A tervezett új rendszerben az egészségügyi miniszter szerint nagyobb hangsúlyt kaphat a beteg egyéni állapota és az operatív team szakmai mérlegelése, miközben ha egy intézmény nem vállalja a magasabb BMI-jű páciens operációját, egy erre kijelölt centrumkórházba irányíthatják – azt azonban egyelőre nem tudni, mely intézmények fogadhatják majd ezeket a betegeket.
VG
2026.09.22, 17:40
Frissítve: 2026.09.22, 17:40

Várhatóan egy-két héten belül átalakul az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja – jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az Országgyűlés hétfői ülésén. A változás a 2025 áprilisában hatályba lépett csípő- és térdprotézis-műtétekre vonatkozó NEAK-várólista protokollt érinti.

Hamarosan átalakul az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja
 Hamarosan átalakul az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja/Fotó: Shutterstock

A beteg egyéni állapota nagyobb szerepet kapna

A tervezett új szabályozásban az egészségügyi miniszter szerint nem egy előre meghatározott testtömegindex-határnak kellene eldöntenie, hogy egy beteg megkaphatja-e az elektív csípő- vagy térdprotézis-műtétet. A döntésben nagyobb szerepet kapna a beteg egyéni klinikai állapota, a műtéti kockázat, valamint a sebész és az operatív team szakmai mérlegelése.

„Számomra ez nemcsak szakmai kérdés. Arról is szól, hogy a betegbiztonság mellett megőrizzük az orvosi döntés szabadságát, és ne fosszunk meg valakit egy szükséges beavatkozástól pusztán egyetlen szám alapján”

– írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter.

Tavaly vezették be az új várólista-protokollt

A NEAK 2025. április 1-jén hatályba lépett szabályozása a súlyosan elhízott, túlsúlyos betegek esetében – a dokumentum megfogalmazása szerint, ha a BMI 35-40 felett van – ideiglenes kontraindikációként kezelte az elhízást a csípő- és térdprotézis-műtéteknél. 

Fontos azonban, hogy a szabály nem azt jelentette, hogy ezek a betegek automatikusan lekerültek volna a várólistáról. 

A NEAK protokollja szerint az ideiglenes kontraindikációval rendelkező beteget is regisztrálni kellett a várólistán. Ha a kontraindikáció miatt a műtétet legalább 14 nappal tovább kellett halasztani az akkor kiadható legkorábbi időpontnál, a beteget „szakmai ok miatt halasztott” státusszal kellett nyilvántartani. 

A gyakorlatban így a magas BMI a protézisműtét időzítésének egyik meghatározó akadályává válhatott. A mostani bejelentés ezt a megközelítést változtatná meg.

Hegedűs Zsolt szerint a BMI egy konkrét értékének meghatározása az elektív csípő- és térdprotézis-műtétek várólistájához való hozzáférés feltételeként „abszolút kontraproduktív és diszkriminatív”. A miniszter szerint a magasabb BMI-jű betegek műtétének huzamosabb halasztása súlyos következményekkel járhat.

A tervezett új rendszerben a döntést nagyobb mértékben bíznák a sebészre, az operatív teamre és az intézményre. Ha egy vidéki kórház nem vállalja egy magasabb testtömegindexű beteg műtétjét, Hegedűs szerint a beteget centrumkórházba kell irányítani, ahol az operációt el tudják végezni. Arról azonban egyelőre nincs információ, hogy pontosan mely intézményeket jelölnék ki erre a célra, mekkora kapacitással rendelkeznek majd ezek az intézmények, és milyen szempontok alapján döntenének majd a betegek továbbirányításáról.

A változás nem azt jelenti, hogy a testsúly többé nem számít a protézisműtéteknél

A magas BMI továbbra is lehet a műtéti kockázat egyik tényezője, a különbség az lehet, hogy erről nem egyetlen előre rögzített határérték alapján születik döntés.

A 2025-ös NEAK-protokoll is eleve többféle ideiglenes kontraindikációt sorolt fel. Ilyen volt például:

  • aktív fertőzés, 
  • bizonyos anatómiai vagy izomerőbeli problémák, 
  • aktív daganatos betegség, 
  • vérhígító szedése 
  • vagy más, nemzetközi protokollokban meghatározott átmeneti ellenjavallat.

A mostani változtatás egy szélesebb, az ortopédiai várólisták csökkentését célzó folyamat része. A kormány nyáron külön miniszteri biztost bízott meg azzal, hogy áttekintse és optimalizálja az ortopédiai-traumatológiai várólistákat, köztük a csípő- és térdprotézis-műtétekét. Ezt a feladatot Zahár Ákos kapta, akinek a munkája a várakozók számának és a várakozási időknek a csökkentésére, valamint az elektív műtétek számának növelésére is kiterjed. 

Hegedűs Zsolt most azt ígérte, hogy az elhízott betegek ortopédiai ellátásának új szabályai egy-két héten belül megváltoznak. Bejelentés tehát már van, a részletek azonban egyelőre még nem ismertek.

A legfrissebb elérhető NEAK-adatok szerint jelenleg több mint 32 ezer beteg vár csípő- vagy térdprotézis-műtétre az állami ellátásban. A NEAK nyilvános várólista-rendszere a két beavatkozást külön is nyilvántartja, a magas BMI-jű betegek számát azonban nem közli külön, így azt nem lehet megmondani, hogy a várakozók közül hányan kerültek a műtéti várólistára vagy várakozó státuszba kifejezetten a testtömegindexük miatt. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu