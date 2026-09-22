Bejelentés már van, új protokoll még nincs: változhat az elhízott betegek protézisműtéteinek szabályozása

Várhatóan egy-két héten belül átalakul az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja – jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az Országgyűlés hétfői ülésén. A változás a 2025 áprilisában hatályba lépett csípő- és térdprotézis-műtétekre vonatkozó NEAK-várólista protokollt érinti.

Hamarosan átalakul az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja/Fotó: Shutterstock

A beteg egyéni állapota nagyobb szerepet kapna

A tervezett új szabályozásban az egészségügyi miniszter szerint nem egy előre meghatározott testtömegindex-határnak kellene eldöntenie, hogy egy beteg megkaphatja-e az elektív csípő- vagy térdprotézis-műtétet. A döntésben nagyobb szerepet kapna a beteg egyéni klinikai állapota, a műtéti kockázat, valamint a sebész és az operatív team szakmai mérlegelése.

„Számomra ez nemcsak szakmai kérdés. Arról is szól, hogy a betegbiztonság mellett megőrizzük az orvosi döntés szabadságát, és ne fosszunk meg valakit egy szükséges beavatkozástól pusztán egyetlen szám alapján”

– írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter.

Tavaly vezették be az új várólista-protokollt

A NEAK 2025. április 1-jén hatályba lépett szabályozása a súlyosan elhízott, túlsúlyos betegek esetében – a dokumentum megfogalmazása szerint, ha a BMI 35-40 felett van – ideiglenes kontraindikációként kezelte az elhízást a csípő- és térdprotézis-műtéteknél.

Fontos azonban, hogy a szabály nem azt jelentette, hogy ezek a betegek automatikusan lekerültek volna a várólistáról.

A NEAK protokollja szerint az ideiglenes kontraindikációval rendelkező beteget is regisztrálni kellett a várólistán. Ha a kontraindikáció miatt a műtétet legalább 14 nappal tovább kellett halasztani az akkor kiadható legkorábbi időpontnál, a beteget „szakmai ok miatt halasztott” státusszal kellett nyilvántartani.

A gyakorlatban így a magas BMI a protézisműtét időzítésének egyik meghatározó akadályává válhatott. A mostani bejelentés ezt a megközelítést változtatná meg.

Hegedűs Zsolt szerint a BMI egy konkrét értékének meghatározása az elektív csípő- és térdprotézis-műtétek várólistájához való hozzáférés feltételeként „abszolút kontraproduktív és diszkriminatív”. A miniszter szerint a magasabb BMI-jű betegek műtétének huzamosabb halasztása súlyos következményekkel járhat.