Nekiment a szakmai szervezet Vitézy Dávidnak és a BKK új vezetőjének – „Most már semmi sem szabhat gátat a biciklisterrornak és a kocsmalobbinak”

Karácsony Gergely főpolgármester szeptember 1-jei hatállyal Bodor Ádámot nevezte ki a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának. Bodor korábban a társaság mobilitási vezérigazgató-helyettese volt, Walter Katalin távozása után pedig megbízottként irányította a BKK-t. A BKK hivatalos közlése szerint az új vezérigazgató 2020 végén, aktív és mikromobilitásért felelős szakértőként csatlakozott a vállalathoz, majd 2021 áprilisától mobilitásfejlesztési igazgatóként dolgozott. Terület- és településfejlesztő, valamint környezetkutató geográfusként végzett, később mérnök-közgazdász diplomát szerzett. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) élesen reagált a hírre, szerintük a BKK az utóbbi időszakban elsősorban a biciklis közlekedést támogató intézkedéseket hozott.

A szervezet azt állította, hogy a BKK az utóbbi időszakban elsősorban a biciklis közlekedést és a vendéglátóhelyeket támogató intézkedéseket hozott, méghozzá politikai utasításra / Fotó: SanjaRS

A VEKE szerint „végleg elesett” a BKK, a biciklisek pártján áll

A VEKE a Facebookon azt írta, hogy Bodor kinevezésével „végleg elesett a BKK”, a főpolgármester pedig kénytelen volt Vitézy Dávid emberét a társaság élére állítani. Az egyesület szerint Bodor megbízott vezetőként két vezérigazgatói pályázati folyamatot is túlélt.

A szervezet a történtek közvetlen előzményeként említette Sághy Andrea humán igazgató, egyben igazgatósági tag állítólagos távozását. A VEKE szerint a vezető a növekvő kézi vezérlés miatt mondott fel, erről azonban sem a Városháza, sem a BKK nem számolt be. Az egyesület ezt az állítást dokumentumokkal nem támasztotta alá, a társaság közleménye pedig nem tért ki rá.

Így most már semmi sem szabhat gátat a biciklisterrornak és a kocsmalobbinak

– fogalmazott a VEKE. A szervezet azt állította, hogy a BKK az utóbbi időszakban elsősorban a kerékpáros közlekedést és a vendéglátóhelyeket támogató intézkedéseket hozott, méghozzá politikai utasításra.

Vitézy Dávid befolyását látják a háttérben

A VEKE ennél is tovább ment, és azt állította, hogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egyre több közlekedési vállalatot irányít közvetlenül. Felsorolásukban a MÁV, a GYSEV, az Országos Közlekedésszervező, a Rosco, a BKK, valamint a BKV autóbusz- és trolibuszágazata is szerepelt.