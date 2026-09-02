Nekiment a szakmai szervezet Vitézy Dávidnak és a BKK új vezetőjének – „Most már semmi sem szabhat gátat a biciklisterrornak és a kocsmalobbinak”
Karácsony Gergely főpolgármester szeptember 1-jei hatállyal Bodor Ádámot nevezte ki a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának. Bodor korábban a társaság mobilitási vezérigazgató-helyettese volt, Walter Katalin távozása után pedig megbízottként irányította a BKK-t. A BKK hivatalos közlése szerint az új vezérigazgató 2020 végén, aktív és mikromobilitásért felelős szakértőként csatlakozott a vállalathoz, majd 2021 áprilisától mobilitásfejlesztési igazgatóként dolgozott. Terület- és településfejlesztő, valamint környezetkutató geográfusként végzett, később mérnök-közgazdász diplomát szerzett. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) élesen reagált a hírre, szerintük a BKK az utóbbi időszakban elsősorban a biciklis közlekedést támogató intézkedéseket hozott.
A VEKE szerint „végleg elesett” a BKK, a biciklisek pártján áll
A VEKE a Facebookon azt írta, hogy Bodor kinevezésével „végleg elesett a BKK”, a főpolgármester pedig kénytelen volt Vitézy Dávid emberét a társaság élére állítani. Az egyesület szerint Bodor megbízott vezetőként két vezérigazgatói pályázati folyamatot is túlélt.
A szervezet a történtek közvetlen előzményeként említette Sághy Andrea humán igazgató, egyben igazgatósági tag állítólagos távozását. A VEKE szerint a vezető a növekvő kézi vezérlés miatt mondott fel, erről azonban sem a Városháza, sem a BKK nem számolt be. Az egyesület ezt az állítást dokumentumokkal nem támasztotta alá, a társaság közleménye pedig nem tért ki rá.
Így most már semmi sem szabhat gátat a biciklisterrornak és a kocsmalobbinak
– fogalmazott a VEKE. A szervezet azt állította, hogy a BKK az utóbbi időszakban elsősorban a kerékpáros közlekedést és a vendéglátóhelyeket támogató intézkedéseket hozott, méghozzá politikai utasításra.
Vitézy Dávid befolyását látják a háttérben
A VEKE ennél is tovább ment, és azt állította, hogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egyre több közlekedési vállalatot irányít közvetlenül. Felsorolásukban a MÁV, a GYSEV, az Országos Közlekedésszervező, a Rosco, a BKK, valamint a BKV autóbusz- és trolibuszágazata is szerepelt.
Az egyesület szerint ezeknél a vállalatoknál nem maradtak önálló, szakmai tekintéllyel rendelkező vezetők, és a döntések egyre inkább központi utasítás alapján születnek. A posztban szereplő minősítések és a kézi vezérlésre vonatkozó állítások a VEKE véleményét tükrözik; a szervezet nem mutatott be olyan bizonyítékot, amely igazolná, hogy Vitézy formálisan vagy közvetlenül irányítaná a felsorolt vállalatokat.
Bodor Ádám kinevezésével ugyanakkor lezárult a BKK élén kialakult átmeneti időszak: a korábbi megbízott vezető immár teljes jogkörű vezérigazgatóként folytathatja a társaság irányítását.