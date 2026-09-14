Nem mindennapi újítást vezet be a BKK – ne lepődjünk meg, ha ezt látjuk a fővárosi megállókban

Mindig friss menetrend, valós idejű járatindulások és aktuális forgalmi információk egyetlen kijelzőn – szeptemberben 61 budapesti megállóban jelennek meg a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) új, digitális menetrendi táblái. A közlekedési vállalat hétfői közleménye szerint a napelemmel, vagy akkumulátorral működő eszközök a hagyományos papír alapú menetrendnél jóval több és frissebb információt adnak az utazóknak.

Két éven át teszteli a BKK az új, digitális menetrendi táblákat / Fotó: Petrók György / BKK

A BKK a tervek szerint két éven át teszteli a modern technológiát, hogy a tapasztalatok alapján dönthessen annak szélesebb körű alkalmazásáról. Közleményükben kiemelték, hogy az évtizedek óta jól ismert papír alapú menetrendnek sok ellensége van: letépik, lefestik, az UV- és napsugárzás miatt fakul, összematricázzák, a lapokat védő plexiket összekarcolják, emellett kevés információ fér rá. Az e-papír viszont ezek közül jó néhányat maga mögött hagyhat. Budapest most kipróbálja, hogyan válhat be a technológia a mindennapi utazásban.

A társaság szeptember 14-én kezdte meg az első e-papír alapú menetrendek telepítését a fővárosban. Ezek a készülékek bárki számára egyszerűen kezelhetők, használatuk egyértelmű. Elsőként a Rákóczi út tengelyén, Zugló vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Astoriánál találkozhatnak velük az utazók. A telepítés szeptember végéig folyamatosan zajlik, a kétéves teszt során összesen 61 megállóban működnek majd ilyen eszközök.

A fejlesztés egyik legnagyobb előnye, hogy a megállóhelyi tájékoztatás gyorsabbá és rugalmasabbá válhat. A jelenlegi menetrendeket és tájékoztatókat ugyanis eddig csak helyszíni munkával lehetett lecserélni, a digitális menetrendi táblák tartalma viszont központilag, online frissíthető. Így egy menetrendváltozás vagy új utazási információ megjelenítéséhez nem szükséges minden alkalommal munkatársakat küldeni az adott megállóba.

Innovál a BKK

Az e-papír technológia azonban nemcsak a hagyományos menetrend digitális változata, hanem az eszközök a megállót érintő járatok valós idejű indulásait, valamint az aktuális forgalmi információkat és zavarokat is megjelenítik, ezért funkciójukat tekintve egyfajta „mini FUTÁR-kijelzőként” is működnek.