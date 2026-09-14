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Nem mindennapi újítást vezet be a BKK – ne lepődjünk meg, ha ezt látjuk a fővárosi megállókban

Jönnek a digitális menetrendi táblák a budapesti buszmegállókba. Az új megoldást két éven keresztül teszteli majd a BKK.
VG
2026.09.14., 15:57

Mindig friss menetrend, valós idejű járatindulások és aktuális forgalmi információk egyetlen kijelzőn – szeptemberben 61 budapesti megállóban jelennek meg a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) új, digitális menetrendi táblái. A közlekedési vállalat hétfői közleménye szerint a napelemmel, vagy akkumulátorral működő eszközök a hagyományos papír alapú menetrendnél jóval több és frissebb információt adnak az utazóknak.

BKK közlekedés Budapest digitális menetrendi táblák
Két éven át teszteli a BKK az új, digitális menetrendi táblákat / Fotó: Petrók György / BKK

A BKK a tervek szerint két éven át teszteli a modern technológiát, hogy a tapasztalatok alapján dönthessen annak szélesebb körű alkalmazásáról. Közleményükben kiemelték, hogy az évtizedek óta jól ismert papír alapú menetrendnek sok ellensége van: letépik, lefestik, az UV- és napsugárzás miatt fakul, összematricázzák, a lapokat védő plexiket összekarcolják, emellett kevés információ fér rá. Az e-papír viszont ezek közül jó néhányat maga mögött hagyhat. Budapest most kipróbálja, hogyan válhat be a technológia a mindennapi utazásban.

A társaság szeptember 14-én kezdte meg az első e-papír alapú menetrendek telepítését a fővárosban. Ezek a készülékek bárki számára egyszerűen kezelhetők, használatuk egyértelmű. Elsőként a Rákóczi út tengelyén, Zugló vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Astoriánál találkozhatnak velük az utazók. A telepítés szeptember végéig folyamatosan zajlik, a kétéves teszt során összesen 61 megállóban működnek majd ilyen eszközök.

A fejlesztés egyik legnagyobb előnye, hogy a megállóhelyi tájékoztatás gyorsabbá és rugalmasabbá válhat. A jelenlegi menetrendeket és tájékoztatókat ugyanis eddig csak helyszíni munkával lehetett lecserélni, a digitális menetrendi táblák tartalma viszont központilag, online frissíthető. Így egy menetrendváltozás vagy új utazási információ megjelenítéséhez nem szükséges minden alkalommal munkatársakat küldeni az adott megállóba.

Innovál a BKK

Az e-papír technológia azonban nemcsak a hagyományos menetrend digitális változata, hanem az eszközök a megállót érintő járatok valós idejű indulásait, valamint az aktuális forgalmi információkat és zavarokat is megjelenítik, ezért funkciójukat tekintve egyfajta „mini FUTÁR-kijelzőként” is működnek.

A BKK ügyfelei a kijelzőn található gombok segítségével lapozhatnak a különböző információk között. A megállókban megszokott információk tehát nem tűnnek el, a cél az, hogy az olykor több különálló tájékoztatóból álló „táblaerdő” helyett egyetlen, egységes digitális felületen legyenek elérhetők.
Az e-papír technológia különlegessége a rendkívül alacsony energiaigény. A fekete-fehér kijelző nagy kontrasztú, jól olvasható, miközben kevés energiát fogyaszt. A digitális menetrendi táblák napelemmel, vagy tölthető akkumulátorral működnek, ezért nincs szükség arra, hogy a telepítésükhöz elektromos hálózatot építsenek ki. Ez jelentősen bővítheti azoknak a megállóknak a körét, ahol a jövőben digitális, valós idejű utastájékoztatás jelenhet meg.

A vállalat szerint a megoldás környezetvédelmi és üzemeltetési szempontból is előrelépést jelenthet, hiszen kevesebb menetrendi hirdetményre, nyomtatásra és kevesebb helyszíni kiszállásra lehet szükség.

Hangsúlyozták, hogy a most kezdődő kétéves tesztidőszak fontos eleme az akadálymentes utastájékoztatás. A BKK szakemberei az eszközök kihelyezésekor figyelnek arra, hogy a kerekesszékesek is kényelmesen tudják használni. A látássérült utasok távirányító segítségével felolvastathatják az eszközzel a következő járatok indulását és az aktuális forgalmi információkat. Ezzel olyan megállókban is elérhetővé válhat a valós idejű hangos tájékoztatás, ahol jelenleg nincs FUTÁR-kijelző.

Minden kerületben lesznek digitális táblák

A digitális menetrendi táblákat a BKK távolról is felügyelheti, az eszközök pedig rongálás- és elmozdulásérzékeléssel rendelkeznek. Ha egy kijelzőt elmozdítanak, a rendszer azonnal riasztást küld a központba.

Fontos megjegyezni, hogy a BKK nem egyetlen megoldás mellett kötelezi el magát, a kétéves kísérleti program során két gyártó e-papír technológiáját hasonlítja össze. A magyar HC Linear kijelzői mellett a brit Papercast eszközei is megjelennek a fővárosban. Utóbbi technológiájával többek között Londonban, Ostravában és Los Angelesben is találkozhatnak az utazók.

A szakemberek a helyszíneket úgy választották ki, hogy Budapest mind a 23 kerületébe kerüljön digitális menetrendi tábla. Lesznek olyan megállópárok is, ahol a két gyártó eszközeit hasonló körülmények között, lényegében azonos utaskör használhatja. A következő két évben a BKK többek között az eszközök olvashatóságát, megbízhatóságát, energiaellátását, időjárásállóságát és kezelhetőségét vizsgálja.

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