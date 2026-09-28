Ez eldőlt: az oroszok után újabb ország hozza ide filléres boltját, a magyarok kedvenc láncai kapnak most kihívót – már idén lehet náluk vásárolni

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Első magyarországi üzletének megnyitására készül a MR. D.I.Y. kiskereskedelmi lánc, az egység kialakításának munkálatai már zajlanak a KÖKI Bevásárlóközpontban. Pontos nyitási dátum még nincs, de a nagy, malajziai alapítású boltlánc itteni piacra lépésével az a kiskereskedelmi paletta színesedik, amelyen a TEDi és a Kik is mozog, de a lakberendezési tematika mellett a MR. D.I.Y. még a Jyskkel is konkurálhat.
Juhász Péter
2026.09.28, 10:08
Frissítve: 2026.09.28, 10:31

A KÖKI Bevásárlóközpontban már zajlanak az első magyarországi MR. D.I.Y. üzlet kialakításának munkálatai. A nyitás pontos időpontját egyelőre nem jelentette be a vállalat, az üzlet helyszínén azonban már megjelentek a boltlánc arculati elemei, és a kihelyezett molinó alapján munkatársakat is keresnek. A malajziai hátterű kiskereskedelmi lánc belépésével új szereplő jelenik meg azon a magyar piaci szegmensben, amelyben többek között a TEDi és a KiK van jelen, miközben bizonyos termékkategóriákban a Jysk is konkurenciát jelenthet.

A MR. D.I.Y. képében új boltlánc érkezik Magyarországra, a KÖKI Bevásárlóközpontban már zajlik az üzlet kialakítása
A KÖKI Bevásárlóközpontban nyitja meg magyarországi boltját a MR. D.I.Y., a malajziai alapítású boltlánc
Fotó:  Világgazdaság

Közép-európai terjeszkedésbe kezdett a malajziai boltlánc

A malajziai központú MR. D.I.Y. az elmúlt időszakban megkezdte európai, ezen belül közép- és kelet-európai terjeszkedését. A vállalat európai piacra lépésének fontos állomása Spanyolország és Lengyelország volt, majd a cég Magyarországot, Romániát és Csehországot is megjelölte következő célpontjai között.

Leo Gan, a MR. D.I.Y. operatív igazgatója korábban közösségi oldalán számolt be a terjeszkedési tervekről. Romániában már márciusban megnyitotta első üzletét a vállalat, erről a Világgazdaság oldalán ebben a cikkben számoltunk be.

Magyarországon a budapesti KÖKI Bevásárlóközpont lesz a lánc első üzletének helyszíne.

Nem eldugott barkácsboltban gondolkodik a malajzikai menedzsment

A 2005-ben Kuala Lumpurban alapított MR. D.I.Y. az elmúlt két évtizedben jelentős nemzetközi kiskereskedelmi lánccá nőtt. Első üzletét a Jalan Tuanku Abdul Rahmanon nyitotta meg, majd a vállalat fokozatosan bővítette hálózatát.

A cég saját bemutatása alapján az MR. D.I.Y. nem hagyományos értelemben vett barkácsáruházként működik. 

Az üzletek az egyszerűbb otthoni fejlesztési és karbantartási munkák elvégzéséhez megfelelő eszközök mellett számos életmód- és háztartási, valamint lakberendezési terméket is kínálnak.

Egy átlagos üzletük mintegy 900 négyzetméteres, a malajziai hálózat pedig már 1500 üzletből áll.

A boltokban jellemzően 15-17 ezer különböző termék közül lehet választani. A magyar piacra szánt kínálatban várhatóan az alábbi kategóriák szerepelnek:

  • barkácsfelszerelések,
  • háztartási eszközök,
  • lakberendezési és dekorációs termékek,
  • villamossági cikkek,
  • írószerek,
  • sporteszközök,
  • játékok.

A választék így egyszerre célozza 

az otthoni használatra szánt termékeket, a lakberendezést és a kisebb barkácsmunkákhoz szükséges eszközöket. Ez részben átfedést jelenthet a Magyarországon már működő, széles termékkínálatú diszkontláncok választékával.

Már 1610 üzletnél jár a csoport

A vállalat legfrissebb pénzügyi adatai alapján az MR. D.I.Y. továbbra is gyorsan bővíti üzlethálózatát.

2026 első felében a csoport bevétele 2,63 milliárd maláj ringgitre (MYR), azaz mintegy 207,59 milliárd forintra emelkedett a korábbi 2,47 milliárd MYR-ről. 

A növekedéshez az üzlethálózat 7,2 százalékos bővülése is hozzájárult: a vállalatnak világszerte már 1610 üzlete működött.

A profitnál ugyanakkor már kevésbé kedvező kép rajzolódik ki. A második negyedév nettó eredménye 134,40 millió MYR volt, szemben az egy évvel korábbi azonos időszakban elért 158,58 millió MYR-rel. Az első félév egészében a nettó profit 326,43 millió MYR-t tett ki.

A társaság közben jelentős osztalékot is bejelentett: az első félévre összesen 464,4 millió MYR kifizetéséről döntöttek. Ez a nettó profit 142,3 százalékának felel meg.

A vállalat által közzétett felvétel egy malajaziai üzletük belső teréről, MR. D.I.Y.
A vállalat által közzétett felvétel egy malajaziai üzletük belső teréről
Fotó: MR. D.I.Y.

Tavaly hozták létre a magyar céget

A magyarországi működés részleteiről egyelőre kevés információ áll rendelkezésre. A cégadatok szerint a hazai leányvállalatot 2025 nyarán jegyezték be, a társaságnak két ügyvezetője van, akik külföldi lakcímmel szerepelnek a nyilvántartásban.

A magyarországi cégképviseletet egy ügyvédi iroda látja el, a vállalkozás főtevékenysége pedig az „iparcikk jellegű kiskereskedelem”.

A KÖKI-ben már látható molinó alapján a vállalat megkezdte a magyarországi munkaerő toborzását is.

A nyitási dátum tehát még nem ismert, az azonban már látszik, hogy a MR. D.I.Y. magyarországi megjelenése nem egyszerűen egy újabb üzlet megjelenését jelenti: egy olyan, több mint ezer üzletes nemzetközi lánc lép be a piacra, amely Európában is gyors terjeszkedésbe kezdett.

Cikkünk címlapi képe illusztráció / forrás: Shutterstock

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