Ez eldőlt: az oroszok után újabb ország hozza ide filléres boltját, a magyarok kedvenc láncai kapnak most kihívót – már idén lehet náluk vásárolni

A KÖKI Bevásárlóközpontban már zajlanak az első magyarországi MR. D.I.Y. üzlet kialakításának munkálatai. A nyitás pontos időpontját egyelőre nem jelentette be a vállalat, az üzlet helyszínén azonban már megjelentek a boltlánc arculati elemei, és a kihelyezett molinó alapján munkatársakat is keresnek. A malajziai hátterű kiskereskedelmi lánc belépésével új szereplő jelenik meg azon a magyar piaci szegmensben, amelyben többek között a TEDi és a KiK van jelen, miközben bizonyos termékkategóriákban a Jysk is konkurenciát jelenthet.

A KÖKI Bevásárlóközpontban nyitja meg magyarországi boltját a MR. D.I.Y., a malajziai alapítású boltlánc

Fotó: Világgazdaság

Közép-európai terjeszkedésbe kezdett a malajziai boltlánc

A malajziai központú MR. D.I.Y. az elmúlt időszakban megkezdte európai, ezen belül közép- és kelet-európai terjeszkedését. A vállalat európai piacra lépésének fontos állomása Spanyolország és Lengyelország volt, majd a cég Magyarországot, Romániát és Csehországot is megjelölte következő célpontjai között.

Leo Gan, a MR. D.I.Y. operatív igazgatója korábban közösségi oldalán számolt be a terjeszkedési tervekről. Romániában már márciusban megnyitotta első üzletét a vállalat, erről a Világgazdaság oldalán ebben a cikkben számoltunk be.

Magyarországon a budapesti KÖKI Bevásárlóközpont lesz a lánc első üzletének helyszíne.

Nem eldugott barkácsboltban gondolkodik a malajzikai menedzsment

A 2005-ben Kuala Lumpurban alapított MR. D.I.Y. az elmúlt két évtizedben jelentős nemzetközi kiskereskedelmi lánccá nőtt. Első üzletét a Jalan Tuanku Abdul Rahmanon nyitotta meg, majd a vállalat fokozatosan bővítette hálózatát.

A cég saját bemutatása alapján az MR. D.I.Y. nem hagyományos értelemben vett barkácsáruházként működik.

Az üzletek az egyszerűbb otthoni fejlesztési és karbantartási munkák elvégzéséhez megfelelő eszközök mellett számos életmód- és háztartási, valamint lakberendezési terméket is kínálnak.

Egy átlagos üzletük mintegy 900 négyzetméteres, a malajziai hálózat pedig már 1500 üzletből áll.

A boltokban jellemzően 15-17 ezer különböző termék közül lehet választani. A magyar piacra szánt kínálatban várhatóan az alábbi kategóriák szerepelnek:

barkácsfelszerelések,

háztartási eszközök,

lakberendezési és dekorációs termékek,

villamossági cikkek,

írószerek,

sporteszközök,

játékok.

A választék így egyszerre célozza