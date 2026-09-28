Ez eldőlt: az oroszok után újabb ország hozza ide filléres boltját, a magyarok kedvenc láncai kapnak most kihívót – már idén lehet náluk vásárolni
A KÖKI Bevásárlóközpontban már zajlanak az első magyarországi MR. D.I.Y. üzlet kialakításának munkálatai. A nyitás pontos időpontját egyelőre nem jelentette be a vállalat, az üzlet helyszínén azonban már megjelentek a boltlánc arculati elemei, és a kihelyezett molinó alapján munkatársakat is keresnek. A malajziai hátterű kiskereskedelmi lánc belépésével új szereplő jelenik meg azon a magyar piaci szegmensben, amelyben többek között a TEDi és a KiK van jelen, miközben bizonyos termékkategóriákban a Jysk is konkurenciát jelenthet.
Közép-európai terjeszkedésbe kezdett a malajziai boltlánc
A malajziai központú MR. D.I.Y. az elmúlt időszakban megkezdte európai, ezen belül közép- és kelet-európai terjeszkedését. A vállalat európai piacra lépésének fontos állomása Spanyolország és Lengyelország volt, majd a cég Magyarországot, Romániát és Csehországot is megjelölte következő célpontjai között.
Leo Gan, a MR. D.I.Y. operatív igazgatója korábban közösségi oldalán számolt be a terjeszkedési tervekről. Romániában már márciusban megnyitotta első üzletét a vállalat, erről a Világgazdaság oldalán ebben a cikkben számoltunk be.
Magyarországon a budapesti KÖKI Bevásárlóközpont lesz a lánc első üzletének helyszíne.
Nem eldugott barkácsboltban gondolkodik a malajzikai menedzsment
A 2005-ben Kuala Lumpurban alapított MR. D.I.Y. az elmúlt két évtizedben jelentős nemzetközi kiskereskedelmi lánccá nőtt. Első üzletét a Jalan Tuanku Abdul Rahmanon nyitotta meg, majd a vállalat fokozatosan bővítette hálózatát.
A cég saját bemutatása alapján az MR. D.I.Y. nem hagyományos értelemben vett barkácsáruházként működik.
Az üzletek az egyszerűbb otthoni fejlesztési és karbantartási munkák elvégzéséhez megfelelő eszközök mellett számos életmód- és háztartási, valamint lakberendezési terméket is kínálnak.
Egy átlagos üzletük mintegy 900 négyzetméteres, a malajziai hálózat pedig már 1500 üzletből áll.
A boltokban jellemzően 15-17 ezer különböző termék közül lehet választani. A magyar piacra szánt kínálatban várhatóan az alábbi kategóriák szerepelnek:
- barkácsfelszerelések,
- háztartási eszközök,
- lakberendezési és dekorációs termékek,
- villamossági cikkek,
- írószerek,
- sporteszközök,
- játékok.
A választék így egyszerre célozza
az otthoni használatra szánt termékeket, a lakberendezést és a kisebb barkácsmunkákhoz szükséges eszközöket. Ez részben átfedést jelenthet a Magyarországon már működő, széles termékkínálatú diszkontláncok választékával.
Már 1610 üzletnél jár a csoport
A vállalat legfrissebb pénzügyi adatai alapján az MR. D.I.Y. továbbra is gyorsan bővíti üzlethálózatát.
2026 első felében a csoport bevétele 2,63 milliárd maláj ringgitre (MYR), azaz mintegy 207,59 milliárd forintra emelkedett a korábbi 2,47 milliárd MYR-ről.
A növekedéshez az üzlethálózat 7,2 százalékos bővülése is hozzájárult: a vállalatnak világszerte már 1610 üzlete működött.
A profitnál ugyanakkor már kevésbé kedvező kép rajzolódik ki. A második negyedév nettó eredménye 134,40 millió MYR volt, szemben az egy évvel korábbi azonos időszakban elért 158,58 millió MYR-rel. Az első félév egészében a nettó profit 326,43 millió MYR-t tett ki.
A társaság közben jelentős osztalékot is bejelentett: az első félévre összesen 464,4 millió MYR kifizetéséről döntöttek. Ez a nettó profit 142,3 százalékának felel meg.
Tavaly hozták létre a magyar céget
A magyarországi működés részleteiről egyelőre kevés információ áll rendelkezésre. A cégadatok szerint a hazai leányvállalatot 2025 nyarán jegyezték be, a társaságnak két ügyvezetője van, akik külföldi lakcímmel szerepelnek a nyilvántartásban.
A magyarországi cégképviseletet egy ügyvédi iroda látja el, a vállalkozás főtevékenysége pedig az „iparcikk jellegű kiskereskedelem”.
A KÖKI-ben már látható molinó alapján a vállalat megkezdte a magyarországi munkaerő toborzását is.
A nyitási dátum tehát még nem ismert, az azonban már látszik, hogy a MR. D.I.Y. magyarországi megjelenése nem egyszerűen egy újabb üzlet megjelenését jelenti: egy olyan, több mint ezer üzletes nemzetközi lánc lép be a piacra, amely Európában is gyors terjeszkedésbe kezdett.
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