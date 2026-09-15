Ez a Tisza-kormány első torzója: fotógaléria mutatja a félbehagyott történelmi építkezést, így néz most ki Magyarország legszebb öröksége – Vitézy Dávid kezében a Budai Várpalota sorsa
Túlzás nélkül magyarok tömegeit sokkolta a hír, hogy a budai várpalota historikus újjáépítéséről visszavonta a kóser pecsétet a Tisza-kormány. Ennek első, tényszerű jele, hogy a Budai Várpalota történelmi értékű rekonstrukciója leáll.
A Világgazdaság hétfőn hozta nyilvánosságra, hogy a Tisza-kormány leállítja a Budai Várpalota felújítását, a kivitelezőnek pedig szeptember végéig le kell vonulnia. Lapunk információját a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) megerősítette és részletesebb indoklást fűzött mellé.
A kivitelező cég – ez a Mészáros Lőrint érdekeltségébe sorolt ZÁÉV Építőipari Zrt. – két hét határidőt kapott arra, hogy átadja az építési területet. Ez a gyakorlatban szeptember 30.
Leállítják a Budai Várpalota újjáépítését
A Vitézy Dávid vezette tárca a lapunk megeresésére jelentette be, hogy az építkezés valóban leáll. Mint beszámoltak, a Tisza-kormány június végén rendelte el a Nemzeti Hauszmann Program és a Budavári Palotanegyed megújítását célzó beruházások teljes körű felülvizsgálatát. A vizsgálat kiterjed
- a folyamatban lévő fejlesztésekre,
- a vállalkozási szerződésekre,
- az engedélyezési és kivitelezési struktúrákra,
- valamint az elkészült és készülő épületek jövőbeni hasznosítására is.
A felülvizsgálat kormányhatározatban rögzített határideje 2026. szeptember 30., a munka jelenleg is folyamatban van – hívták fel a figyelmet. Tehát az, hogy mi lesz a Nemzeti Hauszmann Program és a Budavári Palotanegyed megújítását célzó projekt sorsa, a következő napokban dőlhet el.
Az viszont már tény, hogy a Budavári Palota „A” szárnyának kivitelezése nem folytatódik. A KBM külön felhívta rá a figyelmet, hogy azt a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó kivitelező végzi.
Az előző kormány ugyanakkor úgy kötött szerződést, hogy a beruházáshoz szükséges fedezetet nem biztosította, emiatt a kivitelező akadályközlést jelentett még tavaly, az előző kormányzat idején, amit az el is fogadott
– állította a tárca, majd rámutatot, hogy a jelenlegi megrendelés egyébként rövidesen kifut. Tehát a KBM megítélése szerint valójában nem az új kormány állítja le a beruházást: az előző kormány eleve olyan szerződést kötött és olyan helyzetet teremtett, ami a fenti folyamatokat eredményezte.
Arra viszont nem tért ki, hogy a Tisza-kormány, miért nem biztosít fedezetet a beruházás folytatásához. A Nemzeti Hauszmann Program egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a Budavári Palota ismét azt az arcát mutassa, amelyet fénykorában, a 19–20. század fordulóján láthattak az ide látogatók.
Ez az első torzó a Tisza-kormány alatt
Ennek szellemében az északi szárny visszanyeri eredeti tömegét, gazdagon díszített homlokzatát és a hajdani mozgalmas tetőzetet. Az épület újra átjárhatóvá válik a Szent György tér és a Hunyadi udvar között, belső terei közül pedig újjászületik a vesztibül, a fedett belső udvar, a ruhatár előcsarnoka, valamint a Munkácsy-terem is.
Legalábbis ez volt eddig a terv, hogy mi következik most, az teljesen bizonytalan.
A tárca annyit közölt, hogy a beruházás folytatására új közbeszerzést fognak kiírni. Hogy ez mikor esedékes, nem derült ki, az viszont igen, hogy ez már abban az új intézményi modellben történik meg, amelynek kialakításáról szóló javaslat jelenleg is az Országgyűlés előtt van.
A célunk ugyanakkor a jövőben is, hogy a Budai Vár kiemelkedő történeti és kulturális értékeinek megőrzése mellett minden folyamatban lévő és tervezett beruházás esetében megvizsgáljuk annak költségeit, indokoltságát, jövőbeni funkcióját és azt is, hogy miként szolgálhatja a lehető legjobban a közérdeket és a Budai Vár nyilvános hozzáférhetőségét – zárult a Közlekedési és Beruházási Minisztérium válasza.
A fejleményekre széles körben reagált a magyar építész szakma, illetve a területtel foglalkozó nyilvánosság. Zsuppán András újságíró úgy kommentált a közösségi oldalán, hogy
ez a lépés első látásra eléggé ellentétes azzal a választások utáni ígérettel, hogy torzókat nem hagynak a Várban.
Arra egy ideje már nem nagyon lehetett számítani, hogy a Királyi Palota teljes műemléki felújítása folytatódhat, nem is kellett volna ezzel kapkodni, de azért az nagyon meglepő, hogy hirtelen még a félkész "A" épület befejezése is bizonytalanná vált. Végtelenül szomorú lenne, ha ezzel örökre elúszna az esélye annak, hogy az egyik legfontosabb magyar műemlék, a magyar nemzet egyik alapvető történelmi jelképe méltó állapotba kerüljön – mutatott rá.
Fotógalérián a Budai Vár újjáépítése: félkész marad a történelmi rekonstrukció?
A Budai Várban zajló építkezés jelen állapotát a Világgazdaság fotóriportere, Havran Zoltán örökítette meg 2026. szeptember 15-én. A képgaléria segít megérteni, milyen munkálatok zajlanak Magyarország talán legszebb épített helyszínén és azt is közelebb hozza, mit jelent majd és mit jelentene a munkálatok leállítása.
Egyelőre az biztos, hogy a Budai Várpalota kivitelezése véget ér. Hogy a többi projekt sorsa, hogyan alakul, az egybehangzó vélemények szerint Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kezében van.
Fotógalériánk az alábbi fényképre kattintva nyílik meg.