Ez a Tisza-kormány első torzója: fotógaléria mutatja a félbehagyott történelmi építkezést, így néz most ki Magyarország legszebb öröksége – Vitézy Dávid kezében a Budai Várpalota sorsa

Túlzás nélkül magyarok tömegeit sokkolta a hír, hogy a budai várpalota historikus újjáépítéséről visszavonta a kóser pecsétet a Tisza-kormány. Ennek első, tényszerű jele, hogy a Budai Várpalota történelmi értékű rekonstrukciója leáll.

Ez a Tisza-kormány első torzója: fotógalérián mutatjuk a félbehagyott történelmi építkezést a budai várban / Fotó: Havran Zoltán, Világgazdaság

A Világgazdaság hétfőn hozta nyilvánosságra, hogy a Tisza-kormány leállítja a Budai Várpalota felújítását, a kivitelezőnek pedig szeptember végéig le kell vonulnia. Lapunk információját a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) megerősítette és részletesebb indoklást fűzött mellé.

A kivitelező cég – ez a Mészáros Lőrint érdekeltségébe sorolt ZÁÉV Építőipari Zrt. – két hét határidőt kapott arra, hogy átadja az építési területet. Ez a gyakorlatban szeptember 30.

Leállítják a Budai Várpalota újjáépítését

A Vitézy Dávid vezette tárca a lapunk megeresésére jelentette be, hogy az építkezés valóban leáll. Mint beszámoltak, a Tisza-kormány június végén rendelte el a Nemzeti Hauszmann Program és a Budavári Palotanegyed megújítását célzó beruházások teljes körű felülvizsgálatát. A vizsgálat kiterjed

a folyamatban lévő fejlesztésekre,

a vállalkozási szerződésekre,

az engedélyezési és kivitelezési struktúrákra,

valamint az elkészült és készülő épületek jövőbeni hasznosítására is.

A felülvizsgálat kormányhatározatban rögzített határideje 2026. szeptember 30., a munka jelenleg is folyamatban van – hívták fel a figyelmet. Tehát az, hogy mi lesz a Nemzeti Hauszmann Program és a Budavári Palotanegyed megújítását célzó projekt sorsa, a következő napokban dőlhet el.

Az viszont már tény, hogy a Budavári Palota „A” szárnyának kivitelezése nem folytatódik. A KBM külön felhívta rá a figyelmet, hogy azt a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó kivitelező végzi.

Az előző kormány ugyanakkor úgy kötött szerződést, hogy a beruházáshoz szükséges fedezetet nem biztosította, emiatt a kivitelező akadályközlést jelentett még tavaly, az előző kormányzat idején, amit az el is fogadott

– állította a tárca, majd rámutatot, hogy a jelenlegi megrendelés egyébként rövidesen kifut. Tehát a KBM megítélése szerint valójában nem az új kormány állítja le a beruházást: az előző kormány eleve olyan szerződést kötött és olyan helyzetet teremtett, ami a fenti folyamatokat eredményezte.