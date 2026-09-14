Deviza
EUR/HUF365,1 +0,37% USD/HUF315,76 +0,63% GBP/HUF426,44 +0,51% CHF/HUF387,15 +0,77% PLN/HUF84,15 +0,05% RON/HUF69,46 +0,31% CZK/HUF15,04 +0,18% EUR/HUF365,1 +0,37% USD/HUF315,76 +0,63% GBP/HUF426,44 +0,51% CHF/HUF387,15 +0,77% PLN/HUF84,15 +0,05% RON/HUF69,46 +0,31% CZK/HUF15,04 +0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX151 724,51 -0,52% MTELEKOM2 552 +0,16% MOL5 365 -0,28% OTP46 450 -1,17% RICHTER12 560 +0,24% OPUS293 +1,38% ANY6 400 -1,39% AUTOWALLIS126,5 -0,78% WABERERS4 290 -1,15% BUMIX9 215,97 -0,23% CETOP5 029,18 -0,99% CETOP NTR3 233,92 -0,98% BUX151 724,51 -0,52% MTELEKOM2 552 +0,16% MOL5 365 -0,28% OTP46 450 -1,17% RICHTER12 560 +0,24% OPUS293 +1,38% ANY6 400 -1,39% AUTOWALLIS126,5 -0,78% WABERERS4 290 -1,15% BUMIX9 215,97 -0,23% CETOP5 029,18 -0,99% CETOP NTR3 233,92 -0,98%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Nemzeti Hauszmann Program
Mészáros Csoport
Budai Vár
várpalota
Tisza-kormány
építkezés
Budai Várnegyed
Vitézy Dávid

Hivatalos: a Tisza-kormány leállítja a budai várpalota történelmi újjáépítését, Mészáros Lőrinc újabb cégével szakítanak – azonnal megszólaltak Vitézy Dávidék

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Világgazdaságnak magyarázta el, szerinte mi vezetett idáig. A budai várpalota Magyarország egyik legfontosabb történelmi öröksége, ezért sem mindegy, mi lesz a sorsa. Ennek a felújítása ugyanis részben már elkezdődött, most viszont biztossá vált, hogy Magyar Péterék felfüggesztik. Vitézy Dávidék szerint az okok kialakulása a korábbi kormányzati ciklusra tehető, ugyanakkor lapunk úgy tudja, a miniszter finoman szólva sem támogató a Fidesz által megkezdett beruházással.
VG
2026.09.14., 17:45
Fotó: Nemzeti Hauszmann Program / Facebook

A Tisza-kormány leállítja a budai várpalota felújítását, a kivitelezőnek szeptember végéig le kell vonulnai a területről – értesült a Világgazdaság az ügyre rálátó forrástól. Lapunk információját a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) megerősítette és részletesebb indoklást fűzött mellé.

budai várpalota, Budavári Palota „A” szárny
Hivatalos: a Tisza-kormány leállítja a budai várpalota történelmi újjáépítését, Mészáros Lőrinc újabb cégével szakítanak Vitézy Dávidék / Fotó: Nemzeti Hauszmann Program / Facebook

A döntésről szóló információ egyébként a nap folyamán több helyre is kiszivárgott. Így például Tasnádi György építész a közösségi oldalán arról számolt be, hogy 

kiszivárgott, mert ez szivárog, mint a szennyvíz, viharszerű gyorsasággal terjed a hír: a mai napon leállították a Budavári Palota "A" épületének rekonstrukcióját.

Ő szintén úgy értesült, hogy a kivitelező cég – ez a Mészáros Lőrint érdekeltségébe sorolt ZÁÉV Építőipari Zrt. – két hét határidőt kapott arra, hogy levonuljon az épületről. Az időpont megegyezik a lapunk által megismert szeptember 30-i dátummal.

Tasnádi György viszont hozzátette, hogy tudomása szerint még azt sem sikerült elérni, hogy az épületet beázásmentes állapotba hozzák. "Jön az esős ősz, majd a fagyos tél" – jegyezte meg. Szerinte a sok-sok gyönyörű szobrászati munka szinte mind készen várja, hogy beépítsék.

  • Készen van a szobrok zöme,
  • a csodás kovácsoltvas kapu,
  • a díszműbádogos munkák fődarabjai.

Ezek a raktárakban maradnak. Még a palafedést sem engedik elkészíteni, hogy az védje mindazt, ami eddig elkészült – sorolta. "Könyörgöm, valaki cáfolja ezt hiteles források alapján, mert ha ez igaz, elhányom magamat.

Mi értelme van egy ilyen nagyértékű épületet olyan helyzetben hagyni, hogy pusztuljon, hogy eméssze el az enyészet? Mit vétett a magyar kultúra, hogy a nemesen szép emlékei ellen ilyen nagy erőkkel lépnek fel?

Mitől tűnik oly sokaknak veszedelmes emléknek a századforduló gazdag építészete? Cáfoljátok, hogy ne kelljen keserűt köpnöm! – zárta bejegyzését.

Hivatalos: a Tisza-kormány leállítja a budai várpalota történelmi újjáépítését

Tasnádi György, valamint a budai várnegyed történelmi rekonstrukcióját figyelemmel követők számára nem cáfolat, hanem megerősítést érkezett. Méghozzá hivatalos, azt a Tisza-kormány kulcsminisztériuma, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium jegyzi. A Vitézy Dávid vezette tárca a Világgazdaság megeresésére jelentette be, hogy az építkezés valóban leáll.

Mint beszámoltak, a kormány június végén rendelte el a Nemzeti Hauszmann Program és a Budavári Palotanegyed megújítását célzó beruházások teljes körű felülvizsgálatát. A vizsgálat kiterjed

  1. a folyamatban lévő fejlesztésekre,
  2. a vállalkozási szerződésekre,
  3. az engedélyezési és kivitelezési struktúrákra,
  4. valamint az elkészült és készülő épületek jövőbeni hasznosítására is.

A felülvizsgálat kormányhatározatban rögzített határideje 2026. szeptember 30., a munka jelenleg is folyamatban van – hívták fel a figyelmet. Tehát az, hogy mi lesz a Nemzeti Hauszmann Program és a Budavári Palotanegyed megújítását célzó projekt sorsa, a következő napokban dőlhet el.

Az viszont már tény, hogy a Budavári Palota „A” szárnyának kivitelezése nem folytatódik. A KBM külön felhívta rá a figyelmet, hogy azt a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó kivitelező végzi.

Az előző kormány ugyanakkor úgy kötött szerződést, hogy a beruházáshoz szükséges fedezetet nem biztosította, emiatt a kivitelező akadályközlést jelentett még tavaly, az előző kormányzat idején, amit az el is fogadott

– állította a tárca, majd rámutatot, hogy a jelenlegi megrendelés egyébként rövidesen kifut.

Tehát valójában nem az új kormány állítja le a beruházást: az előző kormány eleve olyan szerződést kötött és olyan helyzetet teremtett, ami a fenti folyamatokat eredményezte – magyarázta Vitézy Dávid minisztériuma. Arra viszont nem tért ki, hogy a Tisza-kormány, miért nem biztosít fedezetet a beruházás folytatásához. Ennek oka lapunk információ szerint egyébként az lehet, hogy a miniszter finoman szólva sem támogatja a Nemzeti Hauszmann Programot, pláne nem a jelenlegi formájában.

Pedig a Nemzeti Hauszmann Program egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a Budavári Palota ismét azt az arcát mutassa, amelyet fénykorában, a 19–20. század fordulóján láthattak az ide látogatók. Ennek szellemében az északi szárny visszanyeri eredeti tömegét, gazdagon díszített homlokzatát és a hajdani mozgalmas tetőzetet. Az épület újra átjárhatóvá válik a Szent György tér és a Hunyadi udvar között, belső terei közül pedig újjászületik a vesztibül, a fedett belső udvar, a ruhatár előcsarnoka, valamint a Munkácsy-terem is.

Legalábbis ez volt eddig a terv, hogy mi következik most, az teljesen bizonytalan.

A tárca annyit közölt, hogy a beruházás folytatására új közbeszerzést fognak kiírni. Hogy ez mikor esedékes, nem derült ki, az viszont igen, hogy ez már abban az új intézményi modellben történik meg, amelynek kialakításáról szóló javaslat jelenleg is az Országgyűlés előtt van.

A célunk ugyanakkor a jövőben is, hogy a Budai Vár kiemelkedő történeti és kulturális értékeinek megőrzése mellett minden folyamatban lévő és tervezett beruházás esetében megvizsgáljuk annak költségeit, indokoltságát, jövőbeni funkcióját és azt is, hogy miként szolgálhatja a lehető legjobban a közérdeket és a Budai Vár nyilvános hozzáférhetőségét – zárult a Közlekedési és Beruházási Minisztérium válasza.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Mészáros Csoport

Hivatalos: a Tisza-kormány leállítja a budai várpalota történelmi újjáépítését, Mészáros Lőrinc újabb cégével szakítanak – azonnal megszólaltak Vitézy Dávidék

A KBM a Világgazdaságnak magyarázta el, szerinte mi vezetett idáig.
2 perc
gázolaj

Borotvaélen a hazai üzemanyagegyensúly, országok sora versenyez az importért

És még csak most jön az európai finomítók karbantartása.
8 perc
elutasítás

Nem nyomoz a rendőrség az Orbán-kormány rendeletével kapcsolatban − tévedett a feljelentő

Minden a jogszabályoknak megfelelően történt.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu