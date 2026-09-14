Hivatalos: a Tisza-kormány leállítja a budai várpalota történelmi újjáépítését, Mészáros Lőrinc újabb cégével szakítanak – azonnal megszólaltak Vitézy Dávidék

A Tisza-kormány leállítja a budai várpalota felújítását, a kivitelezőnek szeptember végéig le kell vonulnai a területről – értesült a Világgazdaság az ügyre rálátó forrástól. Lapunk információját a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) megerősítette és részletesebb indoklást fűzött mellé.

Hivatalos: a Tisza-kormány leállítja a budai várpalota történelmi újjáépítését, Mészáros Lőrinc újabb cégével szakítanak Vitézy Dávidék / Fotó: Nemzeti Hauszmann Program / Facebook

A döntésről szóló információ egyébként a nap folyamán több helyre is kiszivárgott. Így például Tasnádi György építész a közösségi oldalán arról számolt be, hogy

kiszivárgott, mert ez szivárog, mint a szennyvíz, viharszerű gyorsasággal terjed a hír: a mai napon leállították a Budavári Palota "A" épületének rekonstrukcióját.

Ő szintén úgy értesült, hogy a kivitelező cég – ez a Mészáros Lőrint érdekeltségébe sorolt ZÁÉV Építőipari Zrt. – két hét határidőt kapott arra, hogy levonuljon az épületről. Az időpont megegyezik a lapunk által megismert szeptember 30-i dátummal.

Tasnádi György viszont hozzátette, hogy tudomása szerint még azt sem sikerült elérni, hogy az épületet beázásmentes állapotba hozzák. "Jön az esős ősz, majd a fagyos tél" – jegyezte meg. Szerinte a sok-sok gyönyörű szobrászati munka szinte mind készen várja, hogy beépítsék.

Készen van a szobrok zöme,

a csodás kovácsoltvas kapu,

a díszműbádogos munkák fődarabjai.

Ezek a raktárakban maradnak. Még a palafedést sem engedik elkészíteni, hogy az védje mindazt, ami eddig elkészült – sorolta. "Könyörgöm, valaki cáfolja ezt hiteles források alapján, mert ha ez igaz, elhányom magamat.

Mi értelme van egy ilyen nagyértékű épületet olyan helyzetben hagyni, hogy pusztuljon, hogy eméssze el az enyészet? Mit vétett a magyar kultúra, hogy a nemesen szép emlékei ellen ilyen nagy erőkkel lépnek fel?

Mitől tűnik oly sokaknak veszedelmes emléknek a századforduló gazdag építészete? Cáfoljátok, hogy ne kelljen keserűt köpnöm! – zárta bejegyzését.

Hivatalos: a Tisza-kormány leállítja a budai várpalota történelmi újjáépítését

Tasnádi György, valamint a budai várnegyed történelmi rekonstrukcióját figyelemmel követők számára nem cáfolat, hanem megerősítést érkezett. Méghozzá hivatalos, azt a Tisza-kormány kulcsminisztériuma, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium jegyzi. A Vitézy Dávid vezette tárca a Világgazdaság megeresésére jelentette be, hogy az építkezés valóban leáll.