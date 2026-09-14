Hivatalos: a Tisza-kormány leállítja a budai várpalota történelmi újjáépítését, Mészáros Lőrinc újabb cégével szakítanak – azonnal megszólaltak Vitézy Dávidék
A Tisza-kormány leállítja a budai várpalota felújítását, a kivitelezőnek szeptember végéig le kell vonulnai a területről – értesült a Világgazdaság az ügyre rálátó forrástól. Lapunk információját a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) megerősítette és részletesebb indoklást fűzött mellé.
A döntésről szóló információ egyébként a nap folyamán több helyre is kiszivárgott. Így például Tasnádi György építész a közösségi oldalán arról számolt be, hogy
kiszivárgott, mert ez szivárog, mint a szennyvíz, viharszerű gyorsasággal terjed a hír: a mai napon leállították a Budavári Palota "A" épületének rekonstrukcióját.
Ő szintén úgy értesült, hogy a kivitelező cég – ez a Mészáros Lőrint érdekeltségébe sorolt ZÁÉV Építőipari Zrt. – két hét határidőt kapott arra, hogy levonuljon az épületről. Az időpont megegyezik a lapunk által megismert szeptember 30-i dátummal.
Tasnádi György viszont hozzátette, hogy tudomása szerint még azt sem sikerült elérni, hogy az épületet beázásmentes állapotba hozzák. "Jön az esős ősz, majd a fagyos tél" – jegyezte meg. Szerinte a sok-sok gyönyörű szobrászati munka szinte mind készen várja, hogy beépítsék.
- Készen van a szobrok zöme,
- a csodás kovácsoltvas kapu,
- a díszműbádogos munkák fődarabjai.
Ezek a raktárakban maradnak. Még a palafedést sem engedik elkészíteni, hogy az védje mindazt, ami eddig elkészült – sorolta. "Könyörgöm, valaki cáfolja ezt hiteles források alapján, mert ha ez igaz, elhányom magamat.
Mi értelme van egy ilyen nagyértékű épületet olyan helyzetben hagyni, hogy pusztuljon, hogy eméssze el az enyészet? Mit vétett a magyar kultúra, hogy a nemesen szép emlékei ellen ilyen nagy erőkkel lépnek fel?
Mitől tűnik oly sokaknak veszedelmes emléknek a századforduló gazdag építészete? Cáfoljátok, hogy ne kelljen keserűt köpnöm! – zárta bejegyzését.
Hivatalos: a Tisza-kormány leállítja a budai várpalota történelmi újjáépítését
Tasnádi György, valamint a budai várnegyed történelmi rekonstrukcióját figyelemmel követők számára nem cáfolat, hanem megerősítést érkezett. Méghozzá hivatalos, azt a Tisza-kormány kulcsminisztériuma, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium jegyzi. A Vitézy Dávid vezette tárca a Világgazdaság megeresésére jelentette be, hogy az építkezés valóban leáll.
Mint beszámoltak, a kormány június végén rendelte el a Nemzeti Hauszmann Program és a Budavári Palotanegyed megújítását célzó beruházások teljes körű felülvizsgálatát. A vizsgálat kiterjed
- a folyamatban lévő fejlesztésekre,
- a vállalkozási szerződésekre,
- az engedélyezési és kivitelezési struktúrákra,
- valamint az elkészült és készülő épületek jövőbeni hasznosítására is.
A felülvizsgálat kormányhatározatban rögzített határideje 2026. szeptember 30., a munka jelenleg is folyamatban van – hívták fel a figyelmet. Tehát az, hogy mi lesz a Nemzeti Hauszmann Program és a Budavári Palotanegyed megújítását célzó projekt sorsa, a következő napokban dőlhet el.
Az viszont már tény, hogy a Budavári Palota „A” szárnyának kivitelezése nem folytatódik. A KBM külön felhívta rá a figyelmet, hogy azt a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó kivitelező végzi.
Az előző kormány ugyanakkor úgy kötött szerződést, hogy a beruházáshoz szükséges fedezetet nem biztosította, emiatt a kivitelező akadályközlést jelentett még tavaly, az előző kormányzat idején, amit az el is fogadott
– állította a tárca, majd rámutatot, hogy a jelenlegi megrendelés egyébként rövidesen kifut.
Tehát valójában nem az új kormány állítja le a beruházást: az előző kormány eleve olyan szerződést kötött és olyan helyzetet teremtett, ami a fenti folyamatokat eredményezte – magyarázta Vitézy Dávid minisztériuma. Arra viszont nem tért ki, hogy a Tisza-kormány, miért nem biztosít fedezetet a beruházás folytatásához. Ennek oka lapunk információ szerint egyébként az lehet, hogy a miniszter finoman szólva sem támogatja a Nemzeti Hauszmann Programot, pláne nem a jelenlegi formájában.
Pedig a Nemzeti Hauszmann Program egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a Budavári Palota ismét azt az arcát mutassa, amelyet fénykorában, a 19–20. század fordulóján láthattak az ide látogatók. Ennek szellemében az északi szárny visszanyeri eredeti tömegét, gazdagon díszített homlokzatát és a hajdani mozgalmas tetőzetet. Az épület újra átjárhatóvá válik a Szent György tér és a Hunyadi udvar között, belső terei közül pedig újjászületik a vesztibül, a fedett belső udvar, a ruhatár előcsarnoka, valamint a Munkácsy-terem is.
Legalábbis ez volt eddig a terv, hogy mi következik most, az teljesen bizonytalan.
A tárca annyit közölt, hogy a beruházás folytatására új közbeszerzést fognak kiírni. Hogy ez mikor esedékes, nem derült ki, az viszont igen, hogy ez már abban az új intézményi modellben történik meg, amelynek kialakításáról szóló javaslat jelenleg is az Országgyűlés előtt van.
A célunk ugyanakkor a jövőben is, hogy a Budai Vár kiemelkedő történeti és kulturális értékeinek megőrzése mellett minden folyamatban lévő és tervezett beruházás esetében megvizsgáljuk annak költségeit, indokoltságát, jövőbeni funkcióját és azt is, hogy miként szolgálhatja a lehető legjobban a közérdeket és a Budai Vár nyilvános hozzáférhetőségét – zárult a Közlekedési és Beruházási Minisztérium válasza.