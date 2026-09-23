Budapest-Belgrád vasútvonal: már 160 kilométer per órával jár a vonat a magyar szakaszon, videóra vették a száguldást – meglepő szerelvényt vezényelt a sínekre a MÁV

Látványos felvétel készült egy Szabadszállásnál 160 kilométeres óránkénti sebességgel haladó vonatról a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A szerelvény közlekedése azonban még nem az októberre tervezett teljes terheléses teszt része, hanem a pálya jelenlegi műszaki ellenőrzéseihez kapcsolódik.

Már 160 kilométeres óránkénti sebességgel is közlekednek tesztvonatok a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán/ Fotó: Milan Veselinov / Shutterstock

160 kilométeres óránkénti sebességgel haladt egy vonat Szabadszállásnál, a Budapest felé vezető irányban – erről egy Facebookra feltöltött videó tanúskodik. A felvétel készítője szerint szeptember 16-án, 17 óra 37 perckor rögzítette a szerelvény áthaladását, vagyis már javában zajlik a Budapest-Belgrád vasút magyarországi szakaszának tesztelése.

Fontos ugyanakkor, hogy a most látható közlekedés nem azonos azzal a teljes terheléses próbával, amelyet Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szeptember 15-én jelentett be.

Az október 3-ára és 4-ére tervezett teszten a vonatok utasok nélkül, a nappali csúcsidős menetrendet modellezve, órákon keresztül közlekednek majd 160 kilométeres óránkénti sebességgel.

A mostani felvétel ezért inkább azt mutatja meg, milyen állapotban van a pálya a nagy próba előtt. Vitézy korábbi tájékoztatása szerint a vonalon már nyár óta folyamatosan zajlanak a legszigorúbb biztonsági ellenőrzések, amelyek során kisebb problémákat és hibákat is feltártak. Ezek javítása többnyire már megtörtént, néhány munkát azonban még végeznek.

A miniszter szerint a Budapest-Belgrád vasútvonalon a vonatbefolyásoló rendszer tesztelése során nem találtak biztonságkritikus hibát. A beruházó MÁV, a kivitelező, a MÁV Pályaműködtető, a független szakértők és a vasúti hatóság egyaránt részt vesznek az ellenőrzésekben.

Egyre közelebb kerül a megnyitáshoz a Budapest-Belgrád vasútvonal

A következő fontos állomás így az október eleji teljes terheléses teszt lesz. Ez már nem egyszerűen azt vizsgálja majd, hogy képes-e egy szerelvény nagy sebességgel végighaladni a pályán, hanem a tervezett nappali csúcsidős közlekedést modellezi, több vonat közlekedésével és 160-as tempóval.

Az utasforgalom megindítása azonban még nem tekinthető eldöntöttnek. Vitézy szerint a végső döntés az októberi teszt lezárása és az eredmények értékelése után születhet meg, és csak akkor indulhat meg a személyszállítás, ha a biztonsági ellenőrzések pozitív eredménnyel zárulnak.