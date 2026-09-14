Most már biztos: szép csendben új bevásárlóközpont épül Budapest határában, ilyenből nem sok van az országban – ezekről a boltokról tudunk eddig

Két területen is építési munkálatok zajlanak egy Budapest határán fekvő településen. A solymári Auchan hipermarket mellé hamarosan kiskereskedelmi egységek és egy jól ismert gyorsétterem-lánc érkezik.

Új bevásárlóközpont épül Budapest határában / Fotó: Hans Lucas via AFP

Párhuzamos fejlesztések zajlanak Budapest határában

Az Auchan mellett, a már meglévő gyorséttermek mellé, a McDonald's is beköltözik, valamint kissé távolabb a Breier Csoport fejlesztésében épül meg a Shop 10 elnevezésű bevásárlóudvar − számolt be a fejlesztésekről a vállalat beruházási igazgatója a Solymár onlinenak.

Az új létesítmény modern, könnyen megközelíthető kereskedelmi környezetet hoz létre a térség lakóinak, valamint közel 70 új munkahelyet teremt a környéken élők számára. Az átadás tervezett időpontja 2027 harmadik negyedéve.

Az egyemeletesre tervezett bevásárlóudvarban megközelítőleg 200 új parkolóhely, kerékpártárolók, valamint több kereskedelmi egység kap majd helyet. Az üzletház bérbeadottsága már jelenleg is meghaladja a 80 százalékot, a fennmaradó üzlethelyiségek esetében pedig a szerződések véglegesítése van folyamatban.

Több mint két évtizede kezdődött a terület fejlesztése

A solymári Auchan körüli kereskedelmi terület kiépítése több mint húsz éve kezdődött: a hipermarketet 2005-ben, egy 26 hektáros fejlesztés első ütemeként építették fel. A helyszín kiválasztásánál meghatározó szempont volt, hogy Budapest és Dorog között akkor még nem működött hasonló méretű bevásárlóközpont. A beruházó így a kezdetektől a tágabb térség vásárlóközönségével számolt. Az áruház mellé egy 1400 férőhelyes parkolót is terveztek.

A zöldmezős beruházás 8,5 milliárd forintba került, és a nyitáskor közölt adatok szerint mintegy négyszáz környékbelinek adott munkát.

A vállalat 73 ezer lakos ellátására rendezkedett be. A fejlesztéshez közművesítés és közlekedési beruházások is kapcsolódtak: a korabeli tervekben a 10-es főúttal párhuzamos út megépítése és az önkormányzati szennyvíztelep kapacitásának megduplázása is szerepelt.

Mára már számos kiskereskedelmi egységgel bővült a bevásárlóközpont kínálata. Az Auchan Korzóban többek között jelen vannak ruházati üzletek, állateledelbolt, gyógyszertár, optika, bankfiók, pénzváltó, valamint telekommunikációs szaküzletek is.