Elterjedt a hír, hogy totális fordulat történt a Budai Vár újjáépítésénél: Vitézy Dávidék azonnal tisztázták a helyzetet – "Nem leállítjuk, hanem szüneteltetjük"

Reagált a Világgazdaságnak a Vitézy Dávid vezette Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) annak kapcsán, hogy a közöségi médiában új információk jelentek meg a Budai Palotanegyed történelmi újjáépítéséről.

Budai Palotanegyed: elterjedt a hír, hogy totális fordulat történt az újjáépítésnél, Vitézy Dávidék azonnal tisztázták a helyzetet / Fotó: AFP

Tasnádi György építész osztotta meg a közösségi oldalán, hogy "viharszerű gyorsasággal terjed a hír, hogy a mai napon az a döntés született, hogy a

Budavári Palota "A" épületét teljesre építik.

hasonlóan a Honvéd Főparancsnokság hátába felhúzott, egykori Honvédelmi Minisztériumot idéző épületrészhez,

valamint a József palota építését is befejezik a terveknek megfelelően.

Lapunk arra kérdezett rá a KBM-nél, hogy meg tudják-e erősíteni a fordulatot. Pár napja derült csak ki hivatalosan is, hogy leáll a Budavári Palota livitelezése, amit akkor a minisztérium is megerősített.

Budai Palotanegyed: Vitézy Dávidék azonnal tisztázták, folytatják-e a kivitelezést

A KBM válaszában először is arra emlékeztetett, hogy a Tisza-kormány június végén rendelte el a Nemzeti Hauszmann Program és a Budavári Palotanegyed megújítását célzó beruházások teljes körű felülvizsgálatát.

A vizsgálat kiterjed a folyamatban lévő fejlesztésekre, a vállalkozási szerződésekre, az engedélyezési és kivitelezési struktúrákra, valamint az elkészült és készülő épületek jövőbeni hasznosítására is.

A felülvizsgálat kormányhatározatban rögzített határideje 2026. szeptember 30., a munka jelenleg is folyamatban van. Majd a Budavári Palota kapcsán közölték, hogy a rekonstrukciója nem áll le, de hogy ez mit jelent a gyakorlatban, ahhoz hosszabb magyarázatot fűztek.

A kivitelezési szerződés szakaszosan biztosította a pénzügyi fedezetet a hozzá rendelt műszaki tartalomhoz, a most befejezett műszaki tartalmon túl az előző kormányzat a további építkezéshez nem biztosított pénzügyi fedezetet – emelték ki.

Kifogásolták, hogy a Budavári Palota „A” szárnyának kivitelezését az előző kormány nem nyílt közbeszerzésben, hanem nemzetbiztonsági mentességgel lefolytatott eljárásban adta Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó vállalkozásnak.