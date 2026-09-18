Elterjedt a hír, hogy totális fordulat történt a Budai Vár újjáépítésénél: Vitézy Dávidék azonnal tisztázták a helyzetet – "Nem leállítjuk, hanem szüneteltetjük"
Reagált a Világgazdaságnak a Vitézy Dávid vezette Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) annak kapcsán, hogy a közöségi médiában új információk jelentek meg a Budai Palotanegyed történelmi újjáépítéséről.
Tasnádi György építész osztotta meg a közösségi oldalán, hogy "viharszerű gyorsasággal terjed a hír, hogy a mai napon az a döntés született, hogy a
- Budavári Palota "A" épületét teljesre építik.
- hasonlóan a Honvéd Főparancsnokság hátába felhúzott, egykori Honvédelmi Minisztériumot idéző épületrészhez,
- valamint a József palota építését is befejezik a terveknek megfelelően.
Lapunk arra kérdezett rá a KBM-nél, hogy meg tudják-e erősíteni a fordulatot. Pár napja derült csak ki hivatalosan is, hogy leáll a Budavári Palota livitelezése, amit akkor a minisztérium is megerősített.
Budai Palotanegyed: Vitézy Dávidék azonnal tisztázták, folytatják-e a kivitelezést
A KBM válaszában először is arra emlékeztetett, hogy a Tisza-kormány június végén rendelte el a Nemzeti Hauszmann Program és a Budavári Palotanegyed megújítását célzó beruházások teljes körű felülvizsgálatát.
A vizsgálat kiterjed a folyamatban lévő fejlesztésekre, a vállalkozási szerződésekre, az engedélyezési és kivitelezési struktúrákra, valamint az elkészült és készülő épületek jövőbeni hasznosítására is.
A felülvizsgálat kormányhatározatban rögzített határideje 2026. szeptember 30., a munka jelenleg is folyamatban van. Majd a Budavári Palota kapcsán közölték, hogy a rekonstrukciója nem áll le, de hogy ez mit jelent a gyakorlatban, ahhoz hosszabb magyarázatot fűztek.
A kivitelezési szerződés szakaszosan biztosította a pénzügyi fedezetet a hozzá rendelt műszaki tartalomhoz, a most befejezett műszaki tartalmon túl az előző kormányzat a további építkezéshez nem biztosított pénzügyi fedezetet – emelték ki.
Kifogásolták, hogy a Budavári Palota „A” szárnyának kivitelezését az előző kormány nem nyílt közbeszerzésben, hanem nemzetbiztonsági mentességgel lefolytatott eljárásban adta Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó vállalkozásnak.
A szerződést úgy kötötték meg, hogy a beruházás folytatásához szükséges fedezetet nem biztosították, ezért a kivitelező már tavaly, az előző kormány idején akadályközlést jelentett, amit az akkori kormányzat el is fogadott.
Nem célunk, hogy a Mészáros-csoport automatikusan újabb feladatot kapjon a Várban. A következő kivitelezési ütem beszerzését ezért nagyobb verseny és transzparencia mellett fogjuk kiírni
Ugyanakkor ez nem jelent sem koncepcióváltást, sem más építészeti irányt, sem a Palota rekonstrukciójának feladását. Az erről szóló híresztelések egyszerűen nem igazak – fogalmaztak.
Ezt követően viszont egyértelművé tették, hogy a kivitelezés most biztosan nem folytatódik, szemben a közösségi médiában megjelent hírekkel. Ezt a következő mondatokkal rögzítették:
A jelenlegi feladatok kifutásával a Palotánál a külső kivitelezési munkákat nem leállítjuk, hanem a szükséges felmérések, szakmai vizsgálatok és döntések idejére szüneteltetjük. A folytatás pontos módjáról ezek eredményeinek ismeretében döntünk.
Azt ígérték, hogy mindezt kellő alapossággal, az épület értékeinek megőrzésére, védelmére és megfelelő állagmegóvására felkészülve teszik meg, a műszaki felülvizsgálata jelenleg is zajlik. Azt is vállalják, hogy a szünetelés teljes időtartama alatt biztosítják az épület megfelelő állagmegóvását és beázásmentességét.
Egyértelművé tették továbbá, hogy a Vár többi folyamatban lévő beruházásának felülvizsgálata szintén tart, ezekről a vizsgálat lezárása után születik döntés. A felülvizsgálat ideje alatt a Budavári Palotanegyedben új külső kivitelezési munkák nem indulnak.
Nagyon fontos lehet a kivitelezésbe bevont cégek számára a KBM pénügyekre vonatkozó nyilatkozata is. "A már elvégzett és igazolt munkákat természetesen maradéktalanul kifizetjük, ahogyan az azok teljesítésében részt vevő, igazoltan igénybe vett alvállalkozók kifizetéséről is gondoskodni fogunk."
Budai Vár: most találják ki Vitézy Dávidék, mihez kezdjenek vele
Ami a KBM szerint valódi probléma, és amivel jelenleg foglalkoznak, hogy a Palota rekonstrukciója éveken keresztül úgy zajlott, hogy nem volt mögötte érdemi és végleges hasznosítási terv, a program pedig menet közben folyamatosan változott.
Egy ilyen léptékű és jelentőségű épületegyüttes esetében ezt rendezni kell ahhoz, hogy az évtizedes rekonstrukciót felelősen és a lehető legjobb minőségben lehessen befejezni.
Most ezt a munkát végezzük: meg kell határozni, hogy pontosan milyen funkciókat kapjon a városrész léptékű épületegyüttes, és ehhez hogyan illeszkedjenek a már elkészült, illetve a még tervezendő részek. Ugyanez a kérdés a Vár többi épületénél is felmerül – írták válaszukban.
Végezetül azt is jelezték, hogy a Palota örökségi és kulturális jelentőségével "természetesen pontosan tisztában vagyunk", függetlenül attól, hogy ki hogyan ítéli meg az elmúlt évek építészeti döntéseit. Éppen ezért a jövőjéről nem politikai szempontok vagy egyéni építészeti preferenciák alapján kell dönteni.
Az építészeti kérdések politikai alapon történő eldöntése az előző ciklusok sajátossága volt. Mi ennél szakmailag megalapozottabb, átláthatóbb és hosszú távon működő megoldást keresünk: olyat, amely megőrzi a Budai Vár történeti és kulturális értékeit, világos funkciót ad az épületeknek, indokolható költségekkel valósítható meg, és a lehető legjobban szolgálja a közérdeket és a Budai Vár nyilvános hozzáférhetőségét – zárult a Közlekedési és Beruházási Minisztérium lapunknak küldött válasza.