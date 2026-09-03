Kapitány István kirúgta Szijjártó Péter legfontosabb emberét, aki idehozta a BYD-t a BMW-t és 35 milliárd eurót – máris megvan, hol folytatja tovább – „Induljon az új fejezet”

Joó István közösségi oldalán jelentette be, hogy az elmúlt 15 évben megszerzett államigazgatási és befektetésösztönzési tapasztalatára építve megalapította a J8TM Strategic Advisory Kft.-t. A cég elsősorban olyan projektekben vállalna szerepet, amelyeknél a helyi piac ismerete, a megfelelő üzleti partnerek megtalálása, valamint az üzleti és intézményi szempontok összehangolása egyaránt fontos. Joó az államigazgatásban töltött 15 évből közel egy évtizeden keresztül a magyar vállalatok külpiaci terjeszkedését segítette. A HIPA vezetőjeként az elmúlt négy évben már a Magyarországra irányuló hazai és külföldi beruházások – utóbbiak közül a BYD és a BMW kiemelendő – ösztönzésén dolgozott.

Szijjártó Péter bal oldalán Joó István, aki korábban a BYD és a BMW magyarországi beruházásának előkészítésén dolgozott

Fotó: Horvath Viktor / Joó István / Facebook

BYD és BMW után új vizekre evez Joó István

Joó István neszámolója szerint a HIPA -nál töltött időszak alatt 472 beruházásról született megállapodás, összesen 35 milliárd euró, mintegy 13 370 milliárd forint értékben. Ezek a projektek a közlése szerint 67 ezer új munkahely létrehozásához járultak hozzá.

Joó István most azt közölte, hogy a J8TM Strategic Advisory a tervek szerint

új beruházási és üzleti lehetőségek azonosításában, a célpiacok és helyszínek kiválasztásában, valamint piacra lépési és beruházási stratégiák kialakításában nyújt majd támogatást.

A vállalat emellett helyi partnerek felkutatásában, továbbá összetett, stratégiai jelentőségű projektek előkészítésében és megvalósításában is részt venne.

Joó István szerint az új vállalkozás elsősorban a közép- és délkelet-európai régióban kíván működni, ahol a beruházási döntésekben a helyi piaci és intézményi környezet ismerete jelentős szerepet játszhat.

A J8TM megalapításával Joó a közszférából a stratégiai üzleti tanácsadás felé lép tovább. A korábbi HIPA-vezető közlése szerint a társaság magyar és külföldi vállalatokkal egyaránt együttműködne.