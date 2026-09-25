Sorsdöntő napra ébredt a szegedi BYD-gyár Magyarországon: súlyos csapást mérhetnek rá, órákon belül szavaznak róla a képviselők – egyszer már megúszták a kínaiak

„Újra előterjesztettük a BYD adómentességét megszüntető rendeletmódosítást. Önök szerint megszavazza a közgyűlés? Vagy újra leszavazza a Botka-Fidesz koalíció?" – írja Facebook-bejegyzésében Fodor Attila szegedi önkormányzati képviselő.

Újra előterjesztettük a BYD adómentességét megszüntető rendeletmódosítást/Fotó: AFP

Megvonnák a BYD adókedvezményét

Mint korábban arról beszámoltunk, megvonnák a BYD milliárdos adókedvezményét: a Tisza szerint nem jár támogatás a szabályszegőknek. A párt azt állítja, hogy a szegedi beruházás során több környezetvédelmi és munkavédelmi előírást is megsérthetett a kínai autógyártó. Erről Stumpf Péter, a párt politikusa írt Facebook-oldalán a BYD szegedi beruházásával kapcsolatban.

A politikus közölte:

egyetért azzal a szegedi közgyűlés elé benyújtott javaslattal, amely megszüntetné a kínai autógyártónak biztosított, több milliárd forintos építményadó-kedvezményt.

Stumpf Péter szerint a BYD szegedi gyárépítésével kapcsolatban az elmúlt időszakban több szabálytalanság is napvilágra került.

Közölte, hogy a hatósági ellenőrzések során megállapították, hogy a vállalat nem minden esetben tartotta be a környezetvédelmi engedélyben foglalt előírásokat, ami miatt egészségre veszélyes vegyi anyagok kerülhettek a Szeged környéki területekre.

Hozzátette: munkavédelmi hiányosságokat is feltártak az építkezés során.

A választókerület képviselője szerint az Orbán-kormányt nem kezelte megfelelően a feltárt problémákat. Úgy fogalmazott, hogy a hatósági ellenőrzéseket és a jogszabályok betartását minden beruházás esetében szigorúan érvényesíteni kell.

A Tisza-kormány álláspontja egyértelmű: a magyar emberek egészségének és biztonságának védelme elsőbbséget élvez. A párt szerint ennek érdekében erősíteni kell az ellenőrző hatóságok működését, és a jövőben szigorúbb szankciókat kell alkalmazni azokkal szemben, akik megszegik a vonatkozó szabályokat.