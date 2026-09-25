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Sorsdöntő napra ébredt a szegedi BYD-gyár Magyarországon: súlyos csapást mérhetnek rá, órákon belül szavaznak róla a képviselők – egyszer már megúszták a kínaiak

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Ismét a szegedi közgyűlés elé került a BYD adómentességét megszüntető rendeletmódosítás. Fodor Attila önkormányzati képviselő szerint a testületnek most arról kell döntenie, megvonja-e a BYD adókedvezményét vagy ismét elutasítja a javaslatot.
VG
2026.09.25, 06:50
Frissítve: 2026.09.25, 06:50

„Újra előterjesztettük a BYD adómentességét megszüntető rendeletmódosítást. Önök szerint megszavazza a közgyűlés? Vagy újra leszavazza a Botka-Fidesz koalíció?" – írja Facebook-bejegyzésében Fodor Attila szegedi önkormányzati képviselő.

BYD, Vang Csuanfu, a BYD Csoport elnöke
Újra előterjesztettük a BYD adómentességét megszüntető rendeletmódosítást/Fotó: AFP

Megvonnák a BYD adókedvezményét

Mint korábban arról beszámoltunk, megvonnák a BYD milliárdos adókedvezményét: a Tisza szerint nem jár támogatás a szabályszegőknek. A párt azt állítja, hogy a szegedi beruházás során több környezetvédelmi és munkavédelmi előírást is megsérthetett a kínai autógyártó. Erről Stumpf Péter, a párt politikusa írt Facebook-oldalán a BYD szegedi beruházásával kapcsolatban.

A politikus közölte: 

egyetért azzal a szegedi közgyűlés elé benyújtott javaslattal, amely megszüntetné a kínai autógyártónak biztosított, több milliárd forintos építményadó-kedvezményt.

Stumpf Péter szerint a BYD szegedi gyárépítésével kapcsolatban az elmúlt időszakban több szabálytalanság is napvilágra került. 

Közölte, hogy a hatósági ellenőrzések során megállapították, hogy a vállalat nem minden esetben tartotta be a környezetvédelmi engedélyben foglalt előírásokat, ami miatt egészségre veszélyes vegyi anyagok kerülhettek a Szeged környéki területekre. 

Hozzátette: munkavédelmi hiányosságokat is feltártak az építkezés során.

A választókerület képviselője szerint  az Orbán-kormányt nem kezelte megfelelően a feltárt problémákat. Úgy fogalmazott, hogy a hatósági ellenőrzéseket és a jogszabályok betartását minden beruházás esetében szigorúan érvényesíteni kell.

A Tisza-kormány álláspontja egyértelmű: a magyar emberek egészségének és biztonságának védelme elsőbbséget élvez. A párt szerint ennek érdekében erősíteni kell az ellenőrző hatóságok működését, és a jövőben szigorúbb szankciókat kell alkalmazni azokkal szemben, akik megszegik a vonatkozó szabályokat. 

BYD Hungary
kínai autógyártó
adókedvezmény
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