A BYD az európai városi kisautók piacára készül belépni egy olyan akkumulátortechnológiával, amelyet eredetileg a japán kei autók számára fejlesztett ki. A Nikkei szerint az új elektromos modell néhány éven belül jelenhet meg Európában, és az is felmerült, hogy helyben gyártsák. Ebben Magyarország különösen fontos szerepet kaphat, mivel a BYD a negyedik negyedévben kezdi meg a termelést első európai személyautógyárában, Szegeden.

Szenzációs hír, sokkal nagyobb dolog készül a szegedi BYD-gyárban, mint eddig tudtuk: új autót gyárhatnak Magyarországon a kínaiak – egész Európa sorba állhat érte / Fotó: Joó István / Facebook

A kínai gyártó az úgynevezett X-Pack rendszert használná, amelyet korábban a japán piacra szánt Racco kei modellhez fejlesztett ki. A megoldás lényege, hogy az elektromos hajtás egyes alkatrészeit, például a feszültségátalakító invertert közvetlenül az akkumulátorcsomagba integrálják, és az egész rendszert a jármű padlója alá építik.

Ez eltér a legtöbb elektromos autó jelenlegi kialakításától, ahol ezeknek az alkatrészeknek egy része külön, jellemzően az autó első részében kap helyet. Az X-Pack legnagyobb előnye ezért a helykihasználás lehet: a BYD kisebb külső méretek mellett is tágasabb utasteret alakíthat ki.

A japán miniautók problémájára találtak megoldást

A technológiát eredetileg a japán kei autók szigorú méretkorlátai miatt fejlesztették. Ezek a járművek legfeljebb 3,4 méter hosszúak, 1,48 méter szélesek és két méter magasak lehetnek ahhoz, hogy igénybe vehessék a kategóriához kapcsolódó adókedvezményeket.

A szabályozás még a belső égésű motorok korszakában alakult ki, elektromos autónál azonban jóval nehezebb ekkora helyre beépíteni az akkumulátort és az elektronikát úgy, hogy közben az utastér és a törésbiztonság se szenvedjen hátrányt. A Nikkei szerint az X-Pack éppen ezt a problémát próbálja megoldani.

Európában közben gyorsan nő a kereslet a kis méretű, olcsóbb elektromos autók iránt. A Dataforce adatai szerint

január és július között minden harmadik eladott városi kisautó tisztán elektromos volt.

Az elektromos modellek értékesítése 75 százalékkal, több mint 102 ezer darabra nőtt, miközben a teljes szegmens 12 százalékkal, 318 ezer fölé bővült.