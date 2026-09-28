Forrnak az indulatok a szegedi BYD körül: beleszálltak a polgármesterbe, hogy vonja vissza a kedvezményeket – Botka László sokkoló számokkal válaszolt, hirtelen csönd lett

Még meg sem kezdte a termelést, de máris Szeged egyik legnagyobb adóbefiizetője lett a BYD. Ennek ellenére beruházás körül parázs vita alakult ki a Tisza-parti város közgyűlésének pénteki ülésén, ahol a BYD-gyárhoz kapcsolódó adókedvezmények ügye is napirendre került – írta meg a Szegeder.

Madártávlatból a BYD épülő szegedi gyára. / Fotó: SzegedMa

A BYD már most Szeged legnagyobb adófizetője

A helyi lap szerint rég nem látott éles vita alakult ki a szeptember 25-i szegedi közgyűlésen. A képviselők több ügyben is összecsaptak, a viták egyik központi témája a BYD épülő szegedi villanyautógyára, illetve annak későbbi működése volt.

Botka László polgármester az utóbbi időszakban több kérdésben is szembekerült korábbi támogatóinak egy részével, az Összefogás Szeged Jövőjéért-frakcióval. A képviselőcsoport tagjai

több, a BYD beruházásához kapcsolódó tevékenységet is korlátoznának,

illetve felülvizsgálnák a beruházáshoz kötődő kedvezményeket.

Mihálik Edvin korábban képviselői indítványban kezdeményezte a kínai gyárhoz kötött helyi építményadó-kedvezmény megszüntetését. A javaslat célja az volt, hogy ezzel növeljék Szeged bevételeit.

Botka László ugyanakkor a közgyűlésen arra hívta fel a figyelmet, hogy a vitatott kedvezményt valójában nem közvetlenül a BYD számára biztosította a város.

Az adókedvezmény a Szeged határában fekvő ipari parkhoz kapcsolódik, amelynek területén részben a kínai vállalat üzeme is felépül.

A polgármester szerint az önkormányzat már az új Tisza-kormány álláspontját is kikérte az ügyben. Arra várnak választ, hogy nemzetgazdasági szempontból indokolt lenne-e az ipari parknak biztosított kedvezmény megszüntetése. Botka közlése szerint a kormány egyelőre nem válaszolt a város megkeresésére.

A Tisza megvonná a BYD adókedvezményét

A vita közben azonban egy eddig kevésbé ismert adatot is elárult a polgármester. Botka László szerint a BYD már most Szeged legnagyobb adófizetője, holott a gyárban még nem indult meg az autók sorozatgyártása.

A beruházáshoz kapcsolódóan 2026-ban már csaknem 800 millió forint iparűzési adó folyhatott be Szeged kasszájába. Ennek egy része ráadásul még nem közvetlenül a BYD termeléséből származik: az üzem építésében részt vevő vállalkozások befizetései is megjelennek az összegben.

A szegedi gyár így már az építkezés időszakában számottevő adóbevételt termel a városnak, miközben a BYD tényleges autógyártásából származó helyi adóbevételek csak a termelés elindulását követően jelenhetnek meg teljes egészében.