A BYD szegedi gyárának csúszása jóval nagyobb probléma lehet a kínai autógyártónak annál, mint hogy néhány hónappal később indul el a termelés. Az első európai személyautógyárban az eredetileg 2025 végére tervezett indulás 2026 közepére vagy végére tolódhat. Ha ez így lesz, a BYD legalább egy évvel tovább kényszerülhet Kínából importálni európai modelljeit, miközben az uniós vámok jelentősen rontják az árversenyben eddig élvezett előnyét.

Ez már nem csak Magyarországról szól: nem készül el időben a szegedi BYD-gyár, ujjonganak a németek és a franciák – óriási esélyt kap a Volkswagen, a Renault és a Stellantis / Fotó: Xinhua via AFP / AFP

Három akadály lassíthatja a szegedi gyár épülését

A csúszás közben éppen azoknak az európai gyártóknak ad időt, amelyek a következő egy-két évben olcsóbb villanyautókkal próbálják megvédeni saját piacukat. A szegedi üzem a BYD európai stratégiájának egyik legfontosabb eleme. A helyi termelés nemcsak a logisztikai költségeket csökkentené, hanem megszüntetné a Kínából érkező autókra rakódó vámterhet is.

A BYD járműveit az Európai Unióban a 10 százalékos alapvám mellett további 17 százalékos kiegyenlítő vám sújtja, vagyis az importterhelés összesen eléri a 27 százalékot

– írja a német hh-autos.com.

Ez egy 20 ezer euró értékben behozott autónál önmagában 5400 euró többletet jelent, még a szállítás, a kereskedői árrés és a nemzeti adók előtt. A BYD eddig nem hajtott végre olyan áremelést, amely teljes egészében a vásárlókra tolta volna ezt a költséget, így a vámok jelentős részét saját nyereségéből kénytelen elviselni. Ez rövid ideig működhet piacépítési stratégiaként, de minél tovább késik Szeged, annál nagyobb lesz az európai terjeszkedés pénzügyi terhe.

A német elemzés három fő okot nevez meg a csúszás mögött:

Az egyik a nagyfeszültségű akkumulátorcsomagok összeszereléséhez szükséges engedélyezés elhúzódása. A beszámoló szerint a magyar környezetvédelmi hatóságok a vízfelhasználást, a hulladékkezelést és a talaj-, illetve talajvízszennyezés kockázatait is részletesebben vizsgálják, és további dokumentumokat kértek be. A második probléma a gyártóberendezések beszerzése lehet. A BYD a szegedi üzemhez több speciális európai gépet és automatizálási rendszert rendel Németországból, Olaszországból és Svájcból. A szaklap egy névtelenül nyilatkozó projektvezetőre hivatkozva azt írta, hogy bizonyos robothegesztő és automatizált logisztikai rendszerek szállítása akár hat hónapot is csúszhat. A harmadik akadály a helyi beszállítói hálózat kiépítése. A BYD magas európai beszerzési arányt szeretne elérni, de a kontinens beszállítóinak jelentős része már régóta együtt dolgozik a Volkswagen, a Stellantis vagy más nagy autógyártók rendszerében. Az új partnerkapcsolatok kialakításához beruházásokra, hosszú távú megrendelési garanciákra és ármegállapodásokra van szükség, miközben a BYD a Kínában megszokott alacsony költségszintet próbálja átültetni Európába.

A legolcsóbb BYD-modell kerülhet a legnehezebb helyzetbe

A csúszás különösen érzékenyen érintheti a BYD legkisebb elektromos autóját. A Seagull európai változatát, a Dolphin Minit eredetileg 20 ezer euró alatti árral képzelték el. Ez lett volna az a modell, amellyel a kínai gyártó közvetlenül megtámadhatta volna az európai tömegpiac alsó szegmensét. Ez az ár azonban nagyrészt a helyi gyártásra épült.