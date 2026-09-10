Máris itt a következménye a szegedi BYD-gyár építésének, ezért kell nagyon vigyáznia vele a Tisza-kormánynak: magyarországi cégek tömege függ a kínaiaktól – berobbantotta a gazdaságot
A BYD 2023 decemberében jelentette be, hogy Szegeden építi fel első európai személyautógyárát, az építkezés pedig 2024-ben kezdődött. A kínai vállalat már a beruházás bejelentésekor jelezte, hogy helyi beszállítói láncot is kiépítene. Azóta több nemzetközi cég is bekapcsolódott a projektbe: a francia Forvia 2024-ben jelentette be együttműködését a BYD-val Európára is kiterjesztve, a német Dürr több mint 120 festőrobotot szállít a szegedi gyárhoz, az osztrák Voestalpine pedig 2025-ben közölte, hogy acélt biztosít az üzemnek. Olasz beszállítóként a Pirelli, a Brembo és a Prima Industrie is megjelent a projektben – írja a Telex.
192 magyarországi beszállítóval áll kapcsolatban a BYD
A BYD jelenleg összesen 192 Magyarországon működő beszállítóval áll üzleti kapcsolatban, azt azonban üzleti titokra hivatkozva nem közli, hogy mely cégekkel milyen szerződéseket kötött, illetve közülük hányan dolgoznak közvetlenül a szegedi gyárnak. A vállalat szerint a hazai beszállítói kör folyamatos bővítése kiemelt cél, és a gyár felfutásával újabb lehetőségek nyílhatnak a magyar cégek előtt. Ehhez versenyképes árra, megfelelő minőségre, stabil kapacitásra és a nemzetközi autóipari elvárásoknak megfelelő technológiai háttérre van szükség.
Az elektromobilitás terjedése új kompetenciákat és beszállítói igényeket is teremthet, így a magyar vállalatok magasabb hozzáadott értékű, technológiaintenzívebb feladatokhoz is hozzájuthatnak.
A BYD és a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) 2024 októberében kétnapos beszállítói fórumot rendezett. Ezen 112 vállalat, köztük 59 magyar tulajdonú cég mutatta be termékeit és szolgáltatásait a BYD szakembereinek. A résztvevők közül 24 vállalat már együttműködött a BYD-val, további három esetében pedig várható beszállítói kapcsolat kialakítása. A BYD később újabb kérdésre sem közölte, hogy a 192 hazai beszállító közül hányan dolgoznak közvetlenül a szegedi üzemnek.
Az egyik ismert magyar beszállító a győri QP Zrt., amely főként gépipari és motoralkatrészeket, valamint egyedi berendezéseket gyárt. A cég a HIPA meghívásos fórumán mutatkozott be, amelyet előszűrés előzött meg. A QP félórás prezentációt tartott, majd kérdésekre válaszolt. Néhány héttel később értesítették őket, hogy felkerültek a BYD beszállítói listájára. Ez azonban nem jelentett azonnal nagy megrendeléseket: a cégnek részletes szakmai kérdésekre kellett válaszolnia
- a gyártásról,
- minősítésekről,
- munkavédelemről,
- minőségbiztosításról
- és etikai szabályokról.
A QP jelenleg gyári szerelési eszközöket, gépalkatrészeket és a belső logisztikához kapcsolódó eszközöket szállít a BYD-nak. Új beruházásra egyelőre nem volt szükségük, meglévő technológiájuk és szakembereik elegendők a feladatokhoz. A cég szerint a sorozatgyártásban való részvétel már más léptéket jelentene, de erre készen állnak, és biztosítani tudnák a szükséges technológiát és kapacitást.
A KRTK Közgazdaság-tudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, Bisztray Márta szerint azonban önmagában a beszállítói státusz nem jelent automatikusan fejlődést. Nagyobb tanulási lehetőséget az jelent, ha valódi együttműködés, közös fejlesztés is kialakul. Az alacsony hozzáadott értékű, standardizált termékek esetében erre kisebb az esély, ugyanakkor egy magyar cég akkor is profitálhat, ha olyan munkaszervezési vagy IT-megoldásokat ismer meg, amelyeket később saját működésében hasznosítani tud. Egy multinacionális vállalat beszállítójának lenni más vevők számára is pozitív jelzés lehet.
A magasabb hozzáadott értékű feladatok megszerzése ugyanakkor nehezebb. Ezeket a multinacionális cégek gyakran már bevált, sokszor több országban működő nagyvállalati beszállítóikra bízzák.
Fontos a pénzügyi stabilitás, a nagy mennyiségű és pontos szállítás, a gyors alkalmazkodás, valamint annak bizonyítása, hogy a cég összetettebb feladatokra is képes.
Bisztray szerint a régióban gyakori probléma, hogy a beszállítók megragadnak az értéklánc alacsonyabb szintjén. Pozitív példaként a Videotont és a Rábát említette.
A BYD-val kialakított kapcsolatnak kockázatai is vannak
Ha egy vállalat túlságosan egyetlen vevőtől függ, annak megrendeléskiesése veszélyeztetheti a működését. Kockázatot jelenthet a kizárólag költségcsökkentésre épülő vevői stratégia, a kizárólagossági elvárás vagy az, ha a beszállító kapacitáskorlátok miatt nem tud diverzifikálni. Különösen sérülékenyek lehetnek az alacsony hozzáadott értékű, könnyen helyettesíthető termékeket gyártó cégek.
A QP egyelőre nem lát ilyen veszélyeket, és szeretné bővíteni a BYD számára gyártott alkatrészek számát és mennyiségét. A szegedi projektnél ugyanakkor olyan nagy nemzetközi beszállító is megjelent, mint a német Dürr, amely a szegedi megrendelést azért is jelentősnek tartja, mert ez egyik első nagyobb projektje kínai autógyártóval Kínán kívül. A vállalat a gyárhoz legújabb generációs festőrobotokat és nagy sebességű forgó porlasztókat szállít.
Egyelőre korai megmondani, hogy a 192 magyarországi beszállító közül kik tudnak majd magasabb hozzáadott értékű feladatokhoz jutni. Bisztray szerint ehhez nem egy-két év, hanem hosszabb idő kell. Azt érdemes figyelni, milyen termékeket szállítanak a BYD-nak, kialakul-e közös fejlesztés vagy innováció, illetve bevezetnek-e új technológiákat és IT-megoldásokat, amelyek növelik a termelékenységet. A BYD szerint a szegedi gyár felfutása új beszállítói lehetőségeket teremthet, és az elektromobilitás révén magyar vállalatok is bekapcsolódhatnak magasabb hozzáadott értékű, technológiaintenzívebb feladatokba.