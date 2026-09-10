Máris itt a következménye a szegedi BYD-gyár építésének, ezért kell nagyon vigyáznia vele a Tisza-kormánynak: magyarországi cégek tömege függ a kínaiaktól – berobbantotta a gazdaságot

A BYD 2023 decemberében jelentette be, hogy Szegeden építi fel első európai személyautógyárát, az építkezés pedig 2024-ben kezdődött. A kínai vállalat már a beruházás bejelentésekor jelezte, hogy helyi beszállítói láncot is kiépítene. Azóta több nemzetközi cég is bekapcsolódott a projektbe: a francia Forvia 2024-ben jelentette be együttműködését a BYD-val Európára is kiterjesztve, a német Dürr több mint 120 festőrobotot szállít a szegedi gyárhoz, az osztrák Voestalpine pedig 2025-ben közölte, hogy acélt biztosít az üzemnek. Olasz beszállítóként a Pirelli, a Brembo és a Prima Industrie is megjelent a projektben – írja a Telex.

A BYD már 192 Magyarországon működő beszállítóval áll üzleti kapcsolatban/Fotó: Xinhua via AFP

192 magyarországi beszállítóval áll kapcsolatban a BYD

A BYD jelenleg összesen 192 Magyarországon működő beszállítóval áll üzleti kapcsolatban, azt azonban üzleti titokra hivatkozva nem közli, hogy mely cégekkel milyen szerződéseket kötött, illetve közülük hányan dolgoznak közvetlenül a szegedi gyárnak. A vállalat szerint a hazai beszállítói kör folyamatos bővítése kiemelt cél, és a gyár felfutásával újabb lehetőségek nyílhatnak a magyar cégek előtt. Ehhez versenyképes árra, megfelelő minőségre, stabil kapacitásra és a nemzetközi autóipari elvárásoknak megfelelő technológiai háttérre van szükség.

Az elektromobilitás terjedése új kompetenciákat és beszállítói igényeket is teremthet, így a magyar vállalatok magasabb hozzáadott értékű, technológiaintenzívebb feladatokhoz is hozzájuthatnak.

A BYD és a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) 2024 októberében kétnapos beszállítói fórumot rendezett. Ezen 112 vállalat, köztük 59 magyar tulajdonú cég mutatta be termékeit és szolgáltatásait a BYD szakembereinek. A résztvevők közül 24 vállalat már együttműködött a BYD-val, további három esetében pedig várható beszállítói kapcsolat kialakítása. A BYD később újabb kérdésre sem közölte, hogy a 192 hazai beszállító közül hányan dolgoznak közvetlenül a szegedi üzemnek.

Az egyik ismert magyar beszállító a győri QP Zrt., amely főként gépipari és motoralkatrészeket, valamint egyedi berendezéseket gyárt. A cég a HIPA meghívásos fórumán mutatkozott be, amelyet előszűrés előzött meg. A QP félórás prezentációt tartott, majd kérdésekre válaszolt. Néhány héttel később értesítették őket, hogy felkerültek a BYD beszállítói listájára. Ez azonban nem jelentett azonnal nagy megrendeléseket: a cégnek részletes szakmai kérdésekre kellett válaszolnia

a gyártásról,

minősítésekről,

munkavédelemről,

minőségbiztosításról

és etikai szabályokról.

A QP jelenleg gyári szerelési eszközöket, gépalkatrészeket és a belső logisztikához kapcsolódó eszközöket szállít a BYD-nak. Új beruházásra egyelőre nem volt szükségük, meglévő technológiájuk és szakembereik elegendők a feladatokhoz. A cég szerint a sorozatgyártásban való részvétel már más léptéket jelentene, de erre készen állnak, és biztosítani tudnák a szükséges technológiát és kapacitást.