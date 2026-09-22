Százmilliárdokat mozgat meg a cafeteria: ekkora üzlet lett a béren kívüli juttatásokból

A cafeteria eredetileg elsősorban a munkáltatók béren kívüli ösztönzőjeként terjedt el, mára azonban a rendszer egyik legfontosabb elemévé a SZÉP-kártya vált. A nagyságrendet jól mutatja, hogy 2025-ben a kártyabirtokosok összesen 492 milliárd forintot költöttek el , közel 14 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. 2024-ben még 432 milliárd forint volt a felhasználás.

A cafeteria ezért ma már jóval több egyszerű munkáltatói pluszjuttatásnál / Fotó: ZEMAK

A növekedés az év végén különösen látványos volt: csak 2025 decemberében 61,6 milliárd forintot fizettek SZÉP-kártyával, 42 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. A munkáltatók eközben 91,6 milliárd forintot töltöttek fel a kártyákra decemberben, ami 19 százalékos éves növekedést jelentett. Az év végén pedig még közel 127 milliárd forint maradt a SZÉP-kártyákon.

2026-ban is tízmilliárdok mozognak havonta a cafeteria-rendszeren kereszül

A 2026-os első adatok alapján a cafeteria gazdasági súlya nem csökkent. Januárban közel 37 milliárd forintot fizettek SZÉP-kártyával a magyarok, ami több mint 18 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának forgalmát.

Január végén 108,6 milliárd forintnyi felhasználható összeg állt még a kártyákon.

A rendszer mérete az elmúlt években látványosan nőtt. A 2024 végi adatok szerint mintegy 2,8 millió SZÉP-kártyabirtokos volt Magyarországon, számuk egy év alatt közel 2 százalékkal emelkedett. Az elfogadóhelyek száma 2025 augusztusára már meghaladta a 160 ezret.

A turizmus egyik fontos fizetőeszköze lett

A SZÉP-kártya jelentőségét nemcsak az elköltött összeg mutatja, hanem az is, hogy a pénz jelentős része célzottan a magyar szolgáltatóknál jelenik meg.

A turizmusban különösen nagy a súlya. 2025 augusztusában például 49,1 milliárd forintot költöttek a kártyabirtokosok.

A Balatonnál a belföldi szálláshelyi költések 9,8 százalékát SZÉP-kártyával fizették, a Sopron–Fertő turisztikai térségben pedig ez az arány elérte a 16,3 százalékot.

Ez jól mutatja, miért tekinthető a cafeteria gazdaságpolitikai eszköznek is: az adókedvezménnyel támogatott juttatások felhasználása meghatározott területekre tereli a munkavállalók fogyasztásának egy részét.