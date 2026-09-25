Debrecent ünneplik a német autógyártók, meglepő, de ők is a kínai CATL-re szorulnak – érzékelték a politikai ellenszelet
Megkezdte a próbagyártást új debreceni akkumulátorcella-gyárában a CATL. A kínai vállalat pénteki tájékoztatása szerint erre azt követően kerülhetett sor, hogy sikeresen teljesítették valamennyi szükséges előfeltételt és hatósági követelményt. A tesztüzem célja, hogy a sorozatgyártás megkezdése előtt teljes körűen beállítsák, optimalizálják és validálják a gyártóberendezéseket, valamint a termelési folyamatokat. Az üzemben az első két gyártósort már üzembe helyezték a próbagyártás céljaira.
Az Electrive cikke szerint azonban az egyelőre nem világos, hogy mikor indulhat meg ténylegesen a teljes kapacitású akkumulátorcella-termelés Debrecenben. Az új cellagyárakban a próbagyártási szakasz jellemzően inkább hónapokig, mintsem hetekig tart. Másfelől a CATL (Contemporary Amperex Technology) a világ legnagyobb akkumulátorcella-gyártója, és jelentős tapasztalattal rendelkezik ezen a területen.
A cég ügyfelei már nagyon várják a debreceni cellákat. Sajtóhírek szerint a Mercedes-Benznek idén nyáron még a tisztán elektromos GLC gyártását is le kellett állítania Brémában, mert a CATL nem tudott elegendő cellát szállítani. Válaszul a vállalat kifejezetten átszervezte ellátási láncát, hogy átmenetileg Kínából biztosítson cellákat a Mercedes számára a GLC és a VLE modellekhez.
A CATL 2022 augusztusában jelentette be debreceni üzemének megépítését, amely a 2022 végén megnyílt türingiai, arnstadti létesítmény mellett a vállalat második európai cellagyára. A tervek 7,34 milliárd eurós beruházással és évi akár 100 gigawattórás gyártókapacitással számoltak, amivel a debreceni üzem a CATL legnagyobb, Kínán kívüli gyárává válhat.
A magyarországi létesítmény a tervek szerint helyben gyártott cellákkal látja majd el a Mercedes-Benz mellett a BMW szintén Debrecenben található új gyárát, valamint más európai autógyártókat is. A termelés beindítsa emiatt a nehéz helyzetben lévő német autóiparnak is mentőöv lehet.
Az első ütem építése 2023-ban kezdődött, az eredetileg tervezett termelésindítást azonban többször elhalasztották. A gyártásnak a korábbi tervek szerint 2026 tavaszán kellett volna megkezdődnie.
A építkezés során azonban számos akadály is jelentkezett, többek között engedélyezési és környezetvédelmi problémák is felmerültek. A helyi lakosok és a környezetvédelmi szervezetek megtámadták a környezetvédelmi engedélyeket, szakértők pedig többek között a vízfelhasználással, a zajterheléssel és a vízháztartásra gyakorolt hatással kapcsolatban fogalmaztak meg kritikákat.
Idén nyáron egy előírásoknak nem megfelelő szennyvízkibocsátás, valamint a dolgozók körében mért emelkedett nikkelexpozíció is hatósági beavatkozáshoz vezetett. Miközben az akkumulátormodulok gyártása már korábban megkezdődött, a cellagyártás beindítása hosszabb időt vett igénybe.
Döntést hozott a CATL ügyében a kormányhivatal
Az Electrive megjegyezte azt is, hogy a CATL-projekre a politikai környezet változása is hatással volt. Orbán Viktor kormánya jelentős támogatást nyújtott ahhoz, hogy Magyarország európai akkumulátoripari központtá váljon. A kormányváltást követően azonban a Magyar Péter vezette új kabinet szigorúbb környezetvédelmi ellenőrzéseket és az akkumulátoripar fokozottabb felügyeletét jelentette be. A vállalat azonban hangsúlyozza, hogy a politikai változások és a gyártás beindításában történt késedelem között nincs összefüggés, és a most elindított próbaüzemhez minden szükséges engedélyt megszerzett, és a korábban feltárt hiányosságokat pedig kijavította.
Szerdán a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal oldalán megjelent a „Debrecen, 0495/267 hrsz.-ú ingatlanon HJC01 jelű, Cella gyártó ipari épület II. üteme és 3 db felvonó berendezés használatbavételi engedélye” tárgyú hirdetmény. Ebbens az áll, hogy a kormányhivatal döntést hozott a cellagyártó épület II. ütem használatbavételi engedély tárgyában, azonban nem írják, hogy milyen döntés született. Amennyiben ez egy jóváhagyó döntés, akkor lényegében a próbaüzem befejezése után elkezdhet működni a CATL debreceni gyára.