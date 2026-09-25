Debrecent ünneplik a német autógyártók, meglepő, de ők is a kínai CATL-re szorulnak – érzékelték a politikai ellenszelet

Megkezdte a próbagyártást új debreceni akkumulátorcella-gyárában a CATL. A kínai vállalat pénteki tájékoztatása szerint erre azt követően kerülhetett sor, hogy sikeresen teljesítették valamennyi szükséges előfeltételt és hatósági követelményt. A tesztüzem célja, hogy a sorozatgyártás megkezdése előtt teljes körűen beállítsák, optimalizálják és validálják a gyártóberendezéseket, valamint a termelési folyamatokat. Az üzemben az első két gyártósort már üzembe helyezték a próbagyártás céljaira.

A CATL a világ legnagyobb akkumulátorcella-gyártója / Fotó: AFP

Az Electrive cikke szerint azonban az egyelőre nem világos, hogy mikor indulhat meg ténylegesen a teljes kapacitású akkumulátorcella-termelés Debrecenben. Az új cellagyárakban a próbagyártási szakasz jellemzően inkább hónapokig, mintsem hetekig tart. Másfelől a CATL (Contemporary Amperex Technology) a világ legnagyobb akkumulátorcella-gyártója, és jelentős tapasztalattal rendelkezik ezen a területen.

A cég ügyfelei már nagyon várják a debreceni cellákat. Sajtóhírek szerint a Mercedes-Benznek idén nyáron még a tisztán elektromos GLC gyártását is le kellett állítania Brémában, mert a CATL nem tudott elegendő cellát szállítani. Válaszul a vállalat kifejezetten átszervezte ellátási láncát, hogy átmenetileg Kínából biztosítson cellákat a Mercedes számára a GLC és a VLE modellekhez.

A CATL 2022 augusztusában jelentette be debreceni üzemének megépítését, amely a 2022 végén megnyílt türingiai, arnstadti létesítmény mellett a vállalat második európai cellagyára. A tervek 7,34 milliárd eurós beruházással és évi akár 100 gigawattórás gyártókapacitással számoltak, amivel a debreceni üzem a CATL legnagyobb, Kínán kívüli gyárává válhat.

A magyarországi létesítmény a tervek szerint helyben gyártott cellákkal látja majd el a Mercedes-Benz mellett a BMW szintén Debrecenben található új gyárát, valamint más európai autógyártókat is. A termelés beindítsa emiatt a nehéz helyzetben lévő német autóiparnak is mentőöv lehet.

Az első ütem építése 2023-ban kezdődött, az eredetileg tervezett termelésindítást azonban többször elhalasztották. A gyártásnak a korábbi tervek szerint 2026 tavaszán kellett volna megkezdődnie.