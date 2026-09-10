Megszorította a gyeplőt a Tisza-kormány: sorra kapják a pofonokat a kínai gyártók, már Pekinget is zavarja – új korszak kezdődött a magyar akkumulátoriparban

A magyarországi akkumulátoriparban látványosan szigorodik a hatósági fellépés, egymás után kerülnek célkeresztbe a kínai és dél-koreai vállalatok. A CATL debreceni gyárára kiszabott újabb bírság már egy olyan időszakban érkezett, amikor Magyarországon átfogó ellenőrzés indult az akkumulátorgyártás teljes láncára.

A debreceni CATL-gyár újabb tízmillió forintos bírsága jelzi, hogy megváltozott a magyarországi akkumulátoripar működési környezete / Fotó: Alex Kraus

Újabb bírságot kapott a CATL debreceni akkumulátorgyára: a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal augusztus 26-án 10 millió forintos büntetést szabott ki a vállalatra. A hatóság szerint rendszerszintű hiányosságok voltak a veszélyes hulladék kezelésében:

több hulladékot nem láttak el a megfelelő kategóriajelöléssel, a tárolóedényeken hiányoztak az előírt jelölések, és a működéshez kapcsolódó nyilvántartásokat sem vezették megfelelően.

A mostani ügy alig több mint száz nappal követi a májusi hatósági intézkedést. Május 5-én visszavonták a gyár ipari szennyvíz-előkezelési engedélyét, emellett 1 millió forintos bírságot szabtak ki, miután mangánt, lítiumot, nikkelt, kobaltot és NMP-t tartalmazó ipari veszélyes anyagokat mutattak ki a csapadékvíz-hálózatba jutó szennyvízben.

A CATL debreceni beruházása 7,34 milliárd eurós befektetéssel és 100 gigawattóra tervezett kapacitással az európai akkumulátoripar egyik legnagyobb projektje. A sorozatos hatósági ügyek ugyanakkor azt mutatják, hogy a méret és a beruházás jelentősége önmagában nem jelent mentességet a szabályok alól, az IF News elemzői szerint pedig ez óvatosabbá teheti a kínai befektetőket a jövőben.

Nem csak a CATL került célkeresztbe

A szigorúbb fellépés több kínai vállalatot is érint. A Huayou Cobalt magyarországi katódanyag-gyártási projektje környezetvédelmi vizsgálatok alá került, míg az Enjie debreceni üzeménél súlyos talajvíz-szennyezést tártak fel. A vizsgálatok szerint az alumínium koncentrációja a megengedett érték több mint 13 ezerszerese volt, miközben arzén, ólom, kobalt, lítium, kadmium és nikkel jelenlétét is kimutatták.

Az Enjie üzemének egy részén júniusban leállították a termelést, július elején pedig a teljes üzem leállítását és a hiányosságok felszámolását követelték. A debreceni polgármester szintén a vállalat távozását sürgette.