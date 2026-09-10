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beruházás
környezetvédelem
kínai akkumulátorgyár
Tisza-kormány
szabályozás

Megszorította a gyeplőt a Tisza-kormány: sorra kapják a pofonokat a kínai gyártók, már Pekinget is zavarja – új korszak kezdődött a magyar akkumulátoriparban

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Új szakaszba lépett a magyarországi akkumulátoripar, a beruházások ösztönzése mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a szigorú hatósági ellenőrzés. A kínai gyártók közül több vállalat, köztük a CATL is környezetvédelmi és működési problémákkal szembesült az elmúlt hónapokban.
VG
2026.09.10, 18:50

A magyarországi akkumulátoriparban látványosan szigorodik a hatósági fellépés, egymás után kerülnek célkeresztbe a kínai és dél-koreai vállalatok. A CATL debreceni gyárára kiszabott újabb bírság már egy olyan időszakban érkezett, amikor Magyarországon átfogó ellenőrzés indult az akkumulátorgyártás teljes láncára.

CATL
A debreceni CATL-gyár újabb tízmillió forintos bírsága jelzi, hogy megváltozott a magyarországi akkumulátoripar működési környezete / Fotó: Alex Kraus

Újabb bírságot kapott a CATL debreceni akkumulátorgyára: a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal augusztus 26-án 10 millió forintos büntetést szabott ki a vállalatra. A hatóság szerint rendszerszintű hiányosságok voltak a veszélyes hulladék kezelésében: 

több hulladékot nem láttak el a megfelelő kategóriajelöléssel, a tárolóedényeken hiányoztak az előírt jelölések, és a működéshez kapcsolódó nyilvántartásokat sem vezették megfelelően.

A mostani ügy alig több mint száz nappal követi a májusi hatósági intézkedést. Május 5-én visszavonták a gyár ipari szennyvíz-előkezelési engedélyét, emellett 1 millió forintos bírságot szabtak ki, miután mangánt, lítiumot, nikkelt, kobaltot és NMP-t tartalmazó ipari veszélyes anyagokat mutattak ki a csapadékvíz-hálózatba jutó szennyvízben.

A CATL debreceni beruházása 7,34 milliárd eurós befektetéssel és 100 gigawattóra tervezett kapacitással az európai akkumulátoripar egyik legnagyobb projektje. A sorozatos hatósági ügyek ugyanakkor azt mutatják, hogy a méret és a beruházás jelentősége önmagában nem jelent mentességet a szabályok alól, az IF News elemzői szerint pedig ez óvatosabbá teheti a kínai befektetőket a jövőben.

Nem csak a CATL került célkeresztbe

A szigorúbb fellépés több kínai vállalatot is érint. A Huayou Cobalt magyarországi katódanyag-gyártási projektje környezetvédelmi vizsgálatok alá került, míg az Enjie debreceni üzeménél súlyos talajvíz-szennyezést tártak fel. A vizsgálatok szerint az alumínium koncentrációja a megengedett érték több mint 13 ezerszerese volt, miközben arzén, ólom, kobalt, lítium, kadmium és nikkel jelenlétét is kimutatták.

Az Enjie üzemének egy részén júniusban leállították a termelést, július elején pedig a teljes üzem leállítását és a hiányosságok felszámolását követelték. A debreceni polgármester szintén a vállalat távozását sürgette.

A jelenség nem korlátozódik a kínai cégekre. Az SK On iváncsai akkumulátorgyára 100 millió forintos bírságot kapott többek között munkavédelmi és légszennyezési szabálytalanságok miatt, a Samsung gödi üzemét pedig rendőrségi vizsgálat is érintette.

A változás mögött a magyar akkumulátoripari politika fordulata áll. Az új kormány június 5-én országos ellenőrzést indított az ágazatban, augusztus 1-jétől pedig az akkumulátorgyártás teljes ellátási láncára kiterjedő vizsgálatok kezdődtek.

Ezek nemcsak a környezetvédelmi engedélyeket és a kibocsátásokat vizsgálják, hanem a tényleges termelési kapacitást, a felhasznált alapanyagok nyilvántartását, a vízfogyasztást, a hulladékkezelést, valamint a veszélyes anyagok tárolását és szállítását is.

Az irány egyértelmű: a korábbi beruházásösztönző logikát egyre inkább a „szabályozás az első” megközelítés váltja fel. Az európai piacon ugyanis már nem elég gyárat építeni és termelni, a vállalatoknak a környezetvédelmi, víz- és hulladékgazdálkodási, valamint egyre szigorúbb akkumulátoripari előírásoknak is folyamatosan meg kell felelniük.

A kínai akkumulátorgyártók számára ezért a következő időszak egyik legnagyobb kihívása nem a kapacitás kiépítése, hanem az európai szabályokhoz való alkalmazkodás lehet. A magyarországi bírságok és üzemleállások ennek már az első látványos jelei.

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Debreceni döntés nyomta le a Hang Seng indexet kedden, ez nem mindennapi történet. A CATL részvénye magyarországi fejlemény miatt zakózott hatalmasat, és az is rendkívül érdekes, ahogy a világ legnagyobb elektromosautó-akkugyártójával ez megtörtént.

 

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