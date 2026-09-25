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Ez is eljött: megkezdődött a csődeljárása Magyarország egyik legnagyobb építőipari cégének – hivatalos bejelentést tett a bíróság

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Hivatalosan is megkezdődött a Bayer Construct Zrt. csődeljárása, miután a bíróság elrendelte az eljárást. Az építőipari cég fél évre fizetési moratóriumot kapott, miközben a hitelezőknek szigorú határidőn belül kell bejelenteniük követeléseiket.
VG
2026.09.25, 08:35
Frissítve: 2026.09.25, 08:38

Szeptember 25-én hivatalosan is megkezdődött a Bayer Construct Zrt. csődeljárása – közölte a Fővárosi Közgyűlés. Mint írták, a kezdő időpont a bírósági végzés Cégközlöny honlapján történő közzétételének napja, vagyis 2026. szeptember 25.

Bayer Construct Zrt. cég
 Megkezdődött a csődeljárása Magyarország egyik legnagyobb építőipari cégének / Fotó: Bayer Construct Zrt. / Facebook

A mostani döntést csaknem egy hónapos folyamat előzte meg. A Bayer Construct csődeljárás iránti kérelme még augusztus 26-án érkezett meg a Budapest Környéki Törvényszékre, vagyis maga a társaság kezdeményezte az eljárást. Néhány nappal később az ügy új fordulatot vett: a kormány szeptember 4-i rendeletével a Bayer Construct csődeljárását stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette.

Emiatt az eljárás átkerült a Fővárosi Törvényszékhez, mivel a stratégiailag kiemelt csődeljárásokban ez a bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel. Az ügy iratai szeptember 24-én érkeztek meg a Fővárosi Törvényszékre, amely egy nappal később, szeptember 25-i kezdőnappal elrendelte a csődeljárást.

Hat hónapig nem kell minden tartozást kifizetnie a cégnek

A döntés egyik legfontosabb következménye, hogy a Bayer Constructot a csődeljárás kezdetétől hat hónapos fizetési moratórium illeti meg.

Ez azt jelenti, hogy a társaságnak ebben az időszakban főszabály szerint nem kell teljesítenie a vele szemben esedékessé váló pénzköveteléseket.

A moratórium azonban nem terjed ki minden fizetési kötelezettségre: a bírósági közlemény külön is megemlíti kivételként például a munkabéreket. A csődeljárás célja nem a társaság automatikus megszüntetése, hanem lehetőséget teremt arra, hogy az adós rendezze pénzügyi helyzetét, és megállapodásra jusson hitelezőivel.

Ennek érdekében a bíróság vagyonfelügyelőt is kijelölt.

Állami társaság felügyeli a Bayer Constructot

A Fővárosi Törvényszék a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t rendelte ki vagyonfelügyelőként. A társaság feladata lesz többek között a Bayer Constructtal szembeni követelések nyilvántartásba vétele, valamint az építőipari vállalat gazdasági tevékenységének figyelemmel kísérése.

A vagyonfelügyelő emellett közreműködik a hitelezőkkel kötendő egyezség előkészítésében is. Ez kulcsfontosságú része lesz az eljárásnak, hiszen a csődeljárás kimenetele szempontjából meghatározó, hogy sikerül-e olyan megállapodást kialakítani, amelyet a hitelezők is elfogadnak.

Harminc napjuk van a hitelezőknek

A bíróság közleménye szigorú határidőket határoz meg azoknak, akiknek követelésük van a Bayer Constructtal szemben. A 2026. szeptember 25-én már fennálló követeléseket 30 napon belül kell bejelenteni az adósnak és a vagyonfelügyelőnek. A szeptember 25. után keletkező követelések esetében ennél jóval rövidebb, nyolc munkanapos határidő érvényes. A bejelentéssel egy időben a nyilvántartásba vételi díjat is meg kell fizetni, amelyet a vagyonfelügyelő bankszámlájára kell átutalni. A határidők betartása különösen fontos, mivel a bíróság tájékoztatása szerint aki elmulasztja a bejelentést, annak követelését nem veszik nyilvántartásba, és igazolásnak sincs helye.

 

Fővárosi Törvényszék
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